घर पर आसानी से बना सकते हैं डिजाइनर राखी, इन टिप्स को करें फॉलो

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं. बाजार में कई तरह की राखियां मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों से राखी बनाते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है. घर पर बनी राखी देखने में भी सुंदर लगती है और इसमें आपके प्यार की झलक भी दिखती है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता.

सबसे पहले सामान तैयार करें

राखी बनाने के लिए आपको रंगीन धागा, साटन रिबन, मोती, कुंदन, छोटे फूल, गोंद, कैंची और फेल्ट शीट जैसी चीजों की जरूरत पड़ सकती है. इनमें से ज्यादातर सामान आसानी से बाजार या स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है.

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पहले डिजाइन सोच लें

राखी बनाने से पहले तय कर लें कि आप कैसी राखी बनाना चाहते हैं. अगर आपको सिंपल डिजाइन पसंद है, तो सिर्फ मोती और धागे से भी सुंदर राखी बना सकते हैं. अगर थोड़ा अलग लुक चाहिए तो कुंदन, छोटे फूल या रंगीन स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

गोंद का सही इस्तेमाल करें

राखी बनाते समय गोंद अच्छी क्वालिटी की रखें ताकि मोती या सजावट आसानी से निकलें नहीं. सभी चीजों को चिपकाने के बाद कुछ देर तक सूखने दें. इससे राखी ज्यादा मजबूत बनती है.

रंगों का रखें ध्यान

राखी बनाते समय ऐसे रंग चुनें जो एक-दूसरे के साथ अच्छे लगें. लाल, पीला, सुनहरा और हरा रंग रक्षाबंधन पर काफी पसंद किए जाते हैं. आप चाहें तो भाई की पसंद के रंग से भी राखी तैयार कर सकते हैं.

आखिर में दें फाइनल टच

जब राखी पूरी बन जाए, तो एक बार उसे अच्छी तरह देख लें. अगर कहीं धागा बाहर निकल रहा है या कोई मोती ढीला है तो उसे ठीक कर दें. इसके बाद राखी को किसी छोटे डिब्बे या सुंदर पैकिंग में रख सकते हैं.

अगर इस रक्षाबंधन आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो घर पर डिजाइनर राखी बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इससे पैसे भी बचेंगे और आपके हाथों से बनी राखी भाई के लिए हमेशा खास याद बन जाएगी.

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