Remove Hard Water Stains From Bathroom Tiles: बाथरूम की टाइलें लगातार पानी, नमी और साबुन के संपर्क में रहती हैं. ऐसे में कुछ समय बाद इन पर पानी के दाग, साबुन की परत और गंदगी जमा होने लगती है. अगर बाथरूम की नियमित सफाई न की जाए, तो टाइलें धीरे-धीरे गंदी और फीकी नजर आने लगती हैं. कई बार लोग चमक वापस लाने के लिए बहुत तेज क्लीनर या हार्ड स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे टाइल की सतह खराब हो सकती है.

इसलिए बाथरूम की टाइलें साफ करते समय सबसे जरूरी बात है कि सफाई के लिए बहुत कठोर तरीका न अपनाएं. हल्के क्लीनर, सॉफ्ट ब्रश और नियमित सफाई की मदद से टाइलों को साफ और चमकदार रखा जा सकता है.

रोजाना टाइलों की सफाई क्यों जरूरी है?

बाथरूम में लगातार नमी रहने के कारण यहां गंदगी, फंगस और मोल्ड जमा होने का खतरा रहता है. पानी की बूंदें सूखने के बाद टाइलों पर सफेद निशान भी छोड़ सकती हैं. इसलिए रोजाना बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद फर्श पर जमा पानी को साफ करना अच्छी आदत है. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़े या मॉप से फर्श को सुखाएं. टाइलों को लंबे समय तक गीला छोड़ने से बचें. इससे नमी कम करने में मदद मिलेगी और फर्श पर फिसलन भी कम रहेगी.





हफ्ते में एक बार करें अच्छी सफाई

सिर्फ रोजाना पानी पोंछना काफी नहीं है. हफ्ते में कम से कम एक बार टाइलों की अच्छी तरह सफाई करें. इसके लिए किसी माइल्ड टाइल क्लीनर और गर्म पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. टाइलों को साफ करने के लिए सॉफ्ट-ब्रिसल वाले ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करें. बहुत हार्ड ब्रश या खुरदरे स्क्रबर से बचें, क्योंकि ज्यादा रगड़ने से टाइल की सतह पर निशान पड़ सकते हैं और उसकी फिनिश खराब हो सकती है.

टाइलों के बीच की गंदगी को ऐसे करें साफ

बाथरूम की टाइलों के बीच मौजूद ग्राउट यानी जोड़ अक्सर सफाई के दौरान छूट जाते हैं. इन जगहों पर गंदगी और मैल जल्दी जमा हो जाता है. अगर ग्राउट पर हल्की गंदगी है, तो पुराने टूथब्रश या छोटे सॉफ्ट ब्रश की मदद से इसे साफ किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर थोड़ी बेकिंग सोडा की पेस्ट लगाकर हल्के हाथ से सफाई करें. इसके बाद साफ पानी से उस जगह को अच्छी तरह पोंछ दें. ग्राउट साफ करते समय भी बहुत ज्यादा जोर लगाने से बचें.





हार्ड वाटर के दाग के लिए क्या करें?

अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है, तो बाथरूम की टाइलों पर मिनरल के सफेद दाग जल्दी नजर आ सकते हैं. ऐसे दाग हटाने के लिए पानी और सफेद सिरके का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है. एक हिस्सा सिरका और तीन हिस्से पानी मिलाकर घोल तैयार करें. इसे टाइल पर हल्के से स्प्रे करें और करीब पांच मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद सॉफ्ट कपड़े या स्पंज से टाइल को पोंछें और साफ पानी से धो दें. हालांकि सिरका हर तरह की सतह के लिए सही नहीं होता. इसलिए इस्तेमाल से पहले टाइल के किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर इसे टेस्ट करना बेहतर है.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी दाग

अगर टाइल पर साबुन की परत या जिद्दी दाग हैं, तो बेकिंग सोडा और पानी की पेस्ट बनाई जा सकती है. इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद सॉफ्ट स्पंज से हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाते हुए सफाई करें. फिर पानी से अच्छी तरह धो लें. सफाई के बाद टाइल को सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ दें.

चमक बचाने के लिए इन चीजों से रहें दूर

बाथरूम की टाइलों की चमक बनाए रखने के लिए बहुत तेज केमिकल या हार्ड स्क्रबर का इस्तेमाल करने से बचें. खासकर ऐसे क्लीनर जो बहुत ज्यादा तेज हों, टाइल की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. स्टील वूल या बहुत खुरदरे स्क्रबर से भी सफाई न करें. इससे टाइल की सतह पर खरोंच आ सकती है. कुछ मामलों में टाइल की सतह की फिनिश बदलने से फर्श पहले की तुलना में ज्यादा फिसलन वाला भी हो सकता है. ब्लीच या अमोनिया जैसे मजबूत केमिकल का इस्तेमाल भी सावधानी से करें. किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले उसकी मात्रा और इस्तेमाल का तरीका जरूर देखें.

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बाथरूम को सूखा रखना भी जरूरी

टाइलों को चमकदार बनाए रखने के लिए सिर्फ क्लीनर का इस्तेमाल करना काफी नहीं है. बाथरूम में हवा का आना-जाना भी जरूरी है. सफाई और नहाने के बाद खिड़की या एग्जॉस्ट फैन चलाकर नमी कम करें. फर्श और दीवारों पर जमा पानी को भी सूखे कपड़े या मॉप से हटा दें. इससे मोल्ड और फंगस बढ़ने की संभावना कम हो सकती है.

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