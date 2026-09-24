गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRemove Black Stains From Utensils: बिना रगड़े मिनटों में चमकेंगे जले हुए बर्तन, करें ये 1 काम

Remove Black Stains From Utensils: बिना रगड़े मिनटों में चमकेंगे जले हुए बर्तन, करें ये 1 काम

Clean Burnt Utensils: बेकिंग सोडा किचन की सफाई में काफी काम आता है. जले हुए बर्तन के लिए इसे नमक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले बर्तन के काले हिस्से पर बेकिंग सोडा की एक परत डालें.

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Sep 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Burnt Utensils At Home: खाना बनाते समय कई बार बर्तन नीचे से इतना जल जाता है कि उसका कालापन देखकर लगता है अब इसे साफ करना मुश्किल है. खासकर दूध, दाल, चाय या किसी ग्रेवी के जल जाने पर बर्तन की सतह पर काली और मोटी परत जम जाती है. इसे सामान्य साबुन और स्क्रबर से साफ करने में काफी मेहनत लगती है. लेकिन हर बार ऐसे जले हुए बर्तन को फेंकने या घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से जली हुई परत को ढीला किया जा सकता है, जिससे उसे साफ करना काफी आसान हो जाता है. अगर कालापन हल्का है, तो कुछ मिनट में भी फर्क नजर आ सकता है.

बेकिंग सोडा और नमक का इस्तेमाल करें

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
Besan Storage Tips: डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान
डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान
Home Tips
Earphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम
ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम
Home Tips
कब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?
कब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?
Home Tips
Shoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक
जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक

बेकिंग सोडा किचन की सफाई में काफी काम आता है. जले हुए बर्तन के लिए इसे नमक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले बर्तन के काले हिस्से पर बेकिंग सोडा की एक परत डालें. इसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कें. अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हल्का पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को काले हिस्से पर कुछ मिनट लगा रहने दें. इसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर या स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. जली हुई परत ढीली होने लगे तो उसे पानी से धो लें. अगर कालापन ज्यादा पुराना और मोटा है, तो इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराना पड़ सकता है. बर्तन को बहुत जोर से रगड़ने से बचें, खासकर अगर उसकी सतह पर कोई कोटिंग हो.


Remove Black Stains From Utensils: बिना रगड़े मिनटों में चमकेंगे जले हुए बर्तन, करें ये 1 काम

नींबू और नमक भी आएंगे काम

अगर बर्तन का निचला हिस्सा काला पड़ गया है, तो नींबू और नमक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. नींबू में मौजूद एसिडिक गुण चिकनाई और कुछ तरह के दागों को ढीला करने में मदद करते हैं, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है. इसके लिए जले हुए हिस्से पर नींबू का रस डालें और ऊपर से नमक छिड़क दें. इसे करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें. यह तरीका खासकर हल्के से मध्यम दागों पर ज्यादा आसान रहता है. अगर बर्तन की सतह पर कोटिंग है, तो ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें.

गर्म पानी वाला तरीका सबसे आसान

अगर बर्तन में खाना बुरी तरह चिपक गया है, तो उसे तुरंत रगड़ने के बजाय पहले गर्म पानी में भिगोना बेहतर है. जले हुए बर्तन में इतना गर्म पानी भरें कि काली परत वाला हिस्सा अच्छी तरह डूब जाए. इसमें थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड डाल दें. अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. गर्म पानी और साबुन की वजह से जली हुई परत नरम होने लगेगी. इसके बाद स्पंज से रगड़ने पर चिपका हुआ खाना आसानी से निकल सकता है. बहुत ज्यादा जला हो तो बर्तन में पानी डालकर कुछ मिनट गर्म भी किया जा सकता है. पानी गर्म होने के बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर से सफाई करें. गर्म बर्तन को तुरंत ठंडे पानी में डालने से बचें, क्योंकि तापमान में अचानक बदलाव से बर्तन को नुकसान हो सकता है.


Remove Black Stains From Utensils: बिना रगड़े मिनटों में चमकेंगे जले हुए बर्तन, करें ये 1 काम

सफेद सिरके से भी हट सकता है जिद्दी कालापन

जले हुए बर्तन के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जाता है. बर्तन के जले हुए हिस्से को ढकने जितना सिरका डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. ज्यादा जिद्दी दाग होने पर सिरके को बर्तन में थोड़ी देर गर्म किया जा सकता है. इसके बाद गैस बंद करके बर्तन को थोड़ा ठंडा होने दें और स्पंज से जली हुई परत साफ करें. सफाई के बाद बर्तन को डिश सोप और पानी से अच्छी तरह धो लें. हालांकि, सिरका हर तरह के बर्तन के लिए सही नहीं होता. खासकर कुछ नाजुक या विशेष कोटिंग वाली सतहों पर इसे इस्तेमाल करने से पहले निर्माता के निर्देश देख लेना बेहतर है.

बर्तन का कालापन दोबारा न जमे, इसके लिए क्या करें?

बर्तन साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखाएं. खाना बनाते समय गैस की आंच जरूरत से ज्यादा तेज न रखें, क्योंकि इससे बर्तन का निचला हिस्सा जल्दी काला पड़ सकता है. अगर खाना बर्तन में चिपकने लगे तो उसे लगातार तेज आंच पर पकाने के बजाय समय रहते आंच कम कर दें. इसके अलावा खाना बनाने के तुरंत बाद बर्तन को साफ करना भी बेहतर रहता है. जली हुई चीजें जितनी देर तक बर्तन में चिपकी रहती हैं, उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Besan Storage Tips: डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान
डिब्बे में रखा बेसन खराब हो गया या सही? ऐसे करें पहचान
Home Tips
Earphone Wire: ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम
ईयरफोन की तार नहीं उलझेगी कभी, जेब में रखने से पहले करें 1 काम
Home Tips
कब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?
कब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?
Home Tips
Shoe Lacing Tips: जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक
जूते के फीते बार-बार क्यों खुलते हैं? नोट करें बांधने का 1 हैक
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
महाराष्ट्र
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर हमला, बोले- 'निर्वाचन आयोग में कसाईखाना...'
विश्व
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 बड़े मीडिया हाउस पर लगाया बैन जज ने हटाया
क्रिकेट
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
'अगर हमें भारत के खिलाफ...', एशियन गेम्स को लेकर पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
ECI SIR Row Live: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म', कांग्रेस का ज्ञानेश कुमार पर तंज, EC को लेकर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
शिक्षा
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
CBSE छात्रों के फॉर्म में नहीं चलेगी गलती, स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget