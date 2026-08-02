BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?

बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है. पूर्व आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार सरकार ने हाल ही में रिटायर्ड हुईं शोभा ओहटकर को ये जिम्मेदारी सौंपी है.

शोभा ओहटकर के पदभार ग्रहण करने से लेकर सरकार के अगले आदेश तक वह इस पद पर बनी रहेंगी. इसके साथ ही अरविंद कुमार चौधरी को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

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कौन हैं शोभा ओहटकर?

शोभा ओहटकर 1990 बैच की रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं. हाल ही में उनका रिटायरमेंट हुआ है. इसके बाद अब उन्हें सरकार की ओर से नई जिम्मेदारी दी गई है. शोभा तेज-तर्रार आईपीएस की कैटेगरी में शामिल हैं. शोभा को सख्त स्वभाव के लिए भी जाना जाता है. शोभा ओहटकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ. उन्होंने हैदराबाद से पॉलिटिकल साइंस में MA किया है. इसके बाद UPSC की परीक्षा पास कर इंडियन पुलिस सर्विस में जगह हासिल की.

शोभा ओहटकर ने बिहार के कई जिलों में कानून व्यवस्था संभाली और बाद में फायर सर्विस तथा होमगार्ड के आधुनिकीकरण से जुड़े कई बड़े कामों में भूमिका निभाई. वह अपने सख्त प्रशासनिक रवैये से वह लंबे समय तक चर्चा में रही हैं. शोभा ओहटकर के पिता बलराम ओहटकर भी सेवाएं दे चुके हैं. वह हैदराबाद में एक्साइज कमिश्नर के पद पर सेवा समाप्त कर चुके हैं.

30 जून को रिटायर हुईं थी शोभा

आईपीएस शोभा ओहटकर 30 जून को अपने लंबे प्रशासनिक करियर के बाद रिटायर्ड हुईं. वह गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर सर्विस की महानिदेशक सह कमांडर जनरल के पद से रिटायर्ड हुई, शोभा ओहटकर को बिहटा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित समारोह में विदाई दी गई थी. एक बार फिर उन्हें सेवा करने का मौका दिया गया है.

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