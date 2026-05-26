बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम

Water Tank Cleaning Tips: गर्मी और बारिश का मौसम में अक्सर घर पर की छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई बहुत जरूरी हो जाती है. अक्सर लोग पानी टंकी में पानी तो भरते रहते हैं, लेकिन महीनों तक उसकी सफाई नहीं करते हैं. ऐसे में टंकी के अंदर धीरे-धीरे काई, मिट्टी, जंग और बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं जो पानी की क्वालिटी खराब कर सकते हैं. यही पानी पीने, नहाने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, इसलिए टंकी की गंदगी कई बार बीमारियों की वजह पर बन सकती है.

कई लोगों को तब पता चलता है, जब पानी से बदबू आने लगती है या उसमें गंदगी दिखाई देने लगते हैं. हालांकि थोड़ी सावधानी और कुछ आसान तरीके की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के टंकी को साफ रखा जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिना पसीना बहाए आप छत पर रखी पानी की टंकी की सफाई कैसे कर सकते हैं और कौन से आसान तरीके काम आएंगे.

सफाई के लिए पहले टंकी को पूरी तरह खाली करें

पानी की टंकी साफ करने के लिए शुरुआत हमेशा उसे खाली करने से करें. सबसे पहले मोटर और पानी की सप्लाई बंद कर दे, ताकि सफाई के दौरान टंकी में दोबारा पानी न भरें. सारा पानी बाहर निकाल दे, अगर नीचे थोड़ा पानी बच जाए तो उसे बाल्टी या मग की मदद से बाहर निकले. ध्यान रखें की टंकी पूरी तरह खाली होनी चाहिए, तभी अंदर जमा गंदगी साफ दिखाई देगी.सफाई के दौरान फिसलन से बचना भी जरूरी है, इसलिए टंकी के अंदर उतरते समय सावधानी रखें.

जमी हुई काई और गंदगी को कैसे हटाएं?

टंकी खाली होने के बाद अंदर जमा कचरा, मिट्टी और काई को साफ करें. इसके लिए मजबूत ब्रश या लंबे हैंडल वाले ब्रश का इस्तेमाल करें. टंकी की दीवारों और तली को अच्छी तरह रगड़े, ताकि जमी हुई गंदगी निकाल सके. जहां ज्यादा काई, दाग जमा हो वहां थोड़ा ज्यादा समय दें. जरूरत पड़ने पर ब्रश को डंडे या रस्सी से बांधकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. कई लोग नारियल झाड़ू या जूट के बोर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे सफाई आसान हो जाती है.

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नमक से भी हो सकती है टंकी की सफाई

अगर आप ज्यादा केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो घर में मौजूद नमक भी काम आ सकता है. एक बाल्टी पानी में अच्छी मात्रा में नमक मिलाकर गाढ़ा गोल तैयार करें, उसे टंकी की दीवारों और गंदगी वाली जगह पर डाल दें. जहां ज्यादा दाग हो वहां थोड़ा सूखा नमक भी छिड़क सकते हैं. इसके बाद इसे 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे. इससे जमीन हुई चिकनाई और काई ढीली पड़ जाती है और बाद में सफाई करना आसान हो जाता है.

फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर से करें सफाई

टंकी को पूरी तरह साफ और सुरक्षित बनाने के लिए फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक बाल्टी पानी में फिटकरी मिलाकर उसका गोल तैयार करें और टंकी के अंदर डालकर रगड़े. इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर दीवारों पर लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ दे. यह बैक्टीरिया और बदबू को खत्म करने में मदद करता है, बाद में टंकी को साफ पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें ताकि कोई केमिकल अंदर न रह जाए.

जामुन की लकड़ी का देसी जुगाड़

कई जगह पर लोग पानी को साफ रखने के लिए जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. माना जाता है कि जामुन की लकड़ी पानी में काई और शैवाल बनने से रोकने में मदद करती है. गांव में पुराने समय में कुओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था. अगर आपकी टंकी साफ है तो उसमें जामुन की लकड़ी या छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं. इससे पानी लंबे समय तक साफ रहने में मदद मिल सकती है और बार-बार सफाई की जरूरत कम पड़ती है.

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