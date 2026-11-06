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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'

CJI पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर SC सख्त, 'कुछ भी स्वीकार नहीं, कमजोरी न समझें'

केरल कांग्रेस ने सीजेआई के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 06 Nov 2026 02:22 PM (IST)
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सु्प्रीम कोर्ट ने CJI के बारे में केरल कांग्रेस के अपमानजनक X पोस्ट पर सख्ती अपनाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया. नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न अवमानना का मामला चलाया जाए?

कोर्ट ने कहा - हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए. अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर कुछ भी कहना स्वीकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा - संविधान सर्वोच्च है. हम संविधान के दायरे में अपना कर्तव्य निभाते हैं. हमें किसी राजनीतिक दल या संस्था की सहमति की जरूरत नहीं है. कोर्ट की गरिमा पर आघात से सख्ती से निपटा जाएगा.

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15 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

केरल कांग्रेस के लिए पेश वकील ने कहा कि वह बिना शर्त माफी मांगते हुए हलफनामा भी दाखिल करेंगे. कोर्ट ने अगली सुनवाई में पदाधिकारियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी. 15 नवंबर को अगली सुनवाई. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और वकील गौरव अग्रवाल को मामले में एमिकस नियुक्त किया. अटॉर्नी जनरल से भी कोर्ट की सहायता करने के लिए कहा.

मांगी थी माफी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बिना शर्त माफी मांगी है. केरल कांग्रेस ने अपने पोस्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को असम्मानजनक तरीके से संबोधित करते हुए उनसे पद छोड़ने के लिए कहा गया था. इस पोस्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था.

पोस्ट में केरल कांग्रेस ने सीजेआई को संबोधित करते हुए कहा था, ''यदि कानून-व्यवस्था संभालना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए. हम आपकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जो इसे संभाल सके.' इस पोस्ट को लेकर एक वकील ने याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

ये भी पढ़ें: 'मेरे पापा संभाल लेंगे', मिनी कूपर कार हादसे के आरोपियों को जमानत, लोगों में भयंकर गुस्सा

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 06 Nov 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Supreme Court CJI Breaking News Abp News CONGRESS
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