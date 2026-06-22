कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

Yash Upcoming Movies: 'केजीएफ' फेम रॉकिंग स्टार यश पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है, जिसे अगस्त 2026 में रिलीज किया जाएगा. लेकिन वो केवल इसी फिल्म में नहीं नजर आने वाले हैं बल्कि एक्टर करीब 5 फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे हैं. चलिए बताते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में.

'टॉक्सिक'

इस लिस्ट में नंबर 1 पर फिल्म 'टॉक्सिक' है, जो मल्टीस्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें उनके साथ हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. हाल ही में फादर्स डे के मौके पर एक्टर ने इस फिल्म की रिलीज का ऐलान किया. उन्होंने पोस्ट शेयर की और बताया कि इसे 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

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मोस्ट अवेटेड फिल्म 'केजीएफ 3'

इस लिस्ट में मोहनलाल की एक और फिल्म 'केजीएफ 3' भी शामिल है, जिसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. ये 'केजीएफ' का तीसरा सीक्वल है. फिल्म को दो पार्ट पहले ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा चुके हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने पहले ही हिंट दे दिया है कि इसके तीसरे पार्ट की स्टोरी तैयार है. बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

'रामायणम् पार्ट 1' में बने हैं रावण

इसके साथ ही यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम् पार्ट 1' को लेकर भी चर्चा में हैं. इस फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ है. इसमें यश ने रावण का रोल प्ले किया है. ऐसा पहली बार होगा जब एक्टर किसी फिल्म में नेगेटिव भूमिका प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

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'रामायणम् पार्ट 2' में होगा ज्यादा स्क्रीन स्पेस

इतना ही नहीं, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' को दो भाग में रिलीज किया जाएगा. इसके पार्ट 2 का बजट भी 2000 करोड़ है. इसे अगले साल यानी कि दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि यश का किरदार इस फिल्म में पार्ट 1 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्क्रीन स्पेस वाला दिखाया गया है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और सनी देओल जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

साई-फाई फिल्म में भी दिखेंगे यश

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 'केजीएफ' स्टार यश की पाइपलाइन में साई-फाई फिल्म का नाम भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्टर को साइंस फिक्शन पर आधारित बड़े बजट की फिल्म भी ऑफर हुई है, जिसका निर्देशन पीएस मिथरन कर रहे हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

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Kirataka के सीक्वल में दिखेंगे यश!

इसके अलावा, साल 2018 में फिल्म 'माई नेम इज किराटका' का ऐलान किया गया था, जिसमें यश के लीड एक्टर होने की जानकारी सामने आई थी. ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'किराटका' का सीक्वल है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि फिल्म के सीक्वल को होल्ड कर दिया गया है. लेकिन साल 2019 में प्रोड्यूसर जयन्ना ने क्लीयर किया था कि फिल्म को बंद नहीं किया गया था. इस पर अभी भी काम किया जा रहा है. हालांकि, अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई खास अपडेट सामने नहीं आए हैं.