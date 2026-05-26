हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Cleaning Tips: बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम

Water Tank Cleaning Tips: बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम

पानी की टंकी साफ करने के लिए शुरुआत हमेशा उसे खाली करने से करें. सबसे पहले मोटर और पानी की सप्लाई बंद कर दे, ताकि सफाई के दौरान टंकी में दोबारा पानी न भरें. सारा पानी बाहर निकाल दे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 May 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

Water Tank Cleaning Tips: गर्मी और बारिश का मौसम में अक्सर घर पर की छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई बहुत जरूरी हो जाती है. अक्सर लोग पानी टंकी में पानी तो भरते रहते हैं, लेकिन महीनों तक उसकी सफाई नहीं करते हैं. ऐसे में टंकी के अंदर धीरे-धीरे काई, मिट्टी, जंग और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं जो पानी की क्वालिटी खराब कर सकते हैं. यही पानी पीने, नहाने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए टंकी की गंदगी कई बार बीमारियों की वजह पर बन सकती है.

कई लोगों को तब पता चलता है, जब पानी से बदबू आने लगती है या उसमें गंदगी दिखाई देने लगते हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और कुछ आसान तरीके की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के टंकी को साफ रखा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिना पसीना बहाए आप छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई कैसे कर सकते हैं और कौन से आसान तरीके काम आएंगे. 

सफाई के लिए पहले टंकी को पूरी तरह खाली करें

पानी की टंकी साफ करने के लिए शुरुआत हमेशा उसे खाली करने से करें. सबसे पहले मोटर और पानी की सप्लाई बंद कर दे, ताकि सफाई के दौरान टंकी में दोबारा पानी न भरें. सारा पानी बाहर निकाल दे, अगर नीचे थोड़ा पानी बच जाए तो उसे बाल्टी या मग की मदद से बाहर निकले. ध्यान रखें की टंकी पूरी तरह खाली होनी चाहिए, तभी अंदर जमा गंदगी साफ दिखाई देगी.सफाई के दौरान फिसलन से बचना भी जरूरी है, इसलिए टंकी के अंदर उतरते समय सावधानी रखें. 

जमी हुई काई और गंदगी को कैसे हटाएं?

टंकी खाली होने के बाद अंदर जमा कचरा, मिट्टी और काई को साफ करें. इसके लिए मजबूत ब्रश या लंबे हैंडल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें. टंकी की दीवारों और तली को अच्छी तरह रगड़े, ताकि जमी हुई गंदगी निकाल सके. जहां ज्यादा काई, दाग जमा हो वहां थोड़ा ज्यादा समय दें. जरूरत पड़ने पर ब्रश को डंडे या रस्सी से बांधकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई लोग नारियल झाड़ू या जूट के बोर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे सफाई आसान हो जाती है. 

ये भी पढ़ें-Nail Polish Cancer Risk: नेल पॉलिश से भी हो सकता है कैंसर, आप भी रोज लगाती हैं तो हो जाएं सावधान

नमक से भी हो सकती है टंकी की सफाई 

अगर आप ज्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो घर में मौजूद नमक भी काम आ सकता है. एक बाल्टी पानी में अच्छी मात्रा में नमक मिलाकर गाढ़ा गोल तैयार करें, उसे टंकी की दीवारों और गंदगी वाली जगह पर डाल दें. जहां ज्यादा दाग हो वहां थोड़ा सूखा नमक भी छिड़क सकते हैं. इसके बाद इसे 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे. इससे जमीन हुई चिकनाई और काई ढीली पड़ जाती है और बाद में सफाई करना आसान हो जाता है. 

फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर से करें सफाई 

टंकी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाने के लिए फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बाल्टी पानी में फिटकरी मिलाकर उसका गोल तैयार करें और टंकी के अंदर डालकर रगड़े. इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर दीवारों पर लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ दे. यह बैक्टीरिया और बदबू को खत्म करने में मदद करता है, बाद में टंकी को साफ पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें ताकि कोई केमिकल अंदर न रह जाए. 

जामुन की लकड़ी का देसी जुगाड़

कई जगह पर लोग पानी को साफ रखने के लिए जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. माना जाता है कि जामुन की लकड़ी पानी में काई और शैवाल बनने से रोकने में मदद करती है. गांव में पुराने समय में कुओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था. अगर आपकी टंकी साफ है तो उसमें जामुन की लकड़ी या छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं. इससे पानी लंबे समय तक साफ रहने में मदद मिल सकती है और बार-बार सफाई की जरूरत कम पड़ती है.

ये भी पढ़ें-Kesar Mixed Makhana Kheer: जाफरान डालकर ऐसे बनाएं मखाने की खीर, सेहत के साथ मिलेगा जन्नत वाला स्वाद

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 26 May 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Water Tank Cleaning Tips Rooftop Water Tank Cleaning How To Clean Water Tank Water Tank Hygiene
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
Home Tips
Home Cleaning Tips : रोज पोछा लगाने के बाद भी पीले हो रहे फर्श पर लगे टाइल्स, ये ट्रिक आएगी काम
रोज पोछा लगाने के बाद भी पीले हो रहे फर्श पर लगे टाइल्स, ये ट्रिक आएगी काम
Home Tips
Mango Storage Tips: क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
Home Tips
जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?
जहां बन रहा खाना वहीं पनप रही बीमारी, क्या आपके बच्चों को भी बीमार कर रही किचन की सिंक?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेट की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
MOST WICKETS IN 1ST OVER: आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
आईपीएल के 5 कमाल के गेंदबाज़ जिन्होंने पहले ओवर में लिए सबसे ज्यादा विकेट, लिस्ट में 4 बॉलर भारतीय
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
नौकरी
Haryana Court Clerk Recruitment 2026: हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget