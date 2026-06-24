हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia US Trade Deal: 'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?

India US Trade Deal: 'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?

बेथनी पॉलोस मॉरिसन ने कहा कि भारत और अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं, जिससे 2030 तक 500 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य मजबूत होगा.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के ‘बेहद करीब’ हैं. यह समझौता 1.4 अरब आबादी वाले भारतीय बाजार को पारस्परिक और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी शर्तों पर अमेरिकी वस्तुओं के लिए खोलेगा.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय में उप सहायक मंत्री बेथनी पॉलोस मॉरिसन ने अमेरिकी संसद परिसर ‘कैपिटल हिल’ में फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार (23 जून ) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ‘परिणाम-आधारित’ संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'

समझौते के करीब

मॉरिसन ने इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप और मोदी के बीच बनी सहमति के बाद शुरू हुई व्यापार वार्ताओं का उल्लेख किया और कहा, ‘हम इस रिश्ते को बैठकों से नहीं, बल्कि परिणामों से माप रहे हैं.’ मॉरिसन ने कहा, ‘जब हमने फरवरी 2026 में व्यापार पर विचार किया तो हमने इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की मंशा जताई थी. हम अब इसके बहुत, बहुत करीब हैं.’’उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता भारत के 1.4 अरब लोगों के बाजार को अमेरिकी वस्तुओं के लिए पारस्परिक एवं लाभकारी शर्तों पर खोलेगा.

140 करोड़ का बाजार

मॉरिसन ने कहा,  प्रशासन ‘मिशन 500’ के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को हासिल करना है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर भारत दौरे पर हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच जारी यह वार्ता वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

इनपुट- भाषा

यह भी पढ़ें : आसिम मुनीर के जाल में फंसा ईरान? बातचीत की टेबल पर हाथ न मिलाने वाले तेहरान को ऐसे मनाया, दे दिया सम्मान

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 
Read More
Published at : 24 Jun 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Donald Trump NARENDRA MODI India US Trade Deal Bethany Poulos Morrison
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India US Trade Deal: 'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
विश्व
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
विश्व
आसिम मुनीर के जाल में फंसा ईरान? बातचीत की टेबल पर हाथ न मिलाने वाले तेहरान को ऐसे मनाया, दे दिया सम्मान
आसिम मुनीर के जाल में फंसा ईरान? बातचीत की टेबल पर हाथ न मिलाने वाले तेहरान को ऐसे मनाया, दे दिया सम्मान
विश्व
भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, लौटाने होंगे 100 करोड़ के हीरे, बैंक ऑफ इंडिया ने जीता केस
भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, लौटाने होंगे 100 करोड़ , BOI ने जीता केस
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब मैं रातभर रोई तो शुभेंदु अधिकारी ने...', महुआ मोइत्रा का चौंकाने वाला बयान, छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ?
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? शुभेंदु अधिकारी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
इंडिया
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
विश्व
'...कोई समझौता नहीं होगा', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
'...कोई समझौता नहीं', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
महाराष्ट्र
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
मुंबई में मानसून की जोरदार दस्तक, बारिश बनी मुसीबत, जगह-जगह जलभराव ने खोली BMC के दावों की पोल
जनरल नॉलेज
Most Powerful Air Force: वायु सेना के मामले में कौन सा‌ देश है सबसे ज्यादा पावरफुल, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
वायु सेना के मामले में कौन सा‌ देश है सबसे ज्यादा पावरफुल, जानें किस नंबर पर आता है भारत?
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
ABP NEWS
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
ABP NEWS
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
ABP NEWS
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Embed widget