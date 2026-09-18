गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoom Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

Room Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

Cleaning Tricks: सफाई शुरू करने से पहले कमरे में बिखरी चीजों को उनकी सही जगह पर रखना जरूरी है. अगर बिस्तर पर कपड़े, फर्श पर जूते और मेज पर सामान फैला हुआ है.

Written By : सोनम |  Updated at : 18 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Preferred Sources

Basket Method For Cleaning Messy Bedrooms: कमरा साफ करना जरूरी तो लगता है, लेकिन काम शुरू करने का मन ही नहीं करता. खासकर जब कमरे में कपड़े, किताबें, जूते और छोटी-छोटी चीजें इधर-उधर पड़ी हों, तो सफाई का काम और भी बड़ा लगने लगता है. कई बार यही सोचकर सफाई टालते रहते हैं कि आज समय नहीं है, बाद में कर लेंगे. लेकिन ऐसा करते-करते गंदगी बढ़ती जाती है और फिर पूरा कमरा साफ करने में ज्यादा समय लग जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और कमरे की सफाई करने में आलस आता है, तो आपको घंटों लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों की मदद से रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट में कमरे को काफी हद तक साफ-सुथरा रखा जा सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि सफाई को बड़ा काम समझने के बजाय उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए.

सबसे पहले कमरे को व्यवस्थित करें

सफाई शुरू करने से पहले कमरे में बिखरी चीजों को उनकी सही जगह पर रखना जरूरी है. अगर बिस्तर पर कपड़े, फर्श पर जूते और मेज पर सामान फैला हुआ है, तो सीधे झाड़ू-पोंछा करने से सफाई पूरी नहीं होगी. सबसे पहले कपड़े, जूते, किताबें और दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें. अगर कमरे में बहुत ज्यादा सामान बिखरा है, तो एक टोकरी या बड़ा बैग ले लें. कमरे में घूमते हुए उन सभी चीजों को उसमें जमा करते जाएं, जो अपनी जगह पर नहीं हैं. इसके बाद एक-एक करके सभी सामान को वापस सही जगह रख दें. इससे कमरा कुछ ही मिनट में काफी व्यवस्थित नजर आने लगेगा.


Room Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

10 से 15 मिनट का टाइमर लगाएं

जब सफाई करने का मन न हो, तो खुद से यह मत कहिए कि आज पूरा कमरा साफ करना है. इसके बजाय सिर्फ 10 या 15 मिनट का टाइमर लगाएं. इस दौरान जितना हो सके, उतना काम करें. टाइमर की मदद से आपको यह महसूस नहीं होगा कि सफाई में बहुत समय लगने वाला है. कई बार शुरुआत करने के बाद काम अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है. अगर समय खत्म होने तक पूरा कमरा साफ नहीं भी हुआ, तो भी कुछ हिस्सा पहले से बेहतर हो चुका होगा.

पहले वही जगह साफ करें जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है

जब समय कम हो, तो कमरे के हर कोने को साफ करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले उन जगहों पर ध्यान दें, जो कमरे में प्रवेश करते ही नजर आती हैं. जैसे बिस्तर, मेज, फर्श और खिड़की के आसपास की जगह. बिस्तर पर पड़े कपड़े हटाकर उसे ठीक कर दें. मेज से गैरजरूरी सामान हटा दें और फर्श पर पड़े जूते या दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें. सिर्फ इन जगहों को व्यवस्थित करने से भी कमरा काफी साफ दिखाई देने लगता है.


