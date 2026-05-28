ये हैं मटन की 5 सबसे बेहतरीन रेसिपी! बकरीद पर अपने मेहमानों को खिलाएं और खूब तारीफ पाएं

बकरीद के खास मौके पर हर घर में मटन के तरह-तरह के डिश बनाए जाते हैं. अगर आप इस बार अपने मेहमानों को कुछ बेहद खास और होटल जैसा बना चटाकेदार खिलाना चाहते हैं, तो मटन की ये 5 बेहतरीन रेसिपीज आप ट्राई कर सकते हैं. जिसको खाकर आपके जानने वालों में आपकी बहुत तारीफ होगी. आइए जानते हैं कैसे बनाए जा सकते हैं यह डिशेज.

बकरीद दावत स्पेशल, मटन के यह खास डिश

शाही मटन बिरयानी

सबसे पहले मटन को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और भुने हुए प्याज से मैरीनेट करें. एक मौटे तले के बर्तन में खड़े मसाले भूनकर मैरीनेटेड मटन को अच्छी तरह पका लें. दूसरी तरफ चावल को खड़े मसालों के साथ 80% तक उबाल लें. अब बर्तन में मटन और चावल की परतें लगाएं. ऊपर से धनिया, केसर का दूध और घी डालकर बर्तन को पूरी तरह सील कर दें और 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर 'दम' दे दीजिए और तैयार है यह डिश.

मटन कोरमा

कुकर या कड़ाही में घी गर्म करके साबुत गरम मसाले और बारीक कटे प्याज को सुनहरा होने तक भून लीजिए. अब इसमें मटन डालकर तेज आंच पर 5-7 मिनट भूनें ताकि गोश्त का पानी सूख जाए. इसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा दही डालकर मसाला तेल छोड़ने तक पकाएं. इसमें काजू और मखाने का पेस्ट मिलाएं. मटन के पूरी तरह गलने तक पकाएं. बस हो गई तैयार यह डिश.

शामी कबाब

मटन के बिना हड्डी वाले कीमे को चने की दाल, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला पाउडर के साथ प्रेशर कुकर में थोड़े से पानी के साथ उबाल लें. जब दाल और कीमा अच्छी तरह गल जाए और पानी पूरी तरह सूख जाए, तो इसे मिक्सी या सिलबट्टे पर बारीक पीस लें. अब इसमें बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना मिलाएं. इसकी छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तवे पर थोड़ा सा घी या तेल डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई कर लें.

कढ़ाई मटन

कड़ाही में तेल गर्म करके मटन और अदरक-लहसुन के पेस्ट को तेज आंच पर भूनें. इसके बाद इसमें ढेर सारे कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, कुटा हुआ साबुत धनिया और कुटी हुई काली मिर्च डालें. टमाटर के पूरी तरह गलने और पानी सूखने तक इसे ढककर पकाएं. जब तेल मसाले से अलग होने लगे, तो इसमें थोड़ा सा गाढ़ा दही डालकर तेज आंच पर भूनें. ऊपर से बारीक कटा अदरक और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोस दें.

मटन स्टू

प्रेशर कुकर में तेल या घी गर्म करें। इसमें प्रचुर मात्रा में कटा हुआ प्याज (मटन की मात्रा का लगभग आधा) और साबुत खड़े मसाले (तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, साबुत काली मिर्च) डालें। प्याज के हल्का गुलाबी होने पर मटन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, खड़ी सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा दही डालें. इसे अच्छी तरह भूनें। स्टू में पानी बहुत कम या बिल्कुल नहीं डाला जाता है, क्योंकि प्याज और मटन खुद पानी छोड़ते हैं. कुकर बंद करके धीमी आंच पर 3-4 सीटी आने तक पकाएं और तैयार है आपका मटन स्टू.