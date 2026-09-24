How To Clean Burnt Utensils At Home: खाना बनाते समय कई बार बर्तन नीचे से इतना जल जाता है कि उसका कालापन देखकर लगता है अब इसे साफ करना मुश्किल है. खासकर दूध, दाल, चाय या किसी ग्रेवी के जल जाने पर बर्तन की सतह पर काली और मोटी परत जम जाती है. इसे सामान्य साबुन और स्क्रबर से साफ करने में काफी मेहनत लगती है. लेकिन हर बार ऐसे जले हुए बर्तन को फेंकने या घंटों रगड़ने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से जली हुई परत को ढीला किया जा सकता है, जिससे उसे साफ करना काफी आसान हो जाता है. अगर कालापन हल्का है, तो कुछ मिनट में भी फर्क नजर आ सकता है.

बेकिंग सोडा और नमक का इस्तेमाल करें

बेकिंग सोडा किचन की सफाई में काफी काम आता है. जले हुए बर्तन के लिए इसे नमक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले बर्तन के काले हिस्से पर बेकिंग सोडा की एक परत डालें. इसके ऊपर थोड़ा नमक छिड़कें. अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हल्का पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को काले हिस्से पर कुछ मिनट लगा रहने दें. इसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर या स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. जली हुई परत ढीली होने लगे तो उसे पानी से धो लें. अगर कालापन ज्यादा पुराना और मोटा है, तो इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराना पड़ सकता है. बर्तन को बहुत जोर से रगड़ने से बचें, खासकर अगर उसकी सतह पर कोई कोटिंग हो.





नींबू और नमक भी आएंगे काम

अगर बर्तन का निचला हिस्सा काला पड़ गया है, तो नींबू और नमक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. नींबू में मौजूद एसिडिक गुण चिकनाई और कुछ तरह के दागों को ढीला करने में मदद करते हैं, जबकि नमक हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है. इसके लिए जले हुए हिस्से पर नींबू का रस डालें और ऊपर से नमक छिड़क दें. इसे करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें. यह तरीका खासकर हल्के से मध्यम दागों पर ज्यादा आसान रहता है. अगर बर्तन की सतह पर कोटिंग है, तो ज्यादा जोर से रगड़ने से बचें.

गर्म पानी वाला तरीका सबसे आसान

अगर बर्तन में खाना बुरी तरह चिपक गया है, तो उसे तुरंत रगड़ने के बजाय पहले गर्म पानी में भिगोना बेहतर है. जले हुए बर्तन में इतना गर्म पानी भरें कि काली परत वाला हिस्सा अच्छी तरह डूब जाए. इसमें थोड़ा सा डिशवॉशिंग लिक्विड डाल दें. अब इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. गर्म पानी और साबुन की वजह से जली हुई परत नरम होने लगेगी. इसके बाद स्पंज से रगड़ने पर चिपका हुआ खाना आसानी से निकल सकता है. बहुत ज्यादा जला हो तो बर्तन में पानी डालकर कुछ मिनट गर्म भी किया जा सकता है. पानी गर्म होने के बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को थोड़ा ठंडा होने दें. इसके बाद सॉफ्ट स्क्रबर से सफाई करें. गर्म बर्तन को तुरंत ठंडे पानी में डालने से बचें, क्योंकि तापमान में अचानक बदलाव से बर्तन को नुकसान हो सकता है.





सफेद सिरके से भी हट सकता है जिद्दी कालापन

जले हुए बर्तन के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जाता है. बर्तन के जले हुए हिस्से को ढकने जितना सिरका डालें और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें. ज्यादा जिद्दी दाग होने पर सिरके को बर्तन में थोड़ी देर गर्म किया जा सकता है. इसके बाद गैस बंद करके बर्तन को थोड़ा ठंडा होने दें और स्पंज से जली हुई परत साफ करें. सफाई के बाद बर्तन को डिश सोप और पानी से अच्छी तरह धो लें. हालांकि, सिरका हर तरह के बर्तन के लिए सही नहीं होता. खासकर कुछ नाजुक या विशेष कोटिंग वाली सतहों पर इसे इस्तेमाल करने से पहले निर्माता के निर्देश देख लेना बेहतर है.

बर्तन का कालापन दोबारा न जमे, इसके लिए क्या करें?

बर्तन साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखाएं. खाना बनाते समय गैस की आंच जरूरत से ज्यादा तेज न रखें, क्योंकि इससे बर्तन का निचला हिस्सा जल्दी काला पड़ सकता है. अगर खाना बर्तन में चिपकने लगे तो उसे लगातार तेज आंच पर पकाने के बजाय समय रहते आंच कम कर दें. इसके अलावा खाना बनाने के तुरंत बाद बर्तन को साफ करना भी बेहतर रहता है. जली हुई चीजें जितनी देर तक बर्तन में चिपकी रहती हैं, उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल हो सकता है.

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