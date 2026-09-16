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Chicken Storage Tips: फ्रिज में कितने दिन सुरक्षित रहता है चिकन? जानें सही नियम

Chicken Spoilage Signs: अगर स्टोरेज का तरीका गलत है तो फ्रिज में रखा चिकन भी जल्दी खराब हो सकता है और ऐसी स्थिति में उसे फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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How Long Does Raw Chicken Last In Refrigerator: चिकन खरीदकर फ्रिज में रख देना ही काफी नहीं होता है. इसे सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही जरूरी है. अगर स्टोरेज का तरीका गलत है तो फ्रिज में रखा चिकन भी जल्दी खराब हो सकता है और ऐसी स्थिति में उसे फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है. खासकर अगर आप एक साथ ज्यादा मात्रा में चिकन खरीदते हैं या हफ्ते भर के लिए इसकी तैयारी करके रखते हैं तो इसे सही तापमान और सही तरीके से रखना बेहद जरूरी हो जाता है. इससे न सिर्फ चिकन लंबे समय तक फ्रेश रहता है बल्कि खाने की बर्बादी भी कम होती है.

चिकन रखने के लिए फ्रिज का तापमान कितना होना चाहिए?

कच्चे चिकन को सुरक्षित रखने में फ्रिज का तापमान सबसे अहम भूमिका निभाता है. कोशिश करें कि फ्रिज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहे. कम तापमान पर चिकन में मौजूद बैक्टीरिया तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं और चिकन ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने लायक बना रहता है.

सिर्फ फ्रिज के डायल पर भरोसा करने के बजाय अगर संभव हो तो फ्रिज थर्मामीटर का इस्तेमाल करें. कई बार फ्रिज का वास्तविक तापमान उसकी सेटिंग से अलग हो सकता है. खासकर तब जब फ्रिज बार-बार खोला जाता है या उसमें जरूरत से ज्यादा सामान भर दिया जाता है. कच्चे चिकन को हमेशा फ्रिज की सबसे निचली शेल्फ पर रखें. इसे उसकी सील पैकिंग में ही रखना बेहतर होता है. अगर पैकेट खुल गया है तो चिकन को किसी साफ एयरटाइट कंटेनर में रखें. इससे चिकन का पानी दूसरे खाने की चीजों पर नहीं गिरेगा और क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा भी कम रहेगा.


Chicken Storage Tips: फ्रिज में कितने दिन सुरक्षित रहता है चिकन? जानें सही नियम

फ्रिज में कच्चा चिकन कितने समय तक रख सकते हैं?

आमतौर पर कच्चे चिकन को खरीदने के बाद एक से दो दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना बेहतर माना जाता है. यह नियम चिकन ब्रेस्ट, थाइज, विंग्स, ड्रमस्टिक्स और पूरे चिकन पर लागू होता है. अगर चिकन पैकेट खोलकर रखा गया है तो इसे ज्यादा दिनों तक फ्रिज में रखने से बचें. अगर आपको अगले एक-दो दिनों में इसे पकाना नहीं है तो इसे फ्रिज में रखने के बजाय जल्दी फ्रीजर में रख देना बेहतर विकल्प है. वैक्यूम पैक चिकन को सील बंद रहने तक अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक रखा जा सकता है. लेकिन पैकेट खुलने के बाद इसे भी सामान्य कच्चे चिकन की तरह ही समझें और जल्द इस्तेमाल करने की कोशिश करें.

मैरिनेट किया हुआ चिकन भी जल्दी खराब हो सकता है.

कई लोगों को लगता है कि मसाले या मैरिनेशन में रखने से चिकन ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. घर पर मैरिनेट किए गए चिकन को भी फ्रिज में ज्यादा समय तक रखने से बचना चाहिए. अगर आपने चिकन को खुद मैरिनेट किया है तो कोशिश करें कि इसे दो दिन के अंदर पका लें. मैरिनेशन चिकन का स्वाद बढ़ा सकता है और उसे नरम बना सकता है. लेकिन इससे कच्चे चिकन की सुरक्षित स्टोरेज अवधि नहीं बढ़ती है.


Chicken Storage Tips: फ्रिज में कितने दिन सुरक्षित रहता है चिकन? जानें सही नियम

चिकन को फ्रिज या फ्रीजर में कैसे पैक करें?

अगर चिकन की पैकिंग सही है तो उसे उसी सीलबंद पैकेट में फ्रिज में रखा जा सकता है. लेकिन पैकेट खुल गया हो या कहीं से फट गया हो तो चिकन को एयरटाइट कंटेनर में रखें या अच्छी तरह क्लिंग फिल्म से लपेटकर जिप लॉक बैग में डालें.

अगर चिकन को लंबे समय के लिए फ्रीज करना है तो इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पैक करना ज्यादा सुविधाजनक रहता है. इससे जरूरत के हिसाब से सिर्फ उतना ही चिकन निकाला जा सकता है जितना खाना हो. फ्रीजर में रखने से पहले पैकेट पर तारीख जरूर लिखें. इससे आपको पता रहेगा कि चिकन कब फ्रीज किया गया था और उसे इस्तेमाल करने में आसानी होगी.

जमे हुए चिकन को सही तरीके से कैसे पिघलाएं?

चिकन को पिघलाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है इसे रातभर फ्रिज में रखना. इसे किसी ढके हुए कंटेनर में फ्रिज की निचली शेल्फ पर रखें ताकि पिघलने के दौरान निकलने वाला पानी दूसरे खाद्य पदार्थों तक न पहुंचे.

अगर जल्दी है तो सीलबंद बैग में रखकर चिकन को ठंडे पानी में डुबोकर पिघलाया जा सकता है. लेकिन पानी को करीब हर 30 मिनट में बदलते रहें. गर्म या गुनगुने पानी में चिकन को पिघलाने से बचें. इससे चिकन की बाहरी सतह ऐसे तापमान पर पहुंच सकती है जहां बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. माइक्रोवेव के डिफ्रॉस्ट मोड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. लेकिन ऐसा करने के बाद चिकन को तुरंत पकाना चाहिए. चिकन को कभी भी कमरे के तापमान पर किचन काउंटर पर रखकर पिघलाने की कोशिश न करें.

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चिकन से क्रॉस-कंटैमिनेशन कैसे रोकें?

कच्चे चिकन को फ्रिज में रखते समय यह ध्यान रखें कि वह पके हुए खाने या सीधे खाने वाली चीजों के संपर्क में न आए. कच्चे चिकन को हमेशा नीचे की शेल्फ पर रखना इसी वजह से जरूरी है. चिकन काटने के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद उसे गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ करें. साथ ही कच्चे चिकन को छूने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोना भी जरूरी है. अगर आप एक साथ सब्जियां और चिकन तैयार कर रहे हैं तो पहले सब्जियों को काटें और कच्चे चिकन को आखिर में हैंडल करें. इससे बैक्टीरिया के दूसरी चीजों तक पहुंचने का खतरा कम हो जाता है.

कैसे पहचानें कि फ्रिज में रखा चिकन खराब हो चुका है?

चिकन इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, बनावट और रंग पर जरूर ध्यान दें. अगर चिकन से खट्टी, तेज या अजीब गंध आ रही है तो उसे इस्तेमाल न करें. इसी तरह अगर चिकन जरूरत से ज्यादा चिपचिपा या स्लाइमी महसूस हो रहा है तो भी इसे फेंक देना बेहतर है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
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