Room Cleaning Tips: क्या कमरा साफ करने में आता है आलस? 5 मिनट में ऐसे चमकाएं

धूल साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें

कमरे की जल्दी सफाई के लिए कुछ माइक्रोफाइबर कपड़े अपने पास रखें. मेज, खिड़की की चौखट, अलमारी और दूसरी सतहों पर जमा धूल को इससे आसानी से साफ किया जा सकता है. एक ही गंदे कपड़े को पूरे कमरे में इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत पड़ने पर कपड़ा बदलते रहें. इससे एक जगह की धूल दूसरी जगह फैलने से बच सकती है. अगर किसी सतह पर सिर्फ हल्की धूल है, तो हर बार पानी या सफाई वाले उत्पाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

इसे भी पढ़ें- Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक

30 सेकंड वाला नियम अपनाएं

घर या कमरे को लगातार साफ रखने का एक आसान तरीका यह है कि जो काम 30 सेकंड में हो सकता है, उसे बाद के लिए न टालें. जैसे मेज पर गिरा हुआ खाना साफ करना, दीवार पर लगे किसी छोटे निशान को पोंछना या फर्श पर पड़ी किसी चीज को उठाकर उसकी जगह रखना. ऐसे छोटे काम देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन अगर इन्हें लगातार टाला जाए तो कमरे में गंदगी बढ़ती जाती है. वहीं इन्हें तुरंत कर देने से सफाई का काम बाद में ज्यादा मुश्किल नहीं लगता.

सफाई के दौरान पसंद का संगीत सुनें

अगर सफाई आपको बोरिंग लगती है, तो इस दौरान अपना पसंदीदा संगीत, कोई पॉडकास्ट या ऑडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं. इससे सफाई का काम थोड़ा आसान और कम उबाऊ लग सकता है. इसे अपने रोजाना के छोटे ब्रेक की तरह भी लिया जा सकता है.

रसोई या पूरे घर की सफाई से पहले कमरा व्यवस्थित करें

अगर कमरा इतना बिखरा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें, तो पहले सिर्फ सामान व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. बिखरी चीजें हटाने के बाद ही धूल और गंदगी साफ करें. इससे एक साथ बहुत सारे काम करने का दबाव महसूस नहीं होगा.

हर दिन थोड़ी सफाई रखें

कमरे को साफ रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि गंदगी को जमा ही न होने दें. रोजाना कुछ मिनट कपड़े व्यवस्थित करने, बिस्तर ठीक करने, सामान अपनी जगह रखने और दिखाई देने वाली धूल साफ करने में लगाएं. अगर किसी दिन बिल्कुल समय नहीं है, तो सिर्फ कमरे के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले हिस्सों पर ध्यान दें. बिस्तर, फर्श और मेज को व्यवस्थित करने से भी कमरे का लुक काफी बदल सकता है. इस तरह कमरे की सफाई के लिए घंटों निकालने की जरूरत नहीं है. बस 10 से 15 मिनट का समय तय करें, बिखरे सामान को पहले व्यवस्थित करें और फिर धूल वाली सतहों पर ध्यान दें. थोड़ी-सी नियमित सफाई की आदत बना लेने से कमरा गंदा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफाई का काम भी बोझ जैसा महसूस नहीं होगा.

इसे भी पढ़ें- Fan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Home Tips Room Cleaning Tips Room Cleaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
Home Tips
Home Waterproofing: छत की वाटरप्रूफिंग हो गई कमजोर? 1 मिनट में ऐसे पहचानें दरारें
छत की वाटरप्रूफिंग हो गई कमजोर? 1 मिनट में ऐसे पहचानें दरारें
Home Tips
Dal Cooking Tips: कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक
कुकर में दाल जल्दी कैसे गलाएं? नोट करें 2 मिनट का सीक्रेट हैक
Home Tips
Fan Cleaning Tips: बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं
बिना खोले छत का पंखा कैसे साफ करें? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
हूती से युद्ध के बीच सऊदी को F-35 बेचेगा अमेरिका, हुई 24.3 अरब डॉलर की महाडील
बिहार
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
नीतीश कुमार की अगुवाई में आज जदयू की बैठक, RJD के ऑफर पर होगी चर्चा?
इंडिया
बांग्लादेशी भारत में कर रहे थे कांड, 9 को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
बांग्लादेशी भारत में कर रहे थे कांड, 9 को उम्रकैद, NIA कोर्ट का फैसला
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget