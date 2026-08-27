सीलन है या दीमक का आतंक? दीवार से झड़ती मिट्टी से ऐसे पहचानें

Difference Between Wall Dampness And Termites: घर की दीवार से अचानक मिट्टी झड़ने लगे तो इसे सिर्फ पुरानी पपड़ी या सीलन समझकर नजरअंदाज न करें. कई बार दीवार से निकलता मिट्टी जैसा बारीक मलबा घर में छिपी दीमक का संकेत भी हो सकता है. खासकर अगर दीवार पर मिट्टी की पतली लकीरें, सुरंग जैसी परत या लकड़ी के आसपास मिट्टी जमा दिखाई दे रही हो, तो मामला गंभीर हो सकता है. हालांकि, हर जगह झड़ती मिट्टी का मतलब दीमक नहीं होता. ऐसे में कुछ आसान संकेतों से समझा जा सकता है कि परेशानी सीलन की है या दीमक की.

दीवार पर मिट्टी की पतली सुरंग दिखे तो दें ध्यान

अंडरग्राउंड टर्माइट यानी जमीन के अंदर रहने वाली दीमक आमतौर पर मिट्टी और लकड़ी के बीच आने-जाने के लिए छोटी-छोटी मिट्टी की सुरंग बनाती है. ये सुरंगें दीमक को सूखने से बचाती हैं और उन्हें खुले में आए बिना लकड़ी तक पहुंचने में मदद करती हैं. यही वजह है कि घर की नींव, दीवारों, लकड़ी के दरवाजों, चौखट, फर्नीचर, बाड़ या छायादार हिस्सों में ऐसी मिट्टी की लकीरें दिखाई दे सकती हैं. अगर दीवार पर मिट्टी की कोई सीधी या टेढ़ी-मेढ़ी पट्टी जमीन से ऊपर की ओर जाती दिख रही है, तो इसे सामान्य गंदगी मानकर साफ कर देना ठीक नहीं है. यह दीमक की बनाई हुई सुरंग हो सकती है.





सीलन में आमतौर पर क्या दिखता है?

सीलन की वजह से दीवार पर अक्सर नमी के धब्बे, पेंट का फूलना, प्लास्टर का उखड़ना या सफेद नमक जैसी परत दिखाई देती है. कई बार दीवार छूने पर ठंडी या नम महसूस होती है और लंबे समय तक समस्या रहने पर पपड़ी लगातार झड़ती रहती है. वहीं दीमक की मौजूदगी में तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है. दीवार के पास मिट्टी जमा मिल सकती है, लकड़ी खोखली लग सकती है या सतह पर बहुत बारीक दरारों के साथ मिट्टी की सुरंग जैसी संरचना दिखाई दे सकती है. हालांकि, सिर्फ एक संकेत देखकर यह तय करना मुश्किल है कि दीवार में दीमक है या नहीं.

मिट्टी की सुरंग कहां दिखती है, यह भी है अहम

दीमक की मिट्टी वाली सुरंगें अक्सर उन जगहों पर दिखाई देती हैं जहां जमीन और लकड़ी या दीवार का संपर्क आसान होता है. नींव के आसपास, लकड़ी के दरवाजे-खिड़की की चौखट, फर्श के किनारे, क्रॉल स्पेस, लकड़ी के खंभे और घर से लगी बाड़ ऐसी जगहें हैं जहां इनका बनना संभव है. अगर मिट्टी की पतली पट्टी जमीन से शुरू होकर दीवार या लकड़ी तक पहुंच रही है, तो इसे खास तौर पर जांचना चाहिए. कुछ मामलों में दीमक दीवार में मौजूद छोटी दरारों या पाइप और अन्य यूटिलिटी के रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकती है.





सूखी सुरंग देखकर यह न मानें कि दीमक खत्म हो गई

कई लोगों को लगता है कि अगर दीमक की बनाई मिट्टी की सुरंग सूखी है या उसमें कोई कीड़ा नजर नहीं आ रहा, तो खतरा खत्म हो चुका है. ऐसा जरूरी नहीं है. दीमक किसी पुराने रास्ते को छोड़कर दूसरी जगह भी सक्रिय हो सकती है. इसलिए सिर्फ सुरंग को देखकर या उसे तोड़कर तुरंत निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. अगर उसके आसपास लकड़ी में नुकसान, खोखलापन या दूसरी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे रही है, तो पूरे हिस्से की जांच जरूरी है.

दीमक लकड़ी को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है

दीमक की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसका नुकसान हमेशा शुरुआत में बाहर से दिखाई नहीं देता. इसलिए दरवाजे, चौखट या लकड़ी का कोई हिस्सा बाहर से ठीक दिखने के बावजूद अंदर से कमजोर हो सकता है. अगर लकड़ी दबाने पर असामान्य रूप से नरम लगे, खोखली आवाज आए या उसके पास मिट्टी की सुरंग दिखाई दे, तो इसे गंभीर संकेत मानना चाहिए.

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नमी दीमक की समस्या को बढ़ा सकती है

सीलन और दीमक हमेशा एक ही समस्या नहीं हैं, लेकिन दोनों का संबंध जरूर हो सकता है. जमीन के पास लगातार नमी, पानी का रिसाव, गीली मिट्टी, लकड़ी के आसपास जमा पानी और छायादार हिस्से दीमक के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं. इसीलिए अगर दीवार से मिट्टी झड़ रही है और उसी जगह नमी भी मौजूद है, तो केवल पेंट या प्लास्टर ठीक कराने से समस्या खत्म नहीं होगी. पानी कहां से आ रहा है और दीमक की गतिविधि है या नहीं, दोनों की जांच करनी होगी.

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