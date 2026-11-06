नेता प्रतिपक्ष का पहला दिवाली मिलन: आवास पर जुटेंगे कांग्रेस नेता, तैयार होगा सियासी प्लान

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर आज (6 नवंबर) को 'दिवाली मिलन' समारोह का आयोजन होगा. नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दिवाली मिलन कार्यक्रम है, जिसे लेकर कांग्रेस खेमे में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

इस प्रोग्राम में देशभर से पार्टी के प्रमुख नेताओं का जमावड़ा लगेगा. यह एक औपचारिक मिलन समारोह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे कांग्रेस के आगामी राजनीतिक रोडमैप की एक अहम नींव के रूप में देखा जा रहा है.

राहुल गांधी के इस दिवाली मिलन समारोह में कांग्रेस संगठन के बड़े और प्रभावशाली चेहरे हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम में पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, अलग-अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और पार्टी के सभी विभागों के प्रमुख शामिल होंगे. देश के कोने-कोने से आ रहे नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि पार्टी इस मंच का इस्तेमाल आपसी संवाद को मजबूत करने के लिए कर रही है.

दिवाली मिलन के बहाने राजनीतिक रणनीति पर मंथन

दिवाली मिलन के इस कार्यक्रम में भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा होगी. माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस मौके का इस्तेमाल पार्टी नेताओं से सीधा संवाद करने के लिए करेंगे. आगामी विधानसभा चुनाव, लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार करने, संसद के आगामी सत्र की तैयारी और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने जैसे अहम विषयों पर गहन विचार-विमर्श की संभावना है.

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संगठन में नया जोश भरने की कवायद

एक ही जगह पर पार्टी के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेतृत्व की इस बैठक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक नया राजनीतिक संदेश जाएगा. नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने के बाद राहुल गांधी लगातार आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं. ऐसे में दिवाली मिलन के जरिए उनकी कोशिश पार्टी नेताओं के साथ भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करने की होगी.

दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, 'राहुल गांधी न केवल अपने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को आने वाले संघर्षों के लिए प्रेरित और उत्साहित भी करेंगे. इसमें कोई राजनीति नहीं है; हर अच्छी पहल की शुरुआत कहीं न कहीं से, किसी न किसी समय होती है.'

#WATCH | Delhi: On Diwali Milan program at Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's residence, Congress leader Harish Rawat says, "Diwali is a great festival. On this occasion, Rahul Gandhi will not only extend Diwali greetings to all his fellow countrymen but also inspire and energise the members of the Congress party for the struggles that lie ahead. There is no politics involved in this; every good initiative has to start somewhere, at some point in time..." On Jharkhand Minister Irfan Ansari's statement, he says, "The Congress party has always been a proponent of democratic change in India; it is the Congress that built the democratic system. We believe in the established electoral process—the five-year parliamentary democratic cycle—and we remain committed to it. As for the opposition, it is our duty to oppose the government, and when the opportunity arises—which happens during elections—we aim to depose the government. We will change this government during the elections and bring a Congress-led government to power..." — ANI (@ANI) November 6, 2026

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