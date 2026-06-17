हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsToilet Blocked: घर पर अचानक टॉयलेट जाम होने पर अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय, प्लंबर बुलाने का झंझट होगा खत्म

Toilet Blocked: घर पर अचानक टॉयलेट जाम होने पर अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय, प्लंबर बुलाने का झंझट होगा खत्म

How To Unblock A Toilet: हर बार प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. ज्यादातर मामलों में टॉयलेट की रुकावट घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और सही तरीके की मदद से दूर की जा सकती है.

Reported By : सोनम |  Updated at : 17 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

How To Unblock A Toilet Without A Plunger: टॉयलेट का जाम हो जाना घर की उन समस्याओं में से एक है, जिनका सामना कोई भी नहीं करना चाहता. लेकिन सच्चाई यह है कि यह परेशानी कभी भी किसी के साथ हो सकती है. कभी जरूरत से ज्यादा टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करने की वजह से, तो कभी गलती से किसी ऐसी चीज के फ्लश हो जाने के कारण जो पाइप में फंस जाती है. वजह चाहे जो भी हो, समस्या को जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है. सबसे अच्छी बात यह है कि हर बार प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. ज्यादातर मामलों में टॉयलेट की रुकावट घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों और सही तरीके की मदद से दूर की जा सकती है.

सबसे पहले पानी का बहाव रोकें

अगर फ्लश करने के बाद पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो सबसे पहले उसे रोकना जरूरी है. इसके लिए टॉयलेट टैंक का ढक्कन हटाएं और अंदर मौजूद रबर फ्लैपर को दबा दें. इससे बाउल में और पानी आना बंद हो जाएगा. इसके बाद टॉयलेट के पीछे या नीचे लगे शट-ऑफ वाल्व को बंद कर दें, ताकि पानी की सप्लाई पूरी तरह रुक जाए. अब आप बिना बाथरूम में पानी फैलने की चिंता किए समस्या पर काम कर सकते हैं.

प्लंजर की मदद से जाम खोलें

अगर आपके पास प्लंजर है, तो आधी समस्या यहीं खत्म हो जाती है. यह टॉयलेट ब्लॉकेज हटाने का सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है. प्लंजर के रबर वाले हिस्से को पहले थोड़ा गर्म पानी में डुबो लें, ताकि वह नरम हो जाए और बेहतर सील बना सके. इसके बाद उसे टॉयलेट के छेद पर मजबूती से लगाएं और 10 से 15 बार ऊपर-नीचे दबाएं. अगर पानी धीरे-धीरे नीचे जाने लगे, तो समझिए कि रुकावट हट रही है. जरूरत पड़े तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं.

प्लंजर नहीं है? ये घरेलू उपाय आजमाएं

हल्की रुकावट के लिए गर्म पानी और बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो सकता है. टॉयलेट में अच्छी मात्रा में लिक्विड डालें और उसके बाद एक बाल्टी गर्म पानी डाल दें. ध्यान रखें कि पानी उबलता हुआ न हो. करीब 20 से 30 मिनट इंतजार करें. कई बार इतना करने से ही जाम ढीला पड़ जाता है. एक दूसरा तरीका बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का है. एक कप बेकिंग सोडा डालें और उसके ऊपर धीरे-धीरे दो कप सिरका डालें. कुछ देर तक झाग बनेंगे। लगभग आधे घंटे बाद गर्म पानी डालें और फिर फ्लश करके जांचें.

इसे भी पढ़ें: Summer Superfood Sattu: पीएम मोदी ने भीषण गर्मी से बचने के लिए सत्तू को बताया रामबाण, शेफ कुणाल कपूर ने बताई रेसिपी

जब रुकावट जिद्दी हो जाए

अगर समस्या बनी रहती है, तो टॉयलेट ऑगर या ड्रेन स्नेक जैसे टूल की मदद ली जा सकती है. यह पाइप के अंदर तक जाकर फंसी हुई चीज को हटाने में मदद करता है. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर धातु के कोट हैंगर को सीधा करके भी रुकावट को ढीला करने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि ऐसा करते समय टॉयलेट की सतह को नुकसान न पहुंचे, इसका खास ध्यान रखें.

कब बुलाएं प्लंबर?

अगर तमाम कोशिशों के बावजूद टॉयलेट बार-बार जाम हो रहा है या बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, तो यह पाइपलाइन या ड्रेनेज सिस्टम की गहरी समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट की मदद लेना ही समझदारी है.

इसे भी पढ़ें- Rice Cooking Tips: खिले-खिले चावल बनाने की एकदम आसान ट्रिक, कुकर में लगाएं बस इतनी सीटी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Toilet Blocked Unblock Toilet Blocked Toilet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Toilet Blocked: घर पर अचानक टॉयलेट जाम होने पर अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय, प्लंबर बुलाने का झंझट होगा खत्म
घर पर अचानक टॉयलेट जाम होने पर अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय, प्लंबर बुलाने का झंझट होगा खत्म
Home Tips
Fresh Egg: बिना तोड़े पता चल जाएगा अंडा फ्रेश है या खराब, बस ये तरीका जान लीजिए
बिना तोड़े पता चल जाएगा अंडा फ्रेश है या खराब, बस ये तरीका जान लीजिए
Home Tips
Yellow Sweat Stains: पसीने से सफेद शर्ट पर पड़ गए हैं पीले दाग, इस चीज से हो जाएंगे एकदम साफ
पसीने से सफेद शर्ट पर पड़ गए हैं पीले दाग, इस चीज से हो जाएंगे एकदम साफ
Home Tips
Best AC Mode for Monsoon: मॉनसून में किस मोड पर चलाना चाहिए AC, सही तरीका जान लेंगे तो घर रहेगा कूल-कूल?
मॉनसून में किस मोड पर चलाना चाहिए AC, सही तरीका जान लेंगे तो घर रहेगा कूल-कूल?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
महाराष्ट्र
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
यूपी में ओवैसी की एंट्री क्यों हुई? प्रियंका चतुर्वेदी ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- 'BJP के लिए...'
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
क्रिकेट
IND VS AFG ODI 2026: 'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
'भारत से जीत पाना...', दूसरे ODI से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बयान वायरल
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
लाइफस्टाइल
Vegan Diet: दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
दूध-पनीर से लेकर मीट तक से परहेज, जानें आखिर क्या-क्या खाते हैं वीगन डाइट वाले?
ऑटो
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
क्या कोई भी खोल सकता है टोल नाका, जानिए कैसे मिलता है इसका ठेका और क्या होता है प्रोसेस?
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget