बालकनी या गार्डन में फिर चहचहाएंगे पक्षी, इन आसान घरेलू उपायों से तुरंत बदल जाएगा माहौल

How To Attract Birds To Home Garden: दुनिया तेजी से बदल रही है. कुछ साल पहले हमारे आसपास जो खाली जगहें होती थी जहां पेड़- पौधे होते थे, जानवरों का बसेरा होता था वहां अब बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग बन चुकी है. गांवों में आज भी यह स्थिति ठीक-ठाक है. हालांकि, शहरों में बढ़ते कंक्रीट के जंगल और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के बीच अब घरों के आसपास पक्षियों की चहचहाहट पहले जैसी सुनाई नहीं देती. सुबह बालकनी में बैठकर चाय या अपनी पसंदीदा ड्रिंक के साथ पक्षियों की मधुर आवाज सुनना किसी सुकून से कम नहीं होता. लेकिन, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने घर की बालकनी या गार्डन को फिर से गौरैया, मैना, बुलबुल और तोतों जैसे पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बना सकते हैं.

गौरैया के लिए जरूरी है सुरक्षित घोंसला

आजकल गौरैया की संख्या कई शहरों में लगातार कम होती जा रही है. इसका एक बड़ा कारण आधुनिक इमारतों में घोंसला बनाने की जगह का अभाव है. गौरैया को बाजरा और अन्य छोटे अनाज काफी पसंद होते हैं. यदि आप नियमित रूप से दाना-पानी की व्यवस्था करें और छोटे नेस्ट बॉक्स या सुरक्षित कोने उपलब्ध कराएं, तो ये नन्ही चिड़ियां दोबारा आपके घर का रुख कर सकती हैं.

मैना के लिए ऐसा बनाएं माहौल

मैना सामाजिक स्वभाव की पक्षी होती है और खुले स्थानों में भोजन तलाशना पसंद करती है. घर के गार्डन, लॉन या छत पर थोड़ा खुला हिस्सा उनके लिए अनुकूल माना जाता है. नीम और करी पत्ते के पेड़ों के फल इन्हें आकर्षित करते हैं. इसके साथ ही, कुछ नरम फल या रसोई से निकलने वाले खाने के छोटे टुकड़े रखने पर मैना नियमित रूप से आपके घर आने लग सकती है.

बुलबुल को आकर्षित करने के आसान तरीके

बुलबुल को मीठे और नरम फल बेहद पसंद होते हैं. यदि आपके घर में करी पत्ता या नीम का पेड़ है, तो बुलबुल के आने की संभावना बढ़ जाती है. लाल वेंट वाली बुलबुल खासतौर पर करी पत्ते के फलों की ओर आकर्षित होती है, जबकि पीली वेंट वाली बुलबुल नीम के फलों को पसंद करती है. इसके अलावा, घनी पत्तियों वाली झाड़ियां उन्हें बैठने और सुरक्षित महसूस करने के लिए उपयुक्त स्थान देती हैं.

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तोतों के लिए क्या है सटीक उपाय

तोते ऐसे फल और सब्जियां पसंद करते हैं जिनमें बीज मौजूद हों. मिर्च, अमरूद, टमाटर और पपीता उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों में शामिल हैं. इसके अलावा, उन्हें साफ पानी की भी जरूरत होती है. बालकनी या गार्डन में उथले बर्तन में पानी रखने से उन्हें पीने और गर्मी से राहत पाने में मदद मिलती है, जिससे उनके आने की संभावना बढ़ जाती है. इस तरह आप छोटे- छोटे उपाय अपनाकर अपने आसपास पक्षियों को बसेरा भी दे सकते हैं और घर का माहौल भी खुशनुमा बना सकते हैं.

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