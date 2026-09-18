Basket Method For Cleaning Messy Bedrooms: कमरा साफ करना जरूरी तो लगता है, लेकिन काम शुरू करने का मन ही नहीं करता. खासकर जब कमरे में कपड़े, किताबें, जूते और छोटी-छोटी चीजें इधर-उधर पड़ी हों, तो सफाई का काम और भी बड़ा लगने लगता है. कई बार यही सोचकर सफाई टालते रहते हैं कि आज समय नहीं है, बाद में कर लेंगे. लेकिन ऐसा करते-करते गंदगी बढ़ती जाती है और फिर पूरा कमरा साफ करने में ज्यादा समय लग जाता है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और कमरे की सफाई करने में आलस आता है, तो आपको घंटों लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों की मदद से रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट में कमरे को काफी हद तक साफ-सुथरा रखा जा सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि सफाई को बड़ा काम समझने के बजाय उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए.

सबसे पहले कमरे को व्यवस्थित करें

सफाई शुरू करने से पहले कमरे में बिखरी चीजों को उनकी सही जगह पर रखना जरूरी है. अगर बिस्तर पर कपड़े, फर्श पर जूते और मेज पर सामान फैला हुआ है, तो सीधे झाड़ू-पोंछा करने से सफाई पूरी नहीं होगी. सबसे पहले कपड़े, जूते, किताबें और दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें. अगर कमरे में बहुत ज्यादा सामान बिखरा है, तो एक टोकरी या बड़ा बैग ले लें. कमरे में घूमते हुए उन सभी चीजों को उसमें जमा करते जाएं, जो अपनी जगह पर नहीं हैं. इसके बाद एक-एक करके सभी सामान को वापस सही जगह रख दें. इससे कमरा कुछ ही मिनट में काफी व्यवस्थित नजर आने लगेगा.





10 से 15 मिनट का टाइमर लगाएं

जब सफाई करने का मन न हो, तो खुद से यह मत कहिए कि आज पूरा कमरा साफ करना है. इसके बजाय सिर्फ 10 या 15 मिनट का टाइमर लगाएं. इस दौरान जितना हो सके, उतना काम करें. टाइमर की मदद से आपको यह महसूस नहीं होगा कि सफाई में बहुत समय लगने वाला है. कई बार शुरुआत करने के बाद काम अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है. अगर समय खत्म होने तक पूरा कमरा साफ नहीं भी हुआ, तो भी कुछ हिस्सा पहले से बेहतर हो चुका होगा.

पहले वही जगह साफ करें जो सबसे ज्यादा दिखाई देती है

जब समय कम हो, तो कमरे के हर कोने को साफ करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले उन जगहों पर ध्यान दें, जो कमरे में प्रवेश करते ही नजर आती हैं. जैसे बिस्तर, मेज, फर्श और खिड़की के आसपास की जगह. बिस्तर पर पड़े कपड़े हटाकर उसे ठीक कर दें. मेज से गैरजरूरी सामान हटा दें और फर्श पर पड़े जूते या दूसरी चीजों को उनकी जगह पर रखें. सिर्फ इन जगहों को व्यवस्थित करने से भी कमरा काफी साफ दिखाई देने लगता है.





धूल साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा रखें

कमरे की जल्दी सफाई के लिए कुछ माइक्रोफाइबर कपड़े अपने पास रखें. मेज, खिड़की की चौखट, अलमारी और दूसरी सतहों पर जमा धूल को इससे आसानी से साफ किया जा सकता है. एक ही गंदे कपड़े को पूरे कमरे में इस्तेमाल करने के बजाय जरूरत पड़ने पर कपड़ा बदलते रहें. इससे एक जगह की धूल दूसरी जगह फैलने से बच सकती है. अगर किसी सतह पर सिर्फ हल्की धूल है, तो हर बार पानी या सफाई वाले उत्पाद का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

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30 सेकंड वाला नियम अपनाएं

घर या कमरे को लगातार साफ रखने का एक आसान तरीका यह है कि जो काम 30 सेकंड में हो सकता है, उसे बाद के लिए न टालें. जैसे मेज पर गिरा हुआ खाना साफ करना, दीवार पर लगे किसी छोटे निशान को पोंछना या फर्श पर पड़ी किसी चीज को उठाकर उसकी जगह रखना. ऐसे छोटे काम देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन अगर इन्हें लगातार टाला जाए तो कमरे में गंदगी बढ़ती जाती है. वहीं इन्हें तुरंत कर देने से सफाई का काम बाद में ज्यादा मुश्किल नहीं लगता.

सफाई के दौरान पसंद का संगीत सुनें

अगर सफाई आपको बोरिंग लगती है, तो इस दौरान अपना पसंदीदा संगीत, कोई पॉडकास्ट या ऑडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं. इससे सफाई का काम थोड़ा आसान और कम उबाऊ लग सकता है. इसे अपने रोजाना के छोटे ब्रेक की तरह भी लिया जा सकता है.

रसोई या पूरे घर की सफाई से पहले कमरा व्यवस्थित करें

अगर कमरा इतना बिखरा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें, तो पहले सिर्फ सामान व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. बिखरी चीजें हटाने के बाद ही धूल और गंदगी साफ करें. इससे एक साथ बहुत सारे काम करने का दबाव महसूस नहीं होगा.

हर दिन थोड़ी सफाई रखें

कमरे को साफ रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि गंदगी को जमा ही न होने दें. रोजाना कुछ मिनट कपड़े व्यवस्थित करने, बिस्तर ठीक करने, सामान अपनी जगह रखने और दिखाई देने वाली धूल साफ करने में लगाएं. अगर किसी दिन बिल्कुल समय नहीं है, तो सिर्फ कमरे के सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले हिस्सों पर ध्यान दें. बिस्तर, फर्श और मेज को व्यवस्थित करने से भी कमरे का लुक काफी बदल सकता है. इस तरह कमरे की सफाई के लिए घंटों निकालने की जरूरत नहीं है. बस 10 से 15 मिनट का समय तय करें, बिखरे सामान को पहले व्यवस्थित करें और फिर धूल वाली सतहों पर ध्यान दें. थोड़ी-सी नियमित सफाई की आदत बना लेने से कमरा गंदा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सफाई का काम भी बोझ जैसा महसूस नहीं होगा.

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