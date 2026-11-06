ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Get Rid Of Lizards: घर में इन जगहों पर आसानी से छिप सकती है छिपकली, ऐसे करें स्मार्ट मैनेजमेंट

How To Get Rid Of Lizards: घर में इन जगहों पर आसानी से छिप सकती है छिपकली, ऐसे करें स्मार्ट मैनेजमेंट

How To Stop Lizards: घर में आने के लिए बहुत छोटी जगह का भी इस्तेमाल कर सकती है. इसलिए सबसे पहले दरवाजे, खिड़कियों, वेंट और दीवारों के आसपास मौजूद दरारों और खाली जगहों को देखें.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Nov 2026 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

Why Lizards Enter Your House Reasons: घर में अचानक छिपकली दिख जाए तो अक्सर समझ नहीं आता कि वह आखिर आई कहां से और इतनी आसानी से कहां छिप गई. छोटी छिपकलियां आमतौर पर खाना, पानी और सुरक्षित जगह की तलाश में घर के अंदर आ जाती हैं. घर में अगर कीड़े-मकौड़े ज्यादा हैं या कहीं नमी और पानी जमा रहता है, तो छिपकली के लिए यह जगह और भी आकर्षक हो जाती है. ऐसे में उसे हर बार भगाने के बजाय घर में उन चीजों को कम करना जरूरी है, जो उसे अंदर आने और छिपने का मौका देती हैं.

दरवाजे और खिड़कियों के आसपास देखें

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
How To Clean Nonstick Pan: बगैर नुकसान पहुंचाए ऐसे धोएं नॉनस्टिक फ्राई पैन, काम आएगी यह तरकीब
बगैर नुकसान पहुंचाए ऐसे धोएं नॉनस्टिक फ्राई पैन, काम आएगी यह तरकीब
Home Tips
Dhanteras Broom Buying Tips: धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान
धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान
Home Tips
Washing Machine Cleaning: क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
Home Tips
Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल
कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल

छिपकली घर में आने के लिए बहुत छोटी जगह का भी इस्तेमाल कर सकती है. इसलिए सबसे पहले दरवाजे, खिड़कियों, वेंट और दीवारों के आसपास मौजूद दरारों और खाली जगहों को देखें. छोटी दरारों को कॉक से बंद किया जा सकता है, जबकि बड़े गैप के लिए सही सीलेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. खिड़कियों और दरवाजों की जाली भी अच्छी तरह जांचें. अगर कहीं जाली फटी हुई है या दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो उसे ठीक करें. बारीक जाली लगाने से उन छोटे कीड़ों को भी अंदर आने से रोकने में मदद मिल सकती है, जिन्हें छिपकलियां खाती हैं.

इन जगहों पर छिप सकती है छिपकली

घर के अंदर छिपकली ऐसी जगह तलाशती है जहां उसे लोगों की नजर से दूर रहने के साथ-साथ गर्मी और दूसरे खतरे से भी बचने का मौका मिले. सामान से भरी अलमारी, पुराने डिब्बों का ढेर, कमरे के अंधेरे कोने और फर्नीचर के नीचे की जगह इसके लिए छिपने की जगह बन सकती है.


How To Get Rid Of Lizards: घर में इन जगहों पर आसानी से छिप सकती है छिपकली, ऐसे करें स्मार्ट मैनेजमेंट

अगर घर में ऐसे हिस्से हैं जहां लंबे समय से सामान पड़ा हुआ है तो वहां की सफाई करें और अनावश्यक चीजों को हटा दें. कम सामान और साफ जगह होने पर छिपकली के लिए छिपने की जगह भी कम हो जाएगी. साथ ही आपको दीवारों या कोनों में मौजूद उन जगहों का भी आसानी से पता चल सकेगा, जहां से वह अंदर आ सकती है.

घर के बाहर भी रखें सफाई

छिपकली सिर्फ घर के अंदर की गंदगी की वजह से नहीं आती. घर के बाहर का माहौल भी उसे आकर्षित कर सकता है. घर की दीवारों या नींव के पास बहुत ज्यादा घने पौधे और झाड़ियां हों तो वहां छिपकली को छांव और सुरक्षित जगह मिल सकती है. इसलिए घर के आसपास उगी घनी झाड़ियों और पौधों को समय-समय पर व्यवस्थित करें. सूखे पत्तों और दूसरे कचरे के ढेर को भी हटाएं. इससे घर के आसपास छिपने की जगह कम होगी और आपको बाहरी हिस्से में भी सफाई बनाए रखने में आसानी होगी.

