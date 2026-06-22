हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

Yash Upcoming Movies: KGF स्टार यश फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. लेकिन उनकी कोई एक फिल्म नहीं बल्कि 5 धांसू फिल्में आने वाली हैं, जो बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख देंगी. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Jun 2026 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

Yash Upcoming Movies: 'केजीएफ' फेम रॉकिंग स्टार यश पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है, जिसे अगस्त 2026 में रिलीज किया जाएगा. लेकिन वो केवल इसी फिल्म में नहीं नजर आने वाले हैं बल्कि एक्टर करीब 5 फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने आ रहे हैं. चलिए बताते हैं उनकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में.

'टॉक्सिक'

इस लिस्ट में नंबर 1 पर फिल्म 'टॉक्सिक' है, जो मल्टीस्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें उनके साथ हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. हाल ही में फादर्स डे के मौके पर एक्टर ने इस फिल्म की रिलीज का ऐलान किया. उन्होंने पोस्ट शेयर की और बताया कि इसे 26 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

यह भी पढ़ें: प्राइम वीडियो पर एंटरटेनमेंट का धमाका, 'ग्राम चिकित्सालय 2' समेत रिलीज हो रहीं ये 6 सीरीज

मोस्ट अवेटेड फिल्म 'केजीएफ 3'

इस लिस्ट में मोहनलाल की एक और फिल्म 'केजीएफ 3' भी शामिल है, जिसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. ये 'केजीएफ' का तीसरा सीक्वल है. फिल्म को दो पार्ट पहले ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा चुके हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो डायरेक्टर प्रशांत नील ने पहले ही हिंट दे दिया है कि इसके तीसरे पार्ट की स्टोरी तैयार है. बताया जा रहा है कि इसकी शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी. हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

क्या आपको पता है? यश चाहते थे कि केजीएफ चैप्टर 1 पूरे भारत में रिलीज हो, लेकिन निर्माता इसके लिए राजी नहीं हुए।

'रामायणम् पार्ट 1' में बने हैं रावण

इसके साथ ही यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम् पार्ट 1' को लेकर भी चर्चा में हैं. इस फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ है. इसमें यश ने रावण का रोल प्ले किया है. ऐसा पहली बार होगा जब एक्टर किसी फिल्म में नेगेटिव भूमिका प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

रणबीर कपूर, यश और नितेश तिवारी के साथ रामायण की पहली झलक की समीक्षा - इंडिया टुडे - भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण जैसा लगता है।

यह भी पढ़ें: 15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर

'रामायणम् पार्ट 2' में होगा ज्यादा स्क्रीन स्पेस

इतना ही नहीं, नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम्' को दो भाग में रिलीज किया जाएगा. इसके पार्ट 2 का बजट भी 2000 करोड़ है. इसे अगले साल यानी कि दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि यश का किरदार इस फिल्म में पार्ट 1 के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्क्रीन स्पेस वाला दिखाया गया है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और सनी देओल जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

साई-फाई फिल्म में भी दिखेंगे यश

इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 'केजीएफ' स्टार यश की पाइपलाइन में साई-फाई फिल्म का नाम भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्टर को साइंस फिक्शन पर आधारित बड़े बजट की फिल्म भी ऑफर हुई है, जिसका निर्देशन पीएस मिथरन कर रहे हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही 'मां इंति बंगारम', जानें ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

Kirataka के सीक्वल में दिखेंगे यश!

इसके अलावा, साल 2018 में फिल्म 'माई नेम इज किराटका' का ऐलान किया गया था, जिसमें यश के लीड एक्टर होने की जानकारी सामने आई थी. ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'किराटका' का सीक्वल है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि फिल्म के सीक्वल को होल्ड कर दिया गया है. लेकिन साल 2019 में प्रोड्यूसर जयन्ना ने क्लीयर किया था कि फिल्म को बंद नहीं किया गया था. इस पर अभी भी काम किया जा रहा है. हालांकि, अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई खास अपडेट सामने नहीं आए हैं.

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'किरातका' का सीक्वल अभी भी बनने की संभावना है।

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Yash Upcoming Movies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
कांप उठेगा बॉक्स ऑफिस! 'टॉक्सिक' ही नहीं, 'केजीएफ' स्टार यश की आ रहीं ये 5 धमाकेदार फिल्में
साउथ सिनेमा
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा साल का सबसे बड़ा क्लैश, रिलीज होंगी 'टॉक्सिक' से 'ईठा' तक ये चार बड़ी फिल्में
इस रक्षा बंधन पर सिनेमाघरों में होगा महासंग्राम, बड़े पर्दे पर टकराएंगी ये चार बड़ी फिल्में
साउथ सिनेमा
'जन नायकन' से बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएंगे थलापति विजय, पोस्ट कोविड एरा में 2000 करोड़ क्लब में लेंगे एंट्री?
'जन नायकन' से बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएंगे थलापति विजय, पोस्ट कोविड एरा में 2000 करोड़ क्लब में लेंगे एंट्री?
साउथ सिनेमा
Box office: 15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर
15 करोड़ में 470% प्रॉफिट कमाने वाली मलयालम फिल्म, जो मोहनलाल की 'दृश्यम 3' को भी देती है टक्कर
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Coaching Center Fire: कोचिंग सेंटर में आग, गिर गए छात्र? | UP News | Yogi | Aliganj
Bharat Tiwari Encounter: सिस्टम बना 'हत्यारा', ब्राह्मण था इसलिए मारा? | Samrat Choudhary | Bihar
Balan: The Boy मे दिखी मां-बेटे की अनोखी कहानी, दमदार ट्विस्ट्स और शानदार अभिनय का मास्टरपीस
Maa Inti Bangaaram Review: Samantha ने दमदार एक्शन और इमोशन से जीता दिल
Cocktail 2 Review: टॉक्सिक रिश्तों से दूर, सच्चे प्यार की खूबसूरत कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के रास लाफान की फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 विदेशी कामगारों की मौत, 66 घायल, भारतीय दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Watch: लखनऊ अग्निकांड पर भावुक हुए ब्रजेश पाठक, मीडिया से बात करते-करते रोने लगे डिप्टी CM
लखनऊ अग्निकांड पर भावुक हुए ब्रजेश पाठक, मीडिया से बात करते-करते रोने लगे डिप्टी CM
ओटीटी
ऑफिशियल अनाउंसमेंट: राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉकअप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे
ऑफिशियल अनाउंसमेंट: राम कपूर से शिवांगी जोशी तक, 'लॉकअप सीजन 2' में कैद होने वाले हैं ये सितारे
फ़ुटबॉल
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड
विश्व
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
तेज झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, पूर्वी प्रांत हिंदू कुश में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप
इंडिया
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
क्रॉस वोटिंग के 'झूठ' का फैसला करेंगे भगवान? कर्नाटक BJP में 'मंदिर शपथ' पर बवाल, दिल्ली तलब हुए नेता!
ऑटो
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शौक पड़ा भारी! Mahindra Thar को कराया मॉडिफाई, अब 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
शिक्षा
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
CBSE 12वीं में रांची की बेटी का कमाल, री-इवैल्यूएशन के बाद हासिल किए 500 में 500 नंबर
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget