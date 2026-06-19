हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDal Cooking Mistakes: दाल बनाते समय ये 4 गलतियां पड़ती हैं भारी, खत्म हो जाती है उसकी ताकत

Dal Cooking Mistakes: दाल बनाते समय ये 4 गलतियां पड़ती हैं भारी, खत्म हो जाती है उसकी ताकत

Soaking Dal Before Cooking: दाल में प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ मांसपेशियों और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 19 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

4 Mistakes That Reduce The Nutritional Value Of Dal: दाल भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है और इसे प्रोटीन का सबसे आसान और किफायती स्रोत माना जाता है. खासकर शाकाहारी लोगों के लिए दाल न्यूट्रिशन का महत्वपूर्ण माध्यम है. इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ मांसपेशियों और पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. लेकिन कई बार दाल बनाते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां इसकी पौष्टिकता को प्रभावित कर सकती हैं.

दाल उबालते समय क्या न करें गलती?

एक्सपर्ट के अनुसार, दाल को जरूरत से ज्यादा पकाना सबसे आम गलतियों में से एक है. कई लोग दाल को इतना ज्यादा उबाल देते हैं कि वह पूरी तरह गल जाती है. लंबे समय तक तेज आंच पर पकाने से कुछ जरूरी अमीनो एसिड की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, जिससे शरीर को मिलने वाला पोषण कम हो सकता है. 

क्या है दूसरी सबसे बड़ी गलती?

दूसरी बड़ी गलती दाल को बिना भिगोए पकाना है. एक्सपर्ट का कहना है कि दाल को कम से कम 6 से 8 घंटे तक भिगोना चाहिए.  इससे फाइटेट्स और टैनिन जैसे तत्व कम हो जाते हैं, जो पोषक तत्वों के एब्जॉर्ब में बाधा बन सकते हैं. भिगोई हुई दाल आसानी से पचती भी है और शरीर को उसका पूरा लाभ मिलता है.

पानी नहीं फेंकना चाहिए

कई लोग दाल भिगोने या पकाने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस पानी में कुछ ऐसे घुलनशील पोषक तत्व मौजूद हो सकते हैं जो शरीर में पोषण के बेहतर उपयोग में मदद करते हैं. ऐसे में बिना जरूरत दाल का पानी फेंकना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- फर्श पर हो रही है चिपचिपाहट? अपनाएं ये देसी उपाय, शीशे जैसी चमक से जगमगाएगा घर

तड़के को लेकर क्या न करें गलती?

दाल में जरूरत से ज्यादा तेल या भारी तड़का लगाना भी एक आम गलती है. अधिक तेल और मसालों का इस्तेमाल पाचन प्रक्रिया को धीमा कर सकता है. इससे शरीर पोषक तत्वों का उपयोग उतनी प्रभावी तरीके से नहीं कर पाता, जितना सामान्य रूप से कर सकता है.

सही तरीके से पकाना बहुत जरूरी

दाल का पूरा फायदा लेने के लिए उसे सही तरीके से पकाना भी जरूरी है. प्रेशर कुकर में दाल पकाना बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे कम समय में दाल तैयार हो जाती है और पोषक तत्व भी काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं.  दाल को चावल, रोटी, बाजरा या अन्य साबुत अनाज के साथ खाने से उसकी प्रोटीन क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। इसके अलावा भोजन में नींबू या विटामिन-सी से भरपूर सब्जियां शामिल करने से भी पोषक तत्वों का एब्जॉर्ब बढ़ सकता है.

इसे भी पढ़ें- Rice Cooking Tips: खिले-खिले चावल बनाने की एकदम आसान ट्रिक, कुकर में लगाएं बस इतनी सीटी

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Dal Cooking Mistakes Common Dal Cooking Errors How To Cook Dal Properly
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Dal Cooking Mistakes: दाल बनाते समय ये 4 गलतियां पड़ती हैं भारी, खत्म हो जाती है उसकी ताकत
दाल बनाते समय ये 4 गलतियां पड़ती हैं भारी, खत्म हो जाती है उसकी ताकत
Home Tips
Sticky Floor Solution: फर्श पर हो रही है चिपचिपाहट? अपनाएं ये देसी उपाय, शीशे जैसी चमक से जगमगाएगा घर
फर्श पर हो रही है चिपचिपाहट? अपनाएं ये देसी उपाय, शीशे जैसी चमक से जगमगाएगा घर
Home Tips
Bird Friendly Garden: बालकनी या गार्डन में फिर चहचहाएंगे पक्षी, इन आसान घरेलू उपायों से तुरंत बदल जाएगा माहौल
बालकनी या गार्डन में फिर चहचहाएंगे पक्षी, इन आसान घरेलू उपायों से तुरंत बदल जाएगा माहौल
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
हेल्थ
Red Chilli Benefits: क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget