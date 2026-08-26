Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFridge Maintenance: फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक

Fridge Maintenance: फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक

Fridge Drain Blockage: थोड़ी बहुत नमी फ्रिज में सामान्य हो सकती है, खासकर जब दरवाजा बार-बार खोला गया हो या गर्म खाना अंदर रखा गया हो. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे ठीक करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

How To Fix Fridge Water Condensation At Home: फ्रिज खोलते ही अगर शेल्फ पर पानी की बूंदें दिखाई दें या सब्जियों वाली ट्रे के नीचे थोड़ा पानी जमा हो, तो इसे सिर्फ छोटी सी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें. थोड़ी बहुत नमी फ्रिज में सामान्य हो सकती है, खासकर जब दरवाजा बार-बार खोला गया हो या गर्म खाना अंदर रखा गया हो. लेकिन अगर खाना रखने के बाद बार-बार पानी की बूंदें बनने लगें, शेल्फ गीली रहती है या पानी जमा होने लगे, तो इसकी वजह समझना जरूरी है.

अक्सर ऐसी समस्या फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद न होने, गलत तापमान सेटिंग, खाने को खुला रखने या अंदर हवा का सही तरीके से न घूमने के कारण होती है. कुछ मामलों में पानी बाहर निकलने वाली ड्रेन लाइन में रुकावट भी इसकी वजह बन सकती है. अच्छी बात यह है कि कई छोटी गलतियों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है.

सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा चेक करें

फ्रिज के दरवाजे के चारों तरफ लगी रबर सील पर ध्यान दें. अगर यह ठीक से चिपक नहीं रही है, तो बाहर की गर्म हवा अंदर जा सकती है और फ्रिज के अंदर नमी बढ़ने लगती है. इसका एक आसान तरीका है कि दरवाजे और रबर सील के बीच कागज की एक पट्टी रखकर दरवाजा बंद करें. अब कागज को धीरे-धीरे बाहर खींचें. अगर कागज बहुत आसानी से निकल जाए, तो उस जगह की सील ठीक से काम नहीं कर रही हो सकती है.


Fridge Maintenance: फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक

रबर के अंदर धूल, खाने के छोटे टुकड़े या चिपचिपी गंदगी भी जमा हो सकती है. इसे गुनगुने साबुन वाले पानी से साफ करके अच्छी तरह सुखा दें. अगर रबर में कट या दरार दिखाई दे, तो उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है.

फ्रिज का तापमान सही रखें

गलत तापमान भी फ्रिज में ज्यादा नमी की वजह बन सकता है. आमतौर पर फ्रिज का तापमान करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना सही माना जाता है. केवल फ्रिज के डायल पर दिए नंबर पर भरोसा करने के बजाय जरूरत हो तो अलग से अपलाइन थर्मामीटर की मदद से अंदर का तापमान चेक करें. तापमान बहुत ज्यादा रखने पर फ्रिज के अंदर की सतह पर्याप्त ठंडी नहीं रह पाती और नमी पानी की बूंदों में बदल सकती है. दूसरी तरफ बहुत कम तापमान रखने से पीछे की दीवार पर जरूरत से ज्यादा बर्फ जम सकती है, जो बाद में पिघलकर पानी जमा होने की वजह बन सकती है.


Fridge Maintenance: फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक

खाना खुला रखकर फ्रिज में न रखें

फ्रिज में रखा खाना भी अंदर की नमी बढ़ा सकता है. फल, सब्जियां और बचा हुआ खाना धीरे-धीरे नमी छोड़ते रहते हैं. अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो यह नमी फ्रिज की हवा में मिल जाती है और बाद में बूंदों के रूप में दिखाई दे सकती है. सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले अगर उन्हें धोया है, तो अतिरिक्त पानी अच्छी तरह सुखा लें. बचे हुए खाने को ढककर रखें और कोशिश करें कि खुले कटोरे की जगह एयरटाइट डिब्बे या अच्छी तरह बंद बैग का इस्तेमाल करें.

