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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग

बच्चा पैदा होते ही मिलेगी सोने की अंगूठी, CM विजय ने किसे पहनाई गोल्ड रिंग

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में ‘थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ योजना की शुरुआत की.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए नवजात बच्चों के लिए 'थाईमामन थंगा मोथिरम थिट्टम' योजना शुरू की. इसका अर्थ है 'मामा की ओर से सोने की अंगूठी'. मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में योजना की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री ने नवजात बच्चों को गोद में लिया और पात्र बच्चों को 22 कैरेट सोने की एक ग्राम की अंगूठियां वितरित कीं.

 

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योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये का बजट

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 755.83 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके तहत सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले पात्र नवजात को एक ग्राम की सोने की अंगूठी दी जाएगी. पहल का उद्देश्य मातृत्व का सम्मान करने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और ज्यादा परिवारों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है.

सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहन

योजना के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है. सरकार के मुताबिक, इसका लाभ केवल तमिलनाडु के स्थायी निवासियों को मिलेगा. इसके लिए मां का राज्य के गर्भावस्था और शिशु निगरानी सिस्टम में पंजीकृत होना भी जरूरी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में हर साल करीब 7.8 लाख बच्चों का जन्म होता है. इनमें लगभग 4.2 लाख यानी 53 प्रतिशत प्रसव सरकारी अस्पतालों में होते हैं.

15 सितंबर को होनी थी योजना की शुरुआत

यह योजना मूल रूप से दिवंगत मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरै की जयंती 15 सितंबर को शुरू की जानी थी. हालांकि, मुख्यमंत्री विजय की लंदन यात्रा के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया था. अब मदुरै में इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया.

महिला दिवस पर किए थे कई चुनावी वादे

मुख्यमंत्री विजय ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला मतदाताओं के लिए 12 'सैंपल' चुनावी वादों की घोषणा की थी. उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये केवल शुरुआती वादे हैं और आगे ऐसी और योजनाएं लाई जा सकती हैं. इनमें परिवार की महिला मुखिया को हर महीने आर्थिक सहायता, मुफ्त बस यात्रा और शादी के लिए सोने के साथ वित्तीय मदद जैसी घोषणाएं शामिल थीं. इनमें से कई योजनाएं सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) सरकार की पहले से चल रही कल्याणकारी योजनाओं से मिलती-जुलती थीं. चुनाव के दौरान विजय ने कहा था कि उनकी टीवीके सरकार बनने पर राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को छोड़कर अन्य परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे.

पहले शुरू कर चुके हैं 'अन्नपूर्णी सुपर 6' योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने 'अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना' शुरू की थी. इसके तहत परिवारों को हर साल छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी. अब नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी की योजना को भी लागू कर दिया गया है. विजय के कई कार्यक्रमों को देखते हुए मदुरै में एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक पुलिस ने पांच स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

यह भी पढ़िएः बंगाल पुलिस में उपचुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 23 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
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