घर में रखी सेव या नमकीन कुछ ही दिनों में नरम पड़ जाती है? कई बार पैकेट खोलने के बाद उसमें हवा और नमी पहुंच जाती है, जिससे उसका स्वाद और कुरकुरापन दोनों कम होने लगते हैं. खासकर बारिश और उमस वाले मौसम में यह परेशानी ज्यादा होती है. लेकिन अगर सेव को सही तरीके से रखा जाए, तो लंबे समय तक उसका स्वाद और कुरकुरापन बनाए रखा जा सकता है. इसके लिए कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सेव को हमेशा ठंडा होने के बाद ही पैक करें

अगर आप घर पर सेव या दूसरी नमकीन बना रहे हैं, तो उसे तलने के तुरंत बाद डिब्बे में भरने की गलती न करें. गर्म सेव को बंद डिब्बे में रखने से उसके अंदर भाप जमा होती है. यही भाप धीरे-धीरे नमी में बदल जाती है और सेव नरम पड़ने लगती है. इसलिए तलने के बाद सेव को एक साफ और सूखी प्लेट या बड़ी थाली में फैलाकर अच्छी तरह ठंडा होने दें. ध्यान रखें कि उसमें बिल्कुल भी गर्माहट न बची हो. इसके बाद ही उसे किसी एयरटाइट डिब्बे या पैकिंग में रखें. इस छोटी सी सावधानी से सेव लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती है.

एयरटाइट डिब्बे में रखें, बार-बार पैकेट न खोलें

सेव को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा डिब्बा चुनें जिसका ढक्कन अच्छी तरह बंद होता हो. कांच, स्टील या अच्छी क्वालिटी के फूड-ग्रेड प्लास्टिक के एयरटाइट डिब्बे इस्तेमाल करें. अगर सेव ज्यादा मात्रा में है, तो उसे एक ही बड़े पैकेट में रखने के बजाय छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पैक करें. इससे हर बार पूरी सेव को हवा नहीं लगेगी. पैकेट खोलने के बाद उसे ठीक से बंद करना भी जरूरी है. अगर डिब्बे का ढक्कन ढीला है या उसमें हवा जाने की जगह है, तो नमी अंदर पहुंच सकती है. इसलिए पैक करने से पहले डिब्बे की सील जरूर चेक कर लें.

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नमी और गीले चम्मच से बचाकर रखें

सेव को ऐसी जगह रखें जहां पानी, भाप या ज्यादा गर्मी न पहुंचती हो. गैस चूल्हे, सिंक और खिड़की के पास डिब्बा रखने से बचें, क्योंकि वहां नमी और गर्मी ज्यादा होती है. सेव निकालते समय हमेशा साफ और पूरी तरह सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. गीले हाथों से सेव निकालने पर भी उसमें नमी पहुंचती है. इसके अलावा, डिब्बे में पहले से बची पुरानी सेव के साथ नई सेव मिलाने से बचें, खासकर जब पुरानी सेव में नमी या खराब गंध आ रही हो. समय-समय पर सेव की खुशबू और स्वाद भी जांचते रहें. अगर उसमें फफूंदी, अजीब गंध या खराब स्वाद लगे, तो उसे न खाएं.

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