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें

फ्रिज में सामान ठूंसकर रखने से भी समस्या हो सकती है. अगर खाने के डिब्बे अंदर लगे एयर वेंट को ढक देते हैं या सामान पीछे की दीवार से बिल्कुल सटाकर रखा जाता है, तो ठंडी हवा ठीक से घूम नहीं पाती. इससे फ्रिज के कुछ हिस्से ज्यादा गर्म और कुछ हिस्से ज्यादा ठंडे हो सकते हैं. इसलिए सामान के बीच थोड़ी जगह रखें और एयर वेंट को खुला रहने दें. इससे ठंडी हवा पूरे फ्रिज में बेहतर तरीके से घूम सकेगी और नमी भी कम जमा होगी.

ड्रेन में रुकावट तो नहीं?

फ्रिज के अंदर जमा होने वाला अतिरिक्त पानी एक छोटी ड्रेन लाइन के जरिए बाहर निकलता है. अगर इसमें खाने के टुकड़े या गंदगी फंस जाए, तो पानी बाहर जाने के बजाय फ्रिज के अंदर जमा हो सकता है. अगर आपको ड्रेन बंद होने का शक है, तो पहले फ्रिज को अनप्लग करें. इसके बाद पाइप क्लीनर या पतली वायर की मदद से रुकावट को धीरे से हटाया जा सकता है. ड्रेन में सीधे बहुत गर्म पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे फ्रिज के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है.

इसे भी पढ़ें- Rat Prevention Tips: किचन में चूहों के आतंक से हैं परेशान? ऐसे हमेशा के लिए करें सफाया

फ्रिज का लेवल भी चेक करें

कई बार फ्रिज के अंदर पानी जमा होने की वजह उसका सही तरीके से लेवल में न होना भी हो सकता है. अगर फ्रिज एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो पानी सही दिशा में ड्रेन तक नहीं पहुंच पाता और किसी एक हिस्से में जमा हो सकता है. फ्रिज के ऊपर बबल लेवल रखकर देखें कि वह सीधा है या नहीं. 

छोटी गलती से बढ़ सकती है समस्या

फ्रिज में पानी की बूंदें बनने की समस्या अक्सर किसी बड़ी खराबी के बजाय छोटी-छोटी गलतियों से शुरू होती है. इसलिए सबसे पहले दरवाजे की रबर सील, तापमान, खाने को रखने का तरीका, एयरफ्लो और ड्रेन को चेक करें. साथ ही फ्रिज को सही लेवल पर रखना भी जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- Gas Lighter Repair: कमजोर पड़ गई है गैस लाइटर की चिंगारी? 2 मिनट में ऐसे करें ठीक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Fridge Refrigerator Cooling Fridge Leakage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Fridge Maintenance: फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक
फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक
Home Tips
शीशा चमकाने के लिए यूज करते हैं अखबार? बिना मेहनत ऐसे होगा साफ
शीशा चमकाने के लिए यूज करते हैं अखबार? बिना मेहनत ऐसे होगा साफ
Home Tips
गाय के दूध से भी निकलेगा घी, अपनाएं ये ट्रिक्स
गाय के दूध से भी निकलेगा घी, अपनाएं ये ट्रिक्स
Home Tips
Ceiling Damage: ये संकेत दिखें तो समझ जाएं गिरने वाला है सीलिंग POP, तुरंत हो जाएं सावधान
ये संकेत दिखें तो समझ जाएं गिरने वाला है सीलिंग POP, तुरंत हो जाएं सावधान
Advertisement

वीडियोज

Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
इंडिया
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
किराना हिल्स में टकराने वाला भारत का ड्रोन कितना ताकतवर, खौफ में था PAK
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
एग्रीकल्चर
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
बारिश में इस राज्य के किसानों की बल्ले बल्ले, जमकर हुआ है मुनाफा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget