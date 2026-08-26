'होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाईं, नई बनाईं तो...', ट्रंप की ईरान को चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट से सभी बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं या नष्ट कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी कि जो जहाज नई बारूदी सुरंगें बिछाते पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा.

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका स्पेस फोर्स के जरिए उस जलमार्ग और पिकएक्स माउंटेन के हर कोने पर नजर रख रहा था. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पिकएक्स माउंटेन को आधिकारिक तौर पर कुह-ए-कोलांग गज ला के नाम से जाना जाता है, जो ईरान की नतांज परमाणु फैसिलिटी के पास एक पहाड़ के नीचे गहराई में बनी परमाणु साइट है, जो अभी निर्माणाधीन है.

ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर नजर- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के उन 3 परमाणु ठिकानों पर भी नजर रख रही है, जिन पर उन्होंने पहले हमला किया था. उन्होंने कहा, "बारूदी सुरंगें बिछाने के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है." इससे पहले ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बहुत बड़े पैमाने पर मानवीय संकट का सामना कर रहा है.

'ईरान में बड़े पैमाने पर मानवीय संकट'

ट्रंप ने कहा कि विफल हो रहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी सेना के बड़े हिस्से को सैलरी नहीं दे पा रहा है और ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या की जा रही है. उन्होंने कहा कि ये सब ऐसे स्तर पर हो रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया. यह बहुत बड़े पैमाने पर मानवीय संकट है और इसे अभी रोका जाना चाहिए.

होर्मुज को लेकर ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका नए प्रतिबंध लगाकर देश पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है. इन नए उपायों में सेकेंडरी सैंक्शंस का दायरा बढ़ाया गया है, जो ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं.

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