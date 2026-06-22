Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली में भाजपा नेतृत्व अब इस पर अहम निर्णय लेगा।

कर्नाटक विधान परिषद (MLC) चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र की ओर से विधायकों को धर्मस्थला स्थित श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर में शपथ दिलाने के प्रस्ताव पर अब पार्टी के भीतर ही मतभेद उभरने लगे हैं.

बीवाई विजयेंद्र ने रविवार (21 जून, 2026) को कहा था कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थला स्थित प्रसिद्ध श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर में बुलाई जाएगी. उनका कहना था कि कर्नाटक के लोगों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है और ऐसी मान्यता है कि भगवान मंजुनाथेश्वर के समक्ष कोई झूठ नहीं बोल सकता.

MLC चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर मचा बवाल

दरअसल, गुरुवार (18 जून, 2026) को हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा और जेडीएस के पक्ष में कुल 11 क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आए थे, जिससे गठबंधन की काफी किरकिरी हुई. इस घटना से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी नाराज बताया जा रहा है. इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक को दिल्ली तलब किया गया है, जहां वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपेंगे.

इस बीच विजयेंद्र ने कहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक की तारीख तय की जाएगी और यह बैठक एक सप्ताह के भीतर धर्मस्थल में आयोजित हो सकती है.

धर्मस्थल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र- प्रह्लाद जोशी

हालांकि, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है. धारवाड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मस्थल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और उसे पार्टी के आंतरिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए.

जोशी ने कहा, ‘जहां तक धर्मस्थल जाकर वचन दिलवाने की बात है, मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ उससे प्रदेश अध्यक्ष को काफी पीड़ा हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही होगी. मैंने उनसे फोन पर बात की है. धर्मस्थल लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है. पार्टी के भीतर जो हुआ है, उसकी जांच के लिए फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है. हो सकता है कि सच्चाई सामने आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा. मैंने विजयेंद्र को सलाह और आग्रह किया है कि वे इस फैसले पर फिर से विचार करें और धर्मस्थल जैसी पवित्र जगह को पार्टी के झमेले से दूर रखें.’

भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने मामले पर क्या कहा?

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कदम को उचित नहीं बताया है. वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर सभी विधायक मंदिर में जाकर क्रॉस वोटिंग से इनकार कर दें, तो पार्टी के लिए वास्तविक दोषियों की पहचान करना और भी मुश्किल हो सकता है. यही कारण है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस प्रस्ताव को फिलहाल टालने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली भाजपा नेतृत्व की बैठक और उसके बाद लिए जाने वाले फैसले पर टिकी हैं.

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