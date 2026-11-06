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Dhanteras Broom Buying Tips: धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान

Dhanteras Shopping: झाड़ू खरीदते समय सबसे पहले उसके रेशों को ध्यान से देखें. रेशे बहुत ज्यादा ढीले, बिखरे हुए या असमान नहीं होने चाहिए. अगर झाड़ू के रेशे पहले से ही इधर-उधर फैले हुए हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Nov 2026 11:42 AM (IST)
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Dhanteras Broom Buying Guide And Tips: धनतेरस पर अगर आप घर के लिए नई झाड़ू खरीदने का सोच रहे हैं तो सिर्फ कीमत देखकर इसे न खरीदें. बाजार में अलग-अलग तरह की झाड़ू मिलती हैं और पहली नजर में सभी एक जैसी लग सकती हैं. लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सी झाड़ू टिकाऊ है और कौन सी जल्दी खराब हो जाती है. कुछ झाड़ुओं के रेशे थोड़े समय में टूटने या फैलने लगते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी की झाड़ू लंबे समय तक ठीक तरह से काम करती है. अगर आप भी धनतेरस पर झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर इसकी क्वालिटी आसानी से पहचान सकते हैं.

झाड़ू के रेशे जरूर देखें

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झाड़ू खरीदते समय सबसे पहले उसके रेशों को ध्यान से देखें. रेशे बहुत ज्यादा ढीले, बिखरे हुए या असमान नहीं होने चाहिए. अगर झाड़ू के रेशे पहले से ही इधर-उधर फैले हुए हैं तो इस्तेमाल के बाद इनके और जल्दी फैलने की संभावना रहती है. अच्छी झाड़ू में रेशे एक साथ ठीक तरह से जुड़े हुए दिखाई देते हैं. हाथ में लेकर हल्के से देखने पर अगर रेशे आसानी से निकलने लगें तो ऐसी झाड़ू खरीदने से बचना बेहतर है.

रेशे बहुत ज्यादा मुलायम भी न हों

झाड़ू के रेशे न तो इतने सख्त होने चाहिए कि फर्श पर रगड़ने में परेशानी हो और न ही इतने मुलायम कि सफाई करते समय नीचे पड़े कचरे को ठीक से खींच ही न पाएं. झाड़ू का इस्तेमाल जिस जगह के लिए करना है, उसके हिसाब से रेशों की मजबूती देखना जरूरी है. अगर झाड़ू हाथ में लेते ही बहुत कमजोर महसूस हो रही है तो यह रोजाना की सफाई के लिए ज्यादा काम की नहीं हो सकती.



Dhanteras Broom Buying Tips: धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान

झाड़ू का बंधन मजबूत है या नहीं

अच्छी क्वालिटी की पहचान सिर्फ रेशों से नहीं होती. यह भी देखें कि झाड़ू को जिस जगह से बांधा गया है, वह हिस्सा कितना मजबूत है. बंधा हुआ हिस्सा ढीला होने पर कुछ ही दिनों में झाड़ू के रेशे अलग-अलग फैलने लग सकते हैं. झाड़ू खरीदते समय उसके बंधन को हाथ से हल्का सा दबाकर देखें. अगर वह बहुत ढीला महसूस हो रहा है या रेशे आसानी से बाहर आ रहे हैं तो दूसरी झाड़ू देखना बेहतर रहेगा.

झाड़ू का आकार भी देखें

झाड़ू बहुत छोटी या बहुत ज्यादा फैली हुई होने पर सफाई करने में परेशानी हो सकती है. इसे हाथ में पकड़कर देखें कि उसका आकार आपके इस्तेमाल के हिसाब से ठीक है या नहीं. झाड़ू का फैलाव ऐसा होना चाहिए कि एक बार चलाने पर ठीक जगह साफ हो सके. अगर रेशे बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं तो सफाई करते समय कचरा एक जगह इकट्ठा करने में भी दिक्कत हो सकती है.


Dhanteras Broom Buying Tips: धनतेरस पर खरीदनी है झाड़ू? ऐसे करें अच्छी क्वालिटी की पहचान

डंडी या पकड़ मजबूत होनी चाहिए

अगर आप ऐसी झाड़ू खरीद रहे हैं जिसमें डंडी या हैंडल लगा है तो उसे भी जरूर जांचें. डंडी बहुत कमजोर या हिलने वाली नहीं होनी चाहिए. झाड़ू को हाथ में पकड़कर हल्का सा हिलाएं और देखें कि हैंडल अपनी जगह पर मजबूती से लगा है या नहीं. ढीला हैंडल रोजाना इस्तेमाल में परेशानी पैदा कर सकता है और झाड़ू जल्दी खराब हो सकती है.

खरीदने से पहले झाड़ू को हाथ में लेकर देखें

सिर्फ दूर से देखकर झाड़ू खरीदने के बजाय उसे हाथ में लेकर जांचना ज्यादा बेहतर है. इससे आपको उसका वजन, रेशों की मजबूती और पकड़ का अंदाजा आसानी से हो जाएगा. झाड़ू को जमीन पर हल्का सा चलाकर भी देखा जा सकता है. इससे पता चल सकता है कि रेशे एक साथ ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं. अगर रेशे तुरंत फैल जाते हैं या झाड़ू चलाते समय टूटने लगते हैं तो उसे न खरीदें.

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सिर्फ सस्ती झाड़ू देखकर फैसला न करें

झाड़ू खरीदते समय सबसे सस्ती चीज लेना हमेशा सही फैसला नहीं होता. अगर झाड़ू की क्वालिटी कमजोर है और वह जल्दी खराब हो जाती है तो बार-बार नई झाड़ू खरीदनी पड़ सकती है. इसलिए कीमत के साथ उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 11:42 AM (IST)
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