Home Remedies for Wall Mold: घर की दीवारें न सिर्फ़ घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की झलक भी दिखाती हैं. लेकिन बरसात या नमी की वजह से जब दीवारों पर फफूंदी जम जाती है तो यह न केवल दीवारों की खूबसूरती खराब करती है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है. खासकर छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इस परेशानी का समाधान महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि घर में ही मौजूद कुछ आसान तरीकों से किया जा सकता है.

नींबू और बेकिंग सोडा

फफूंदी हटाने के लिए lemon और baking soda का मिश्रण बहुत असरदार माना जाता है. नींबू की खटास और बेकिंग सोडा की सफाई करने की शक्ति मिलकर दीवारों से फफूंदी को आसानी से साफ कर देती है.

एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें

उसमें नींबू का रस डालकर पेस्ट बना लें

इस पेस्ट को दीवार पर लगी फफूंदी पर ब्रश या कपड़े से लगाएं

कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि फफूंदी धीरे-धीरे गायब होने लगी है

ये भी पढ़े- Home Remedies For Rusty Utensils: जंग लगी कड़ाही और तवे को ऐसे करें साफ, मिनटों में लौट आएगी पुरानी रंगत

सिरके का कमाल

घर की रसोई में मौजूद vinegar भी फफूंदी से लड़ने में बेहद मददगार है. सिरका फफूंदी को जड़ से खत्म कर देता है.

सिरके को स्प्रे बोतल में भर लें

प्रभावित जगह पर अच्छे से स्प्रे करें

20 मिनट बाद कपड़े से पोंछ लें

यह न केवल फफूंदी हटाता है बल्कि दीवार को चमकदार भी बना देता है

पुराने अखबार और धूप का इस्तेमाल

अगर सीलन ज्यादा बढ़ गई है, तो नमी को सोखने के लिए old newspaper का इस्तेमाल करें. दीवार से चिपकाकर कुछ देर छोड़ दें, यह नमी खींच लेगा. साथ ही घर की खिड़कियां खोलकर धूप और हवा आने दें. sunlight फफूंदी के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है.

टूथपेस्ट भी है कारगर

जिस toothpaste से आप रोज़ दांत साफ करते हैं, वही दीवारों से फफूंदी हटाने में मदद कर सकता है. टूथपेस्ट में मौजूद सफाई करने वाले तत्व फफूंदी के दाग को हल्का कर देते हैं.

थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लें

ब्रश की मदद से फफूंदी वाली जगह पर लगाकर रगड़ें

नतीजा आपको चौंका देगा

इन बातों का ध्यान रखें

बार-बार फफूंदी से परेशान न होना पड़े, इसके लिए निवारण जरूरी है

घर की खिड़कियां और दरवाज े रोज़ खोलें

आपके घर की दीवारों को धूप और ताजी हवा मिलती रहे

उचित वेंटिलेशन बनाए रखें

इसे भी पढ़ें- Improve Fatty Liver: ये 5 सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे तो 3 महीने में ही हेल्दी हो जाएगा लिवर, एक्सपर्ट्स भी करते हैं रेकमंड

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.