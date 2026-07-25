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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsEasy Ways To Clean Spider Cobwebs: क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके

Easy Ways To Clean Spider Cobwebs: क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके

Peppermint Oil Spray For Spiders: घर की सफाई करने के कुछ ही दिनों बाद फिर से कोनों, छत या फर्नीचर के पीछे मकड़ियों के जाले दिखाई देने लगते हैं, तो इतना नहीं है कि सफाई ठीक से नहीं हुई.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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Why Spiders Make Webs Repeatedly In House: अगर घर की सफाई करने के कुछ ही दिनों बाद फिर से कोनों, छत या फर्नीचर के पीछे मकड़ियों के जाले दिखाई देने लगते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सफाई ठीक से नहीं हुई. बार-बार जाले बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. दरअसल, मकड़ियां वहीं अपना जाला बनाती हैं, जहां उन्हें सुरक्षित जगह और खाने के लिए छोटे-छोटे कीड़े आसानी से मिल जाते हैं.

घर के ऐसे हिस्से जहां लंबे समय तक सफाई नहीं होती, जैसे स्टोर रूम, अटारी, बेसमेंट, सीढ़ियों के कोने, खिड़कियों के किनारे या भारी फर्नीचर के पीछे, मकड़ियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन जाते हैं. यहां शांति रहती है और इंसानों की आवाजाही भी कम होती है, इसलिए वे आसानी से जाला बुन लेती हैं. 

क्यों घर में बार-बार आती हैं मकड़ियां?

मकड़ियों के बार-बार जाले बनाने की एक बड़ी वजह घर में मौजूद छोटे कीड़े-मकोड़े भी हैं. मकड़ियां इन्हीं कीड़ों को खाकर जीवित रहती हैं. अगर घर में मच्छर, मक्खियां या दूसरे छोटे कीड़े ज्यादा हैं, तो मकड़ियां भी वहां बार-बार आएंगी और जाले बनाती रहेंगी. बारिश और सर्दियों के मौसम में भी मकड़ियां बाहर की बजाय घर के अंदर सुरक्षित जगह तलाशती हैं, जिससे जालों की संख्या बढ़ सकती है.

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मकड़ियों के जाले कैसे हटाएं?

अगर घर में जाले बन गए हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर की मदद से छत और कोनों में लगे जाले आसानी से साफ किए जा सकते हैं. जिन जगहों तक वैक्यूम नहीं पहुंचता, वहां लंबे डंडे वाले झाड़ू या डस्टर का इस्तेमाल करें. सफाई के बाद गीले कपड़े से उन जगहों को पोंछना भी अच्छा रहता है, ताकि धूल और जाले के बचे हुए हिस्से पूरी तरह हट जाएं.

दोबारा जाले बनने से कैसे रोकें?

अगर चाहते हैं कि मकड़ियां दोबारा घर में जाले न बनाएं, तो सबसे पहले घर की नियमित सफाई करें. खासकर कोनों, छत, फर्नीचर के पीछे और स्टोर रूम जैसी जगहों को नजरअंदाज न करें. खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों में मौजूद दरारों या छोटे छेदों को बंद कर दें, क्योंकि इन्हीं रास्तों से मकड़ियां अंदर आती हैं. घर में छोटे कीड़े-मकोड़ों की संख्या कम रखना भी जरूरी है. जब मकड़ियों को खाना नहीं मिलेगा, तो वे वहां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी. इसके अलावा, पुदीने के तेल को पानी में मिलाकर दरवाजों और खिड़कियों के आसपास स्प्रे करने से भी मकड़ियां दूर रहने लगती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 03:32 PM (IST)
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