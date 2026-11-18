How To Check Gold Purity: घर में रखा मां का पुराना सोने का हार हो या ऑनलाइन खरीदी गई अंगूठी, सिर्फ देखने या हाथ में पकड़ने से यह पता लगाना आसान नहीं होता कि सोना असली है या नहीं. खासकर जब सोने की कीमत इतनी ज्यादा हो, तब उसकी शुद्धता को लेकर किसी तरह का शक होना स्वाभाविक है. ऐसे में सवाल उठता है कि सोने की पहचान कैसे करें और क्या घर पर ही इसकी शुद्धता जांची जा सकती है?

सोने की जांच के कुछ आसान तरीके हैं, लेकिन एक बात समझना जरूरी है. घर पर किए जाने वाले परीक्षण सिर्फ शुरुआती अंदाजा दे सकते हैं. इनसे सोने की शुद्धता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होती. भारत में सोने की जांच करते समय सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क और एचयूआईडी को देखना चाहिए.

सबसे पहले देखें बीआईएस हॉलमार्क

अगर आपके पास हॉलमार्क वाला सोना है तो सबसे पहले उस पर बीआईएस मानक चिह्न, शुद्धता या महीनता का निशान और छह अंकों वाला अक्षर-अंक कोड यानी एचयूआईडी देखें. शुद्धता का निशान बताता है कि सोने में कितनी शुद्धता है. जैसे 22K916 का मतलब 22 कैरेट सोना और 91.6 फीसदी शुद्धता है. इसी तरह 18K750 का मतलब 18 कैरेट सोना और 75 फीसदी शुद्धता है, जबकि 14K585 का मतलब 14 कैरेट सोना है.

अगर गहने पर एचयूआईडी कोड दिया गया है तो सिर्फ उसे देखकर रुकने की जरूरत नहीं है. बीआईएस केयर ऐप में एचयूआईडी सत्यापन की सुविधा के जरिए इससे जुड़ी जानकारी भी जांची जा सकती है.





क्या घर पर सोने की जांच की जा सकती है?

हां, घर पर कुछ आसान परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन इन्हें सोने की शुद्धता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए. सोने के गहने हमेशा 24 कैरेट शुद्ध सोने से नहीं बने होते. मजबूती के लिए इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं. यही वजह है कि अलग-अलग गहने घर पर किए जाने वाले परीक्षण में अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं. सोने की परत चढ़े गहनों में तो जांच और भी मुश्किल हो सकती है. इसलिए अगर कोई गहना घर के किसी परीक्षण में पास हो जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह ठोस सोना है या निश्चित रूप से 14 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट है.

चुंबक से करें शुरुआती जांच

घर पर सोने की जांच का सबसे आसान तरीका चुंबक परीक्षण है. सोना खुद चुंबकीय धातु नहीं है. गहने को किसी समतल जगह पर रखें और उसके पास एक मजबूत चुंबक लेकर जाएं. अगर गहना चुंबक की तरफ तेजी से खिंचता है, तो उसकी धातु को लेकर सवाल उठ सकता है. लेकिन अगर वह चुंबक की तरफ नहीं खिंचता, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि सोना पक्का असली है. कई दूसरी धातुएं भी चुंबक से आकर्षित नहीं होतीं.





पानी में डालकर भी कर सकते हैं जांच

आपने अक्सर सुना होगा कि असली सोना पानी में डूब जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि सोना काफी घना होता है. लेकिन सिर्फ पानी में डूबने से यह साबित नहीं होता कि गहना शुद्ध सोने का है. कई दूसरी धातुएं भी पानी में डूब सकती हैं.

सोने के घनत्व की जांच के लिए उसके वजन और पानी को विस्थापित करने वाली मात्रा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है. हालांकि गहने में मिली दूसरी धातुएं, उसका खोखला डिजाइन और उसमें लगे पत्थर इस नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं.

हॉलमार्क, चुंबक और गहने की सतह तीनों देखें

अगर घर पर सोने की शुरुआती जांच करनी है, तो किसी एक परीक्षण पर निर्भर रहने के बजाय कई चीजों को साथ देखना बेहतर है. सबसे पहले बीआईएस हॉलमार्क और एचयूआईडी देखें. इसके बाद गहने के रंग पर ध्यान दें. कहीं कोई अलग धातु दिखाई तो नहीं दे रही या किसी हिस्से की परत उतर तो नहीं रही. इसके बाद चुंबक परीक्षण को एक अतिरिक्त संकेत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर इन जांचों के बाद भी गहने पर शक है, तो घर पर और प्रयोग करने के बजाय किसी एक्सपर्ट से इसकी जांच कराना बेहतर है.

सिरका, नींबू और टूथपेस्ट वाले परीक्षण से रहें सावधान

सोने की जांच के लिए इंटरनेट पर सिरका, नींबू, टूथपेस्ट, ब्लीच और मेकअप जैसे कई घरेलू परीक्षण बताए जाते हैं. लेकिन इन तरीकों को लेकर सावधानी जरूरी है. टूथपेस्ट घर्षण पैदा कर सकता है, जिससे गहने की सतह या उस पर चढ़ी परत प्रभावित हो सकती है. वहीं घर में इस्तेमाल होने वाले रसायन कुछ गहनों और उनमें लगे पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर सोने के गहने में मोती, पन्ना, ओपल या दूसरे संवेदनशील रत्न लगे हैं, तो ऐसे घरेलू प्रयोग करने से बचना चाहिए. सिर्फ सोने की जांच के लिए की गई छोटी सी कोशिश गहने या उसके पत्थरों को नुकसान पहुंचा सकती है.

सही शुद्धता जानने के लिए एक्सपर्ट से जांच बेहतर

अगर किसी पुराने गहने की शुद्धता को लेकर गंभीर संदेह है या महंगा गहना खरीद रहे हैं, तो विशेषज्ञ से जांच कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है. ज्वेलर्स और जांच केंद्र इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण, टचस्टोन या एसिड परीक्षण और एक्स-रे फ्लोरेसेंस जैसी तकनीकों से धातु की संरचना और शुद्धता की जांच कर सकते हैं. नया गहना खरीदते समय पहले से बीआईएस हॉलमार्क वाला सोना लेना और उसके हॉलमार्क व एचयूआईडी की जानकारी जांचना ज्यादा आसान तरीका है.

इसे भी पढ़ें : Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़

कैरेट और कैरेट में भी है अंतर

सोने की शुद्धता बताने के लिए कैरेट यानी केटी का इस्तेमाल होता है. 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि 18 कैरेट सोने में 75 फीसदी सोना होता है और इसका महीनता निशान 750 होता है. वहीं रत्नों के वजन के लिए कैरेट यानी सीटी का इस्तेमाल किया जाता है. एक मेट्रिक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है. इसलिए 18 कैरेट सोने की अंगूठी में लगा 1 कैरेट का माणिक सोने की शुद्धता नहीं, बल्कि उस रत्न के वजन को बताता है.

इसे भी पढ़ें : Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक