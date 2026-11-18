पंजाब में आगामी चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक दिवसीय पंजाब दौरे पर रहेंगे. जहां वे जालंधर से 16 दिवसीय 'समरसता संकल्प यात्रा' को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. पंजाब और बाकी राज्यों में दलित मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी का यह बड़ा कार्यक्रम है जो 7 राज्यों में होते हुए 3 दिसंबर को काशी में खत्म होगा.

इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं नितिन नवीन के दौरे के साथ पंजाब में शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकती है. हालांकि पार्टी इसे समरसता कार्यक्रम तक ही जोड़ रही है.

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रविदास मंदिर और सहभोज में लेंगे भाग

नितिन नवीन डेरा सचखंड बल्लां के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज मंदिर जाएंगे और पूजा-अर्चना एवं दर्शन करेंगे. इसके बाद जालंधर-पठानकोट जीटी रोड पर डेरा सचखंड बल्लां के समीप स्थित ग्राम रायपुर में ‘समरसता संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे एवं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. रायपुर में ही संत समाज के साथ सहभोज और संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे.

बीजेपी का दलित समुदाय के बीच जगह बनाने का यह बड़ा कार्यक्रम है. इसकी शुरुआत 29 जुलाई को काशी से हुई थी. अब इसे आगे बढ़ाया जा रहा है. यह यात्रा पंजाब हिमाचल,उत्तराखंड, चंडीगढ़,हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काशी में 3 दिसंबर को समाप्त होगी.

अकाली दल से गठबंधन पर नजर

पंजाब में बीजेपी का आधार बाकी राज्यों की तरह नहीं है और उसका अकाली दल के साथ तालमेल की चर्चा है. लेकिन अभी तक कोई अधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि दोनों दल एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. नितिन नवीन के इस दौरे में इसको लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो गयी है.

पंजाब में बीजेपी ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसमें पार्टी की कोशिश सभी 117 सीटों पर लोगों के बीच पहुंचने की है. इस बीच पिछले दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुराने साथियों को फिर से जुड़ने के संकेत दिए थे.

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