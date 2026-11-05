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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?

'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर निशाना साधते हुए दलितों की स्थिति और सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए. उन्होंने अखिलेश को आम जनता के बीच जाने की सलाह दी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 05 Nov 2026 10:22 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी तकरार एक बार फिर चर्चा में है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की राजनीति पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है.

राजभर ने अखिलेश यादव को 'मित्र' कहकर संबोधित किया और उनके हालिया राजनीतिक दौरों का जिक्र करते हुए निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आम लोगों के बजाय अपने खास लोगों से ही मुलाकात कर रहे हैं.

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PDA के 'D' का बताया नया मतलब

ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मित्र अखिलेश जी, ले लिए सब का हाल-समाचार? ऐसा लगता है कि आपके पीडीए में 'डी' का माने 'दूर' से प्रणाम होता जा रहा है."

उन्होंने आगे रामपुर, बनारस और एक सांसद के आवास पर अखिलेश यादव की मुलाकातों का जिक्र किया. राजभर ने लिखा, "रामपुर जाकर 'ए' से मिल लिए, बनारस में स्वाजातीय वाले 'पी' के घर-दुकान हो लिए और लगे हाथ नाम करने के लिए 'डी' सांसद के महल में टहल आए."

दलितों की स्थिति को लेकर अखिलेश पर निशाना

कैबिनेट मंत्री ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव के शासनकाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच दलितों की स्थिति दयनीय रही.

राजभर ने वर्तमान सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "वैसे, कभी मौका मिले तो आज नए उत्तर प्रदेश में किसी भी असली 'डी' की स्थिति देखने उनके आवास पर जाइएगा, उनका घर अब पक्का है, शौचालय बना है, उनकी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ दो पैसे कमा रही हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी मिल रहा है. जो आपकी सरकार ने पहले इसी 'डी' से जबरन लूट लिया था."

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आम जनता के बीच जाने की दी सलाह

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जमीन पर उतरकर आम लोगों से मिलने की सलाह दी. उन्होंने कहा, "महाराज, जमीन पर उतरिए. सिर्फ़ “अपने वालों” के यहां नहीं बल्कि आम जनता से भी मिलिए, तभी तो जानेंगे कि आपके कुशासन की तुलना में वर्तमान शासन में क्या क्या बदल गया है. सोचिएगा जरूर."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Nov 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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