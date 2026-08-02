15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N

महिंद्रा अपनी पॉपुलर SUV Scorpio N का अपडेटेड 2026 मॉडल जल्द लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसे 15 अगस्त के आसपास पेश कर सकती है. लॉन्च से पहले नई Scorpio N देशभर की कई डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है, जिससे इसके कई नए फीचर्स सामने आ गए हैं.

इस बार कंपनी ने SUV के लुक में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन फीचर्स और केबिन को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है. सबसे बड़ा बदलाव इसमें मिलने वाला पैनोरमिक सनरूफ होगा, जिसका लंबे समय से ग्राहक इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा भी गाड़ी में कई अपडेट दिए जा सकते हैं. आइए गाड़ी के फीचर्स, डिजाइन और पावरट्रेन के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

पहले से कितनी बदल जाएगी ये गाड़ी?

डीलरशिप पर पहुंची नई Scorpio N की तस्वीरों से साफ हो गया है कि इसमें अब सिंगल-पैन सनरूफ की जगह पैनोरमिक सनरूफ मिलेगा. इससे SUV का केबिन ज्यादा खुला और प्रीमियम महसूस होगा. इसके अलावा पहले सामने आए स्पाई वीडियो में यह भी देखा गया था कि नई SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. माना जा रहा है कि ये दोनों फीचर्स महिंद्रा की Thar Roxx से लिए गए हैं.





नई Scorpio N में टेक्नोलॉजी के मामले में भी कई बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे. इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा, जिससे पार्किंग और तंग जगहों पर SUV चलाना आसान होगा. इसके अलावा पहली और दूसरी सीट के यात्रियों के लिए 65W Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, जिससे मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिवाइस तेजी से चार्ज किए जा सकेंगे. कंपनी नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दे सकती है, जिससे SUV का लुक पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आएगा.

बड़े टचस्क्रीन सिस्टम की वजह से डैशबोर्ड के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है. सेंटर कंसोल को नया लुक दिया गया है और AC वेंट्स की पोजिशन भी बदली गई है. इसके अलावा केबिन में नए कलर थीम, बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल और प्रीमियम फिनिश मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, अंदर से नई Scorpio N पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और लग्जरी SUV जैसी महसूस होगी.

ऐसे में कहा जा सकता है कि इस गाड़ी का सबसे बड़ा आकर्षण पैनोरमिक सनरूफ होगा. नई सिंगल ग्रिल और इसमें क्रोम फिनिशिंग दिखाई देती है. कंपनी के नए लोगो से इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है.

गाड़ी का इंजन और सेफ्टी

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई Scorpio N में मौजूदा 2.0-लीटर mStallion टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा. टॉप वेरिएंट में कंपनी पहले की तरह 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) सिस्टम भी दे सकती है, जिससे ऑफ-रोड एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा.





सेफ्टी के मामले में भी Scorpio N पहले से मजबूत SUV मानी जाती है. मौजूदा मॉडल को Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. नए मॉडल में भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स, बेहतर कैमरा सिस्टम और ड्राइवर असिस्ट तकनीक मिलने की उम्मीद है, जिससे यह पहले से ज्यादा सेफ और सुविधाजनक बन जाएगी.

बाहरी डिजाइन की बात करें तो SUV का ओवरऑल स्टाइल काफी हद तक पहले जैसा ही रहेगा. हालांकि नए अलॉय व्हील्स, कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स की वजह से इसका लुक और प्रीमियम नजर आएगा. महिंद्रा इस अपडेट के जरिए Scorpio N को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है.

2026 Mahindra Scorpio N में सबसे बड़ा आकर्षण पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा और नए प्रीमियम फीचर्स होंगे. अगर कंपनी इसे 15 अगस्त को लॉन्च करती है, तो यह अपडेटेड SUV उन ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है, जो दमदार रोड प्रेजेंस, आधुनिक फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस वाली SUV खरीदना चाहते हैं.

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