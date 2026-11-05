How To Get Rid Of Spider Webs At Home: घर की सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही दिनों में पंखे के ऊपर, खिड़की के कोनों, दरवाजे के पीछे या दीवारों पर मकड़ी के जाले नजर आने लगें, तो इससे काफी परेशानी होती है. खासकर घर के ऐसे कोने जहां रोजाना सफाई नहीं हो पाती, वहां मकड़ियां आसानी से जाला बना लेती हैं. एक बार जाला हटाने के बाद भी अगर आसपास का माहौल उनके लिए अनुकूल है, तो कुछ दिनों में वही समस्या दोबारा दिखाई दे सकती है.

मकड़ियों को पूरी तरह घर से खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ आदतों और आसान उपायों से उन्हें घर के अंदर आने और बार-बार जाले बनाने से काफी हद तक रोका जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले उन जगहों पर ध्यान देना जरूरी है जहां मकड़ियां छिपती हैं और घर में दाखिल होती हैं.

घर को साफ और कबाड़ से दूर रखें

मकड़ियों को घर के शांत, अंधेरे और कम इस्तेमाल होने वाले कोने पसंद आते हैं. सोफे या बेड के पीछे, स्टोर रूम, अलमारी के पीछे, पुराने सामान के बीच और ऐसी जगहों पर इनके जाले जल्दी बन सकते हैं. इसलिए घर की नियमित सफाई करते रहें. सिर्फ फर्श साफ करना काफी नहीं है, बल्कि पंखे के ऊपर, खिड़की के कोनों, दरवाजों के पीछे और फर्नीचर के आसपास भी समय-समय पर झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर चलाएं. पुराने अखबार, कार्डबोर्ड के डिब्बे और बेकार सामान ज्यादा समय तक जमा न होने दें. जाले नजर आते ही उन्हें हटा दें. इससे मकड़ी को उसी जगह दोबारा जाला बनाने के लिए अनुकूल जगह मिलने की संभावना कम हो सकती है.

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दरवाजे-खिड़कियों की दरारें बंद करें

कई बार मकड़ियां बाहर से छोटी-छोटी दरारों और गैप के जरिए घर के अंदर पहुंचती हैं. खिड़की के फ्रेम, दरवाजे के किनारे, पाइप के आसपास और वेंटिलेशन वाली जगहों को अच्छी तरह जांचें. अगर कहीं दरार या खुली जगह दिखाई दे तो उसे सील कर दें. खिड़की की जाली फट गई है तो उसे ठीक करें. दरवाजे के नीचे ज्यादा गैप है तो डोर स्वीप लगाया जा सकता है. घर में मकड़ियों के आने के रास्ते जितने कम होंगे, उनके अंदर पहुंचने की संभावना भी उतनी ही कम होगी.





पेपरमिंट या लैवेंडर स्प्रे आजमा सकते हैं

कुछ तेज खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल मकड़ियों को कुछ जगहों से दूर रखने के लिए किया जाता है. पेपरमिंट, लैवेंडर या टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर सकते हैं. इस मिश्रण को घर के कोनों, बेसबोर्ड, खिड़की के फ्रेम और दरवाजे के आसपास हल्का स्प्रे किया जा सकता है. खुशबू कम होने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सुरक्षा संबंधी जानकारी जरूर जांच लें. किसी भी मिश्रण को संवेदनशील सतह पर इस्तेमाल करने से पहले छोटी जगह पर टेस्ट करना बेहतर है.

सफेद सिरके का घोल भी कर सकते हैं ट्राई

अगर घर के किसी खास कोने में बार-बार जाले बनते हैं, तो सफेद सिरके और पानी का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों को लगभग बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें. अब इसे खिड़की की सिल, दरवाजों के आसपास और उन कोनों में हल्का स्प्रे करें जहां अक्सर जाले दिखाई देते हैं. सिरके की तेज गंध कुछ समय के लिए मकड़ियों को उस जगह से दूर रखने में मदद कर सकती है.

घर के बाहर भी रखें सफाई का ध्यान

मकड़ियों की समस्या सिर्फ घर के अंदर की सफाई से जुड़ी नहीं होती. घर के बाहर ज्यादा घनी झाड़ियां, दीवार से सटे पौधे, लकड़ी का ढेर या लंबे समय से पड़ा कबाड़ भी मकड़ियों को छिपने की जगह दे सकता है. इसलिए घर की बाहरी दीवारों से पौधों और झाड़ियों को थोड़ा दूर रखें. सूखे पत्ते और बेकार सामान जमा न होने दें. बालकनी में भी जरूरत से ज्यादा सामान न रखें.

बाहर की लाइटिंग पर भी ध्यान दें

रात में घर के बाहर बहुत तेज रोशनी होने पर कई तरह के छोटे कीड़े आकर्षित हो सकते हैं. ये कीड़े मकड़ियों के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं. इसलिए दरवाजे और खिड़कियों के आसपास जरूरत से ज्यादा तेज लाइट रखने से बचें. जहां संभव हो, वहां मोशन सेंसर वाली लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जरूरत पड़ने पर ही रोशनी जलेगी और बाहर कीटों की मौजूदगी भी कुछ कम हो सकती है.

मकड़ियों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि घर को साफ, व्यवस्थित और कम आकर्षक रखा जाए. नियमित रूप से जाले हटाने के साथ-साथ दरारें बंद करें, खिड़कियों की जाली ठीक रखें और घर के अंदर-बाहर कबाड़ जमा न होने दें. पेपरमिंट या सिरके जैसे घरेलू उपाय कुछ जगहों पर मकड़ियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमेशा के लिए मकड़ियां खत्म होने की गारंटी नहीं है.

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