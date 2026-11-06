How To Remove Carpet Dents With Ice Cubes: कारपेट में पड़े फर्नीचर के निशान से बचने के लिए आपको नया कारपेट लेने की जरूरत नहीं, बस फ्रीजर से कुछ बर्फ के टुकड़े निकालिए और इसको साफ कर दीजिए. यह आसान उपाय काफी समय से घर की देखभाल से जुड़े लोगों के बीच इस्तेमाल होता आ रहा है और इसके पीछे ठोस वजह भी है.

कैसे काम करता है यह ट्रिक

जब आप कारपेट के दबे हुए हिस्से पर बर्फ रखते हैं और उसे पिघलने देते हैं, तो कारपेट के दबे हुए रेशे पानी को सोख लेते हैं. इससे उन्हें नमी मिलती है और वे फिर से अपने पुराने आकार में लौटने लगते हैं. धीरे-धीरे मिलने वाली यह नमी दबे हुए रेशों को ढीला करती है और वे फिर से खड़े हो जाते हैं. हल्के निशानों में इसका असर कुछ ही मिनटों में दिखने लगता है और इसके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत भी नहीं होती.

किन कारपेट पर काम करता है यह ट्रिक

हालांकि, हर तरह के कारपेट पर इसका असर एक जैसा नहीं होता. अगर आपका कारपेट आर्टिफिशियल रेशों जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर या पॉलीप्रोपाइलीन से बना है, तो यह तरीका सबसे बेहतर काम करता है. ये रेशे ज्यादा मजबूत होते हैं और नमी मिलने पर जल्दी अपनी स्थिति में लौट आते हैं. इन पर अक्सर एक सुरक्षा परत भी होती है, जो इन्हें अपना आकार बनाए रखने में मदद करती है.

इनके लिए आपको रखनी चाहिए सावधानी

वहीं ऊन या अन्य प्राकृतिक रेशों से बने कारपेट थोड़े नाजुक होते हैं. ये भी नमी से ठीक होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है. मैटेरियल्स नामक जर्नल में पब्लिश एक स्टडी बताती है कि किसी भी रेशे की बनावट और उसकी सुरक्षा क्षमता इस बात को तय करती है कि वह दबाव से कितनी जल्दी उबर सकता है. यानी थोड़ी नमी और थोड़ा समय देकर रेशों को फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है.

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अगर निशान बहुत पुराना है या ज्यादा गहरा है, तो केवल बर्फ से काम नहीं चलेगा. ऐसे में आपको थोड़ी अतिरिक्त मदद लेनी होगी. हल्की भाप का इस्तेमाल करके रेशों को ढीला किया जा सकता है. ध्यान रखें कि गर्म उपकरण को सीधे कारपेट पर न रखें, बल्कि थोड़ी दूरी से इस्तेमाल करें. एक और घरेलू तरीका पानी और सिरके के घोल का छिड़काव करना है, जो रेशों को नरम बनाने में मदद करता है. इसके बाद कारपेट को हल्के ब्रश या विशेष कंघी से उठाया जा सकता है, जिससे रेशे अलग-अलग होकर ऊपर आ जाते हैं.

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