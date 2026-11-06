रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'

झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी नेत्री निशा भगत ने आत्महत्या कर ली. निशा ने फेसबुक पर लाइव आकर कई लोगों पर आरोप लगाई और फिर पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन कर बताया कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हैं.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, निशा भगत की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी.

वहीं निशा भगत की मौत के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें. निशा भगत ने जिन लोगों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

(अपडेट जारी है.)