घर में कीड़े कम करें

छिपकली अक्सर खाने की तलाश में घर में आती है. अगर घर में छोटे कीड़े-मकौड़े ज्यादा हैं तो उनके पीछे छिपकली भी पहुंच सकती है. इसलिए खाने के सामान और कचरे को खुला न छोड़ें. खाने के बाद गिरे हुए टुकड़ों को साफ करें और घर की नियमित सफाई करते रहें. धूल और गंदगी के साथ कीड़ों की मौजूदगी भी कम करना जरूरी है. घर में नमी या पानी जमा होने वाली जगहों पर भी ध्यान दें. कहीं नल टपक रहा है या पाइप से पानी रिस रहा है तो उसे ठीक कराएं. खड़े पानी और ज्यादा नमी को कम करने से घर में कीड़ों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है.


How To Get Rid Of Lizards: घर में इन जगहों पर आसानी से छिप सकती है छिपकली, ऐसे करें स्मार्ट मैनेजमेंट

तेज गंध वाले घरेलू नुस्खों से बचें

छिपकली को भगाने के लिए लहसुन, प्याज, सिरका या मिर्च जैसी तेज गंध वाली चीजों के इस्तेमाल के कई घरेलू सुझाव मिलते हैं. हालांकि, ऐसे तरीके हर बार काम करें यह जरूरी नहीं है. इसलिए सिर्फ तेज गंध के भरोसे छिपकली को घर से दूर रखने की कोशिश न करें. खासकर मोथबॉल का इस्तेमाल करने से बचें. इनमें मौजूद केमिकल बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. इसलिए घर में छिपकली दिखने पर ऐसा तरीका अपनाना ठीक नहीं है जिससे घर के लोगों को ही परेशानी हो.

इसे भी पढ़ें : Woollen Clothes Smell: ऊनी कपड़ों से आ रही है गंदी बदबू, धोते समय करें ये काम 

बार-बार छिपकली दिखे तो क्या करें?

घर में कभी-कभार एक-दो छोटी छिपकलियां दिखाई दे जाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि घर में इनकी भरमार हो गई है. लेकिन अगर दरवाजे, खिड़कियों और दूसरी जगहों को ठीक करने और घर में कीड़े कम करने के बाद भी बार-बार छिपकलियां दिखाई दे रही हैं, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना बेहतर हो सकता है. पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट घर में छिपकली के आने की छिपी हुई जगहों का पता लगाने में मदद कर सकता है. साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि कहीं घर में कोई दूसरी समस्या या कीड़ों की ज्यादा मौजूदगी तो इसकी वजह नहीं है.

इसे भी पढ़ें : Spider Web Cleaning: इन तरीकों से करें छत पर लगे मकड़ी जालों की सफाई, आसान हो जाएगा काम

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE Home Tips News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Clean Nonstick Pan: बगैर नुकसान पहुंचाए ऐसे धोएं नॉनस्टिक फ्राई पैन, काम आएगी यह तरकीब
बगैर नुकसान पहुंचाए ऐसे धोएं नॉनस्टिक फ्राई पैन, काम आएगी यह तरकीब
Home Tips
Dhanteras Broom Buying Tips: धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान
धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान
Home Tips
Washing Machine Cleaning: क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
Home Tips
Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल
कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
आइजेनकोट बनेंगे इजरायल के नए PM? अरब पार्टियों का समर्थन लेकिन फंसा बड़ा पेच!
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
इंडिया
नेता प्रतिपक्ष का पहला दिवाली मिलन: आवास पर जुटेंगे कांग्रेस नेता, तैयार होगा सियासी प्लान
नेता प्रतिपक्ष का पहला दिवाली मिलन: आवास पर जुटेंगे कांग्रेस नेता, तैयार होगा सियासी प्लान
क्रिकेट
खिलाड़ी को लगी भयंकर चोट, मैदान पर आया स्ट्रेचर; अस्पताल में भर्ती
खिलाड़ी को लगी भयंकर चोट, मैदान पर आया स्ट्रेचर; अस्पताल में भर्ती
बॉलीवुड
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा मकोका केस, नोरा फतेही ने दर्ज कराया बयान, 30 नवंबर को अगली सुनवाई
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा मकोका केस, नोरा फतेही ने दर्ज कराया बयान, 30 नवंबर को अगली सुनवाई
विश्व
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
इंडिया
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'
इंडिया
'ये राष्ट्र विरोधी बयान है', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
'ये राष्ट्र विरोधी बयान', इरफान अंसारी पर अठावले की कड़ी प्रतिक्रिया; BJP ने राहुल को घेरा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget