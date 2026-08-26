PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी यानी कि ईद के मौके पर देश को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बुधवार (26 अगस्त) को समाज को मैसेज देते हुए कहा कि हम सभी को दयालु रहना चाहिए. पीएम ने समाज में योगदान देने की भी बात कही. उन्होंने ओणम के मौके पर भी देश को शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ईद के मौके पर 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुबारकबाद. मुझे आशा है कि यह अवसर हमारे चारों ओर एकजुटता और प्रसन्नता को बढ़ाएगा. समाज में योगदान देने और दयालु रहने की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे.'

Eid Mubarak!



Greetings on Milad-un-Nabi. I hope this occasion furthers togetherness and joy all around us. May the spirit of kindness and giving back to society always guide us. — Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने ओणम के मौके पर भी दी शुभकामनाएं

अहम बात यह भी है कि ईद और ओणम एक ही दिन हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने ओणम को लेकर भी पोस्ट शेयर की. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'आप सभी को ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करे. आप सभी के लिए ओणम शानदार हो. यह एक जीवंत त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में उत्साह के साथ सेलिब्रेट जा रहा है. यह खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और ज्यादा बढ़ाए.'

क्यों मनाया जाता है मिलाद-उन-नबी

मिलाद-उन-नबी इस्लाम धर्म के सबसे अहम त्योहारों में से एक माना जाता है. यह त्योहार पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है. उन्हें इस्लाम का आखिरी पैगंबर माना जाता है. पैगंबर साहब को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को दया, न्याय और भाईचारे का संदेश दिया था.

क्यों मनाते हैं ओणम

ओणम की बात करें तो यह केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है. इसे फसल उत्सव और सांस्कृतिक पर्व के रूप में देखा जाता है. मान्यता है कि राजा बली ओणम के दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं.

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