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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBird Friendly Garden: बालकनी या गार्डन में फिर चहचहाएंगे पक्षी, इन आसान घरेलू उपायों से तुरंत बदल जाएगा माहौल

Bird Friendly Garden: बालकनी या गार्डन में फिर चहचहाएंगे पक्षी, इन आसान घरेलू उपायों से तुरंत बदल जाएगा माहौल

Attract Birds To Garden: शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच अब घरों के आसपास पक्षियों की चहचहाहट पहले जैसी सुनाई नहीं देती.

Reported By : सोनम |  Updated at : 18 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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How To Attract Birds To Home Garden: दुनिया तेजी से बदल रही है. कुछ साल पहले हमारे आसपास जो खाली जगहें होती थी जहां पेड़- पौधे होते थे, जानवरों का बसेरा होता था वहां अब बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग बन चुकी है. गांवों में आज भी यह स्थिति ठीक-ठाक है. हालांकि, शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच अब घरों के आसपास पक्षियों की चहचहाहट पहले जैसी सुनाई नहीं देती. सुबह बालकनी में बैठकर चाय या अपनी पसंदीदा ड्रिंक के साथ पक्षियों की मधुर आवाज सुनना किसी सुकून से कम नहीं होता.  लेकिन, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने घर की बालकनी या गार्डन को फिर से गौरैया, मैना, बुलबुल और तोतों जैसे पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बना सकते हैं.

गौरैया के लिए जरूरी है सुरक्षित घोंसला

आजकल  गौरैया की संख्या कई शहरों में लगातार कम होती जा रही है. इसका एक बड़ा कारण आधुनिक इमारतों में घोंसला बनाने की जगह का अभाव है. गौरैया को बाजरा और अन्य छोटे अनाज काफी पसंद होते हैं. यदि आप नियमित रूप से दाना-पानी की व्यवस्था करें और छोटे नेस्ट बॉक्स या सुरक्षित कोने उपलब्ध कराएं, तो ये नन्ही चिड़ियां दोबारा आपके घर का रुख कर सकती हैं.

मैना के लिए ऐसा बनाएं माहौल

मैना सामाजिक स्वभाव की पक्षी होती है और खुले स्थानों में भोजन तलाशना पसंद करती है. घर के गार्डन, लॉन या छत पर थोड़ा खुला हिस्सा उनके लिए अनुकूल माना जाता है. नीम और करी पत्ते के पेड़ों के फल इन्हें आकर्षित करते हैं. इसके साथ ही, कुछ नरम फल या रसोई से निकलने वाले खाने के छोटे टुकड़े रखने पर मैना नियमित रूप से आपके घर आने लग सकती है.

बुलबुल को आकर्षित करने के आसान तरीके

बुलबुल को मीठे और नरम फल बेहद पसंद होते हैं. यदि आपके घर में करी पत्ता या नीम का पेड़ है, तो बुलबुल के आने की संभावना बढ़ जाती है. लाल वेंट वाली बुलबुल खासतौर पर करी पत्ते के फलों की ओर आकर्षित होती है, जबकि पीली वेंट वाली बुलबुल नीम के फलों को पसंद करती है. इसके अलावा, घनी पत्तियों वाली झाड़ियां उन्हें बैठने और सुरक्षित महसूस करने के लिए उपयुक्त स्थान देती हैं.

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तोतों के लिए क्या है सटीक उपाय

तोते ऐसे फल और सब्जियां पसंद करते हैं जिनमें बीज मौजूद हों. मिर्च, अमरूद, टमाटर और पपीता उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों में शामिल हैं. इसके अलावा, उन्हें साफ पानी की भी जरूरत होती है. बालकनी या गार्डन में उथले बर्तन में पानी रखने से उन्हें पीने और गर्मी से राहत पाने में मदद मिलती है, जिससे उनके आने की संभावना बढ़ जाती है. इस तरह आप छोटे- छोटे उपाय अपनाकर अपने आसपास पक्षियों को बसेरा भी दे सकते हैं और घर का माहौल भी खुशनुमा बना सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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