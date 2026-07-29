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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Keep Bugs Away: लाइट जलते ही घर में आते कीड़े? अपनाएं यह आसान ट्रिक

How To Keep Bugs Away: लाइट जलते ही घर में आते कीड़े? अपनाएं यह आसान ट्रिक

Monsoon Home Care: सबसे आम समस्या है रात होते ही घर में मच्छरों, मक्खियों, चींटियों, कॉकरोच और दूसरे उड़ने वाले कीड़ों का बढ़ जाना. शाम ढलते ही लाइट जलने के बाद ये कीड़े घर के अंदर पहुंचने लगते हैं

Written By : सोनम |  Updated at : 29 Jul 2026 06:47 PM (IST)
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Home Remedies For Flying Insects In Rainy Season: मानसून की बारिश जहां गर्मी से राहत देती है, वहीं अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आती है. इनमें सबसे आम समस्या है रात होते ही घर में मच्छरों, मक्खियों, चींटियों, कॉकरोच और दूसरे उड़ने वाले कीड़ों का बढ़ जाना. शाम ढलते ही लाइट जलने के बाद ये कीड़े घर के अंदर पहुंचने लगते हैं, जिससे न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होती है बल्कि कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी और जगह-जगह जमा पानी इनके पनपने के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर देता है. हालांकि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें

बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रुका हुआ पानी होता है. बाल्टी, कूलर, गमलों की ट्रे, बंद नालियां या घर के बाहर रखे छोटे बर्तनों में जमा पानी मच्छरों के लार्वा के लिए आदर्श जगह बन जाता है. इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार इन सभी जगहों की जांच करें और जमा पानी को तुरंत खाली करें. पानी की टंकियों और स्टोरेज कंटेनरों को हमेशा ढककर रखें. अगर किसी बर्तन में पानी रखना जरूरी हो तो उसमें तांबे का सिक्का या मिट्टी के तेल की एक बूंद डालने से मच्छरों के लार्वा विकसित होने की संभावना कम हो सकती है.


How To Keep Bugs Away: लाइट जलते ही घर में आते कीड़े? अपनाएं यह आसान ट्रिक

मच्छरदानी और जाली का करें इस्तेमाल

अगर रात में बार-बार कीड़े घर के अंदर आ जाते हैं तो दरवाजों और खिड़कियों पर महीन जाली लगाना एक आसान और असरदार तरीका है. इससे हवा भी आती रहती है और कीड़े भी अंदर नहीं पहुंच पाते. सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करने से पूरी रात मच्छरों से बचाव मिलता है. यह तरीका बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता.

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घर को साफ और सूखा रखें

कॉकरोच, मक्खियां और कई दूसरे कीड़े गंदगी और नमी वाली जगहों पर तेजी से पनपते हैं. इसलिए बारिश के मौसम में घर की नियमित सफाई बेहद जरूरी है. फर्श को रोज पोछें और रसोई, बाथरूम तथा स्टोर रूम को सूखा रखने की कोशिश करें. खाने की चीजों को हमेशा ढककर रखें और कूड़ेदान को समय पर खाली करें. सिंक के नीचे, ड्रेनेज के आसपास और घरेलू उपकरणों के पीछे जमी गंदगी की भी नियमित सफाई करें. चाहें तो सफेद सिरका, नींबू का रस और बेकिंग सोडा मिलाकर घरेलू क्लीनिंग स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं, जो सफाई के साथ कीड़ों को दूर रखने में भी मदद कर सकता है.


How To Keep Bugs Away: लाइट जलते ही घर में आते कीड़े? अपनाएं यह आसान ट्रिक

सफेद रोशनी की जगह पीली या वॉर्म लाइट लगाएं

बहुत कम लोग जानते हैं कि सफेद और नीली रोशनी की ओर कीड़े ज्यादा आकर्षित होते हैं. अगर बालकनी, बरामदे या घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पीले या वॉर्म टोन वाले बल्ब लगाए जाएं तो रात में कीड़ों की संख्या कम हो सकती है. इस तरह की रोशनी अधिकांश कीड़ों को कम आकर्षित करती है और घर के बाहर का माहौल भी आरामदायक बना रहता है.

कपूर और लहसुन का लें सहारा

भारतीय घरों में कपूर का इस्तेमाल लंबे समय से प्राकृतिक कीट-रोधी उपाय के रूप में किया जाता रहा है. कमरे में कपूर जलाने या पानी से भरे कटोरे में कपूर की टिकिया रखकर अलग-अलग कोनों में रखने से मच्छरों और कॉकरोच को दूर रखने में मदद मिल सकती है. इसी तरह लहसुन की कुछ कलियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और इस घोल को स्प्रे बोतल में भर लें. इसे सिंक के नीचे, कूड़ेदान के आसपास और अंधेरे कोनों में छिड़कने से कीड़े वहां आने से बचते हैं. इन दोनों की तेज गंध कीड़े पसंद नहीं करते.

बाहर निकलते समय पूरे कपड़े पहनें

अगर बारिश के मौसम में शाम के समय बाहर जाना पड़ता है तो हल्के रंग के फुल स्लीव कपड़े पहनना बेहतर माना जाता है. मच्छर गहरे रंग और खुली त्वचा की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं. अतिरिक्त सुरक्षा के लिए नारियल तेल में नीम या सिट्रोनेला जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर खुली त्वचा पर लगाया जा सकता है. इससे मच्छरों के काटने का खतरा कम हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 06:47 PM (IST)
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