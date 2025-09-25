हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Remedies: सीलन से दीवारों पर लग गई है फफूंदी तो करें ये काम, फ्री में हो जाएगा समस्या का समाधान

Home Remedies: सीलन से दीवारों पर लग गई है फफूंदी तो करें ये काम, फ्री में हो जाएगा समस्या का समाधान

Home Remedies for Wall Mold: बरसात या नमी से दीवारों पर लगी फफूंदी हटाने के आसान घरेलू उपाय, जो सेहत और घर दोनों की रक्षा करेंगे.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

Home Remedies for Wall Mold: घर की दीवारें न सिर्फ़ घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि आपके व्यक्तित्व की झलक भी दिखाती हैं. लेकिन बरसात या नमी की वजह से जब दीवारों पर फफूंदी जम जाती है तो यह न केवल दीवारों की खूबसूरती खराब करती है, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित होती है. खासकर छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है. अच्छी बात यह है कि इस परेशानी का समाधान महंगे प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि घर में ही मौजूद कुछ आसान तरीकों से किया जा सकता है.

नींबू और बेकिंग सोडा

फफूंदी हटाने के लिए lemon और baking soda का मिश्रण बहुत असरदार माना जाता है. नींबू की खटास और बेकिंग सोडा की सफाई करने की शक्ति मिलकर दीवारों से फफूंदी को आसानी से साफ कर देती है.

  • एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें
  • उसमें नींबू का रस डालकर पेस्ट बना लें
  • इस पेस्ट को दीवार पर लगी फफूंदी पर ब्रश या कपड़े से लगाएं
  • कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि फफूंदी धीरे-धीरे गायब होने लगी है

ये भी पढ़े- Home Remedies For Rusty Utensils: जंग लगी कड़ाही और तवे को ऐसे करें साफ, मिनटों में लौट आएगी पुरानी रंगत

सिरके का कमाल

घर की रसोई में मौजूद vinegar भी फफूंदी से लड़ने में बेहद मददगार है. सिरका फफूंदी को जड़ से खत्म कर देता है.

  • सिरके को स्प्रे बोतल में भर लें
  • प्रभावित जगह पर अच्छे से स्प्रे करें
  • 20 मिनट बाद कपड़े से पोंछ लें
  • यह न केवल फफूंदी हटाता है बल्कि दीवार को चमकदार भी बना देता है

पुराने अखबार और धूप का इस्तेमाल

अगर सीलन ज्यादा बढ़ गई है, तो नमी को सोखने के लिए old newspaper का इस्तेमाल करें. दीवार से चिपकाकर कुछ देर छोड़ दें, यह नमी खींच लेगा. साथ ही घर की खिड़कियां खोलकर धूप और हवा आने दें. sunlight फफूंदी के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है.

टूथपेस्ट भी है कारगर

जिस toothpaste से आप रोज़ दांत साफ करते हैं, वही दीवारों से फफूंदी हटाने में मदद कर सकता है. टूथपेस्ट में मौजूद सफाई करने वाले तत्व फफूंदी के दाग को हल्का कर देते हैं.

  • थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लें
  • ब्रश की मदद से फफूंदी वाली जगह पर लगाकर रगड़ें
  • नतीजा आपको चौंका देगा

इन बातों का ध्यान रखें

  • बार-बार फफूंदी से परेशान न होना पड़े, इसके लिए निवारण जरूरी है
  • घर की खिड़कियां और दरवाज रोज़ खोलें
  • आपके घर की दीवारों को धूप और ताजी हवा मिलती रहे
  • उचित वेंटिलेशन बनाए रखें

इसे भी पढ़ें- Improve Fatty Liver: ये 5 सप्लीमेंट खाना शुरू कर देंगे तो 3 महीने में ही हेल्दी हो जाएगा लिवर, एक्सपर्ट्स भी करते हैं रेकमंड

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 12:00 PM (IST)
Tags :
Home Remedies Dampness Home Tips Wall Mold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Mahalakeshwar Temple: भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
भगवा कुर्ता पहन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे संजय दत्त, भस्म आरती में हुए शामिल
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget