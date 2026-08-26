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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'

PM मोदी ने मिलाद-उन-नबी के मौके पर दी मुबारकबाद, कहा- 'मुझे आशा है कि...'

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ईद के मौके पर मुबारकबाद दी. उन्होंने इस दौरान समाज को बहुत ही खास संदेश दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Aug 2026 07:56 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद-उन-नबी यानी कि ईद के मौके पर देश को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने बुधवार (26 अगस्त) को समाज को मैसेज देते हुए कहा कि हम सभी को दयालु रहना चाहिए. पीएम ने समाज में योगदान देने की भी बात कही. उन्होंने ओणम के मौके पर भी देश को शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने ईद के मौके पर 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'ईद मुबारक! मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुबारकबाद. मुझे आशा है कि यह अवसर हमारे चारों ओर एकजुटता और प्रसन्नता को बढ़ाएगा. समाज में योगदान देने और दयालु रहने की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे.'

प्रधानमंत्री मोदी ने ओणम के मौके पर भी दी शुभकामनाएं

अहम बात यह भी है कि ईद और ओणम एक ही दिन हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने ओणम को लेकर भी पोस्ट शेयर की. उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'आप सभी को ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और मजबूत करे. आप सभी के लिए ओणम शानदार हो. यह एक जीवंत त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में उत्साह के साथ सेलिब्रेट जा रहा है. यह खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और ज्यादा बढ़ाए.'

क्यों मनाया जाता है मिलाद-उन-नबी

मिलाद-उन-नबी इस्लाम धर्म के सबसे अहम त्योहारों में से एक माना जाता है. यह त्योहार पैगंबर हजरत मुहम्मद के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है. उन्हें इस्लाम का आखिरी पैगंबर माना जाता है. पैगंबर साहब को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया को दया, न्याय और भाईचारे का संदेश दिया था. 

क्यों मनाते हैं ओणम

ओणम की बात करें तो यह केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है. इसे फसल उत्सव और सांस्कृतिक पर्व के रूप में देखा जाता है. मान्यता है कि राजा बली ओणम के दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं. 

यह भी पढ़ें : LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Aug 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
EID PM Modi Breaking News Abp News INDIA Eid 2026 Onam 2026
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