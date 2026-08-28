किचन सिंक की नाली हो गई है जाम? बिना प्लंबर बुलाए ऐसे करें ठीक

Home Remedies: किचन सिंक की नाली जाम होना घर की रोजमर्रा की परेशानी बन सकता है. बर्तन धोते समय पानी सिंक में जमा होने लगे, बदबू आने लगे या पानी बिल्कुल नीचे न जाए, तो अक्सर नाली में खाने के छोटे टुकड़े, तेल और चिकनाई जमा होने की वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में तुरंत प्लंबर बुलाने से पहले कुछ आसान उपाय आजमाए जा सकते हैं. हालांकि, अगर जाम बहुत गहरा हो, पानी लगातार वापस आ रहा हो या पाइप से लिकेज हो रही हो, तो विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर है.

गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड से करें शुरुआत

अगर सिंक की नाली में तेल या चिकनाई जमा होने के कारण पानी धीरे निकल रहा है, तो सबसे पहले सिंक में जमा पानी को जितना संभव हो निकाल दें. इसके बाद थोड़ी मात्रा में डिशवॉश लिक्विड नाली में डालें और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. फिर धीरे-धीरे गर्म पानी डालें. बहुत गर्म पानी कुछ पाइपों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उबलते पानी का इस्तेमाल करने से बचें, खासकर अगर पाइप की सामग्री को लेकर जानकारी न हो. यह तरीका हल्के जाम और चिकनाई को ढीला करने में मदद कर सकता है.

प्लंजर से खोलें सिंक की जाम नाली

अगर पानी फिर भी नहीं निकल रहा है, तो सिंक प्लंजर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए सिंक में इतना पानी रखें कि प्लंजर का रबर वाला हिस्सा पानी में अच्छी तरह डूब सके. प्लंजर को नाली के मुंह पर मजबूती से लगाकर कई बार ऊपर-नीचे दबाएं. इससे पाइप के अंदर दबाव बनता है, जो जमा कचरे को ढीला करने में मदद कर सकता है. अगर सिंक में दो नालियां हैं, तो दूसरी नाली को बंद करके प्लंजर का इस्तेमाल करना अधिक प्रभावी हो सकता है. कुछ प्रयासों के बाद पानी बहने लगे तो नाली को साफ पानी से अच्छी तरह फ्लश करें.

जाम दोबारा न हो, इसके लिए रखें ध्यान

सिंक की नाली को बार-बार जाम होने से बचाने के लिए बर्तन धोने से पहले प्लेट में बचे खाने के टुकड़ों को कूड़ेदान में डालें. तेल, घी और चिकनाई को सीधे सिंक में न बहाएं, क्योंकि ये पाइप के अंदर जमकर रुकावट पैदा कर सकते हैं. नाली पर एक छोटा स्ट्रेनर या जाली लगाना भी उपयोगी हो सकता है, जिससे खाने के टुकड़े पाइप में जाने से रुकें. अगर इन उपायों के बाद भी पानी नहीं निकलता, नाली से तेज बदबू आती है या पाइप में रिसाव दिखाई देता है, तो खुद पाइप खोलने के बजाय प्लंबर की मदद लेना सुरक्षित रहेगा.

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