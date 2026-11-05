'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बीच जुबानी तकरार एक बार फिर चर्चा में है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने अखिलेश यादव के PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की राजनीति पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है.

राजभर ने अखिलेश यादव को 'मित्र' कहकर संबोधित किया और उनके हालिया राजनीतिक दौरों का जिक्र करते हुए निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आम लोगों के बजाय अपने खास लोगों से ही मुलाकात कर रहे हैं.

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PDA के 'D' का बताया नया मतलब

ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मित्र अखिलेश जी, ले लिए सब का हाल-समाचार? ऐसा लगता है कि आपके पीडीए में 'डी' का माने 'दूर' से प्रणाम होता जा रहा है."

मित्र अखिलेश जी, ले लिए सब का हाल-समाचार? ऐसा लगता है कि आपके पीडीए में 'डी' का माने 'दूर' से प्रणाम होता जा रहा है। रामपुर जाकर 'ए' से मिल लिए, बनारस में स्वाजातीय वाले 'पी' के घर-दुकान हो लिए और लगे हाथ नाम करने के लिए 'डी' सांसद के महल में टहल आए। वैसे भी आपके राज में 'पी' और 'ए' के बीच असली 'डी' यानी दलित की स्थिति दयनीय ही रही। वैसे, कभी मौका मिले तो आज नए उत्तर प्रदेश में किसी भी असली 'डी' की स्थिति देखने उनके आवास पर जाइएगा, उनका घर अब पक्का है, शौचालय बना है, उनकी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ दो पैसे कमा रही हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी मिल रहा है। जो आपकी सरकार ने पहले इसी 'डी' से जबरन लूट लिया था। महाराज, ज़मीन पर उतरिए। सिर्फ़ “अपने वालों” के यहां नहीं बल्कि आम जनता से भी मिलिए, तभी तो जानेंगे कि आपके कुशासन की तुलना में वर्तमान शासन में क्या क्या बदल गया है। सोचिएगा ज़रूर। जय भारत, जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय महाराजा सुहेलदेव! @yadavakhilesh — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) November 5, 2026

उन्होंने आगे रामपुर, बनारस और एक सांसद के आवास पर अखिलेश यादव की मुलाकातों का जिक्र किया. राजभर ने लिखा, "रामपुर जाकर 'ए' से मिल लिए, बनारस में स्वाजातीय वाले 'पी' के घर-दुकान हो लिए और लगे हाथ नाम करने के लिए 'डी' सांसद के महल में टहल आए."

दलितों की स्थिति को लेकर अखिलेश पर निशाना

कैबिनेट मंत्री ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव के शासनकाल पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच दलितों की स्थिति दयनीय रही.

राजभर ने वर्तमान सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, "वैसे, कभी मौका मिले तो आज नए उत्तर प्रदेश में किसी भी असली 'डी' की स्थिति देखने उनके आवास पर जाइएगा, उनका घर अब पक्का है, शौचालय बना है, उनकी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ दो पैसे कमा रही हैं और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी मिल रहा है. जो आपकी सरकार ने पहले इसी 'डी' से जबरन लूट लिया था."

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आम जनता के बीच जाने की दी सलाह

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जमीन पर उतरकर आम लोगों से मिलने की सलाह दी. उन्होंने कहा, "महाराज, जमीन पर उतरिए. सिर्फ़ “अपने वालों” के यहां नहीं बल्कि आम जनता से भी मिलिए, तभी तो जानेंगे कि आपके कुशासन की तुलना में वर्तमान शासन में क्या क्या बदल गया है. सोचिएगा जरूर."