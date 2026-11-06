Why Lizards Enter Your House Reasons: घर में अचानक छिपकली दिख जाए तो अक्सर समझ नहीं आता कि वह आखिर आई कहां से और इतनी आसानी से कहां छिप गई. छोटी छिपकलियां आमतौर पर खाना, पानी और सुरक्षित जगह की तलाश में घर के अंदर आ जाती हैं. घर में अगर कीड़े-मकौड़े ज्यादा हैं या कहीं नमी और पानी जमा रहता है, तो छिपकली के लिए यह जगह और भी आकर्षक हो जाती है. ऐसे में उसे हर बार भगाने के बजाय घर में उन चीजों को कम करना जरूरी है, जो उसे अंदर आने और छिपने का मौका देती हैं.

दरवाजे और खिड़कियों के आसपास देखें

छिपकली घर में आने के लिए बहुत छोटी जगह का भी इस्तेमाल कर सकती है. इसलिए सबसे पहले दरवाजे, खिड़कियों, वेंट और दीवारों के आसपास मौजूद दरारों और खाली जगहों को देखें. छोटी दरारों को कॉक से बंद किया जा सकता है, जबकि बड़े गैप के लिए सही सीलेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. खिड़कियों और दरवाजों की जाली भी अच्छी तरह जांचें. अगर कहीं जाली फटी हुई है या दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो उसे ठीक करें. बारीक जाली लगाने से उन छोटे कीड़ों को भी अंदर आने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिन्हें छिपकलियां खाती हैं.

इन जगहों पर छिप सकती है छिपकली

घर के अंदर छिपकली ऐसी जगह तलाशती है जहां उसे लोगों की नजर से दूर रहने के साथ-साथ गर्मी और दूसरे खतरे से भी बचने का मौका मिले. सामान से भरी अलमारी, पुराने डिब्बों का ढेर, कमरे के अंधेरे कोने और फर्नीचर के नीचे की जगह इसके लिए छिपने की जगह बन सकती है.





अगर घर में ऐसे हिस्से हैं जहां लंबे समय से सामान पड़ा हुआ है तो वहां की सफाई करें और अनावश्यक चीजों को हटा दें. कम सामान और साफ जगह होने पर छिपकली के लिए छिपने की जगह भी कम हो जाएगी. साथ ही आपको दीवारों या कोनों में मौजूद उन जगहों का भी आसानी से पता चल सकेगा, जहां से वह अंदर आ सकती है.

घर के बाहर भी रखें सफाई

छिपकली सिर्फ घर के अंदर की गंदगी की वजह से नहीं आती. घर के बाहर का माहौल भी उसे आकर्षित कर सकता है. घर की दीवारों या नींव के पास बहुत ज्यादा घने पौधे और झाड़ियां हों तो वहां छिपकली को छांव और सुरक्षित जगह मिल सकती है. इसलिए घर के आसपास उगी घनी झाड़ियों और पौधों को समय-समय पर व्यवस्थित करें. सूखे पत्तों और दूसरे कचरे के ढेर को भी हटाएं. इससे घर के आसपास छिपने की जगह कम होगी और आपको बाहरी हिस्से में भी सफाई बनाए रखने में आसानी होगी.

घर में कीड़े कम करें

छिपकली अक्सर खाने की तलाश में घर में आती है. अगर घर में छोटे कीड़े-मकौड़े ज्यादा हैं तो उनके पीछे छिपकली भी पहुंच सकती है. इसलिए खाने के सामान और कचरे को खुला न छोड़ें. खाने के बाद गिरे हुए टुकड़ों को साफ करें और घर की नियमित सफाई करते रहें. धूल और गंदगी के साथ कीड़ों की मौजूदगी भी कम करना जरूरी है. घर में नमी या पानी जमा होने वाली जगहों पर भी ध्यान दें. कहीं नल टपक रहा है या पाइप से पानी रिस रहा है तो उसे ठीक कराएं. खड़े पानी और ज्यादा नमी को कम करने से घर में कीड़ों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है.





तेज गंध वाले घरेलू नुस्खों से बचें

छिपकली को भगाने के लिए लहसुन, प्याज, सिरका या मिर्च जैसी तेज गंध वाली चीजों के इस्तेमाल के कई घरेलू सुझाव मिलते हैं. हालांकि, ऐसे तरीके हर बार काम करें यह जरूरी नहीं है. इसलिए सिर्फ तेज गंध के भरोसे छिपकली को घर से दूर रखने की कोशिश न करें. खासकर मोथबॉल का इस्तेमाल करने से बचें. इनमें मौजूद केमिकल बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इसलिए घर में छिपकली दिखने पर ऐसा तरीका अपनाना ठीक नहीं है जिससे घर के लोगों को ही परेशानी हो.

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बार-बार छिपकली दिखे तो क्या करें?

घर में कभी-कभार एक-दो छोटी छिपकलियां दिखाई दे जाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि घर में इनकी भरमार हो गई है. लेकिन अगर दरवाजे, खिड़कियों और दूसरी जगहों को ठीक करने और घर में कीड़े कम करने के बाद भी बार-बार छिपकलियां दिखाई दे रही हैं, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना बेहतर हो सकता है. पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट घर में छिपकली के आने की छिपी हुई जगहों का पता लगाने में मदद कर सकता है. साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि कहीं घर में कोई दूसरी समस्या या कीड़ों की ज्यादा मौजूदगी तो इसकी वजह नहीं है.

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