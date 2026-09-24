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Besan Storage Tips: डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान

Besan Freshness Tips: बेसन को लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन यह हमेशा खराब नहीं होगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है. चने की दाल से बनने वाले बेसन में प्राकृतिक तेल मौजूद होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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How To Check If Gram Flour Is Spoiled: भारतीय रसोई में बेसन का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में होता है. चिल्ला बनाना हो, कढ़ी पकानी हो, पकौड़े तलने हों या लड्डू तैयार करने हों, बेसन अक्सर घर में मौजूद रहता है. लेकिन कई बार लंबे समय से रखा बेसन इस्तेमाल करते वक्त उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है. पकौड़े या कढ़ी का स्वाद भी हल्का कड़वा या फीका लग सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बेसन खराब हो गया है और इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं?

बेसन को लंबे समय तक रखा जा सकता है, लेकिन यह हमेशा खराब नहीं होगा, ऐसा मान लेना सही नहीं है. चने की दाल से बनने वाले बेसन में प्राकृतिक तेल मौजूद होता है. समय के साथ हवा, गर्मी और नमी के संपर्क में आने पर इसकी गुणवत्ता बदलने लगती है. इसलिए बेसन को खरीदते समय और घर में स्टोर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

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बेसन की खुशबू से पहचानें

ताजा और अच्छी क्वालिटी के बेसन में हल्की नटी यानी चने जैसी खुशबू आती है. इसकी महक बहुत तेज नहीं होती, लेकिन हल्की-सी प्राकृतिक और मीठी खुशबू महसूस हो सकती है. अगर बेसन से खट्टी, सीलन जैसी या बासी कागज जैसी बदबू आने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि बेसन पुराना हो चुका है या उसकी क्वालिटी खराब होने लगी है. कई बार बेसन का पैकेट बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन उसे खोलते ही अजीब महक आती है. ऐसी स्थिति में केवल पकाकर बदबू खत्म करने की कोशिश न करें. अगर महक काफी तेज और असामान्य है, तो बेसन को इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है.


Besan Storage Tips: डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान

रंग देखकर भी पहचान सकते हैं

अच्छा बेसन आमतौर पर हल्के पीले या बटर जैसे पीले रंग का होता है. इसका रंग न बहुत ज्यादा चमकीला होना चाहिए और न ही मटमैला. अगर बेसन का रंग धूसर, फीका या ग्रे-पीला दिखाई देने लगा है, तो यह पुराना होने का संकेत हो सकता है. वहीं, बहुत ज्यादा चमकीले पीले रंग वाले बेसन को खरीदते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए. सामान्य बेसन का रंग प्राकृतिक और हल्का होता है. रंग में अचानक बदलाव या असामान्य दिखने वाला बेसन उसकी क्वालिटी में कमी का संकेत हो सकता है.

हाथ से रगड़कर करें आसान टेस्ट

बेसन की क्वालिटी जांचने के लिए आप एक चुटकी बेसन लेकर उसे अंगूठे और उंगलियों के बीच रगड़ सकते हैं. ताजा बेसन मुलायम महसूस होता है, लेकिन उसमें हल्का-सा दानेदारपन भी हो सकता है. अगर बेसन बहुत ज्यादा चिकना और टैल्कम पाउडर जैसा महसूस हो, तो उसकी बनावट सामान्य बेसन से अलग हो सकती है. हालांकि, केवल एक टेस्ट के आधार पर बेसन को खराब या अच्छा मान लेना जरूरी नहीं है. इसकी खुशबू, रंग और बनावट तीनों चीजों को देखकर फैसला करना बेहतर रहता है.


Besan Storage Tips: डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान

पानी डालकर भी जांच सकते हैं

घर में रखा बेसन ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए एक चम्मच बेसन में कुछ बूंद पानी डालकर देखें. अच्छी क्वालिटी का बेसन पानी के साथ मिलाने पर आसानी से एक साथ आ जाता है और हल्की चने जैसी खुशबू देता है. अगर बेसन मिलाने पर अजीब गंध आए, बहुत ज्यादा सूखा और भुरभुरा बना रहे या उसकी महक तेज और खट्टी लगे, तो उसे ध्यान से जांचें. खासतौर पर लड्डू या कढ़ी जैसी चीजों में बेसन का स्वाद और खुशबू साफ महसूस होती है, इसलिए खराब या बासी बेसन पूरे खाने का स्वाद बिगाड़ सकता है.

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गांठें और नमी भी हो सकती है परेशानी

बेसन में नमी पहुंचने पर उसमें गांठें बनने लगती हैं. छोटी और हल्की गांठें कभी-कभी पैकिंग या दबाव की वजह से भी बन सकती हैं, लेकिन अगर गांठें बहुत सख्त हैं और आसानी से टूट नहीं रही हैं, तो यह नमी का संकेत हो सकता है. पैकेट या डिब्बे के अंदर सीलन दिखाई देना भी सामान्य बात नहीं है. अगर बेसन में लंबे समय से नमी रही है, तो उसमें फफूंद या कीड़े लगने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए बेसन में सफेद या अलग तरह की परत, महीन जाला या छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दें, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

बेसन को सही तरीके से कैसे स्टोर करें?

बेसन को खराब होने से बचाने के लिए पैकेट खोलने के बाद उसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रख दें. कांच या स्टील का अच्छी तरह बंद होने वाला कंटेनर इसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इसे चूल्हे, गैस या सिंक के पास रखने से बचें, क्योंकि वहां गर्मी और नमी ज्यादा हो सकती है. बेसन निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. गीला चम्मच डिब्बे में डालने से नमी अंदर पहुंच सकती है और बेसन जल्दी खराब हो सकता है. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना बेहतर रहता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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