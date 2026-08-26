फ्रिज में पानी जमा होने से हैं परेशान? ऐसे करें मिनटों में ठीक

How To Fix Fridge Water Condensation At Home: फ्रिज खोलते ही अगर शेल्फ पर पानी की बूंदें दिखाई दें या सब्जियों वाली ट्रे के नीचे थोड़ा पानी जमा हो, तो इसे सिर्फ छोटी सी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें. थोड़ी बहुत नमी फ्रिज में सामान्य हो सकती है, खासकर जब दरवाजा बार-बार खोला गया हो या गर्म खाना अंदर रखा गया हो. लेकिन अगर खाना रखने के बाद बार-बार पानी की बूंदें बनने लगें, शेल्फ गीली रहती है या पानी जमा होने लगे, तो इसकी वजह समझना जरूरी है.

अक्सर ऐसी समस्या फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद न होने, गलत तापमान सेटिंग, खाने को खुला रखने या अंदर हवा का सही तरीके से न घूमने के कारण होती है. कुछ मामलों में पानी बाहर निकलने वाली ड्रेन लाइन में रुकावट भी इसकी वजह बन सकती है. अच्छी बात यह है कि कई छोटी गलतियों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है.

सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा चेक करें

फ्रिज के दरवाजे के चारों तरफ लगी रबर सील पर ध्यान दें. अगर यह ठीक से चिपक नहीं रही है, तो बाहर की गर्म हवा अंदर जा सकती है और फ्रिज के अंदर नमी बढ़ने लगती है. इसका एक आसान तरीका है कि दरवाजे और रबर सील के बीच कागज की एक पट्टी रखकर दरवाजा बंद करें. अब कागज को धीरे-धीरे बाहर खींचें. अगर कागज बहुत आसानी से निकल जाए, तो उस जगह की सील ठीक से काम नहीं कर रही हो सकती है.





रबर के अंदर धूल, खाने के छोटे टुकड़े या चिपचिपी गंदगी भी जमा हो सकती है. इसे गुनगुने साबुन वाले पानी से साफ करके अच्छी तरह सुखा दें. अगर रबर में कट या दरार दिखाई दे, तो उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है.

फ्रिज का तापमान सही रखें

गलत तापमान भी फ्रिज में ज्यादा नमी की वजह बन सकता है. आमतौर पर फ्रिज का तापमान करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना सही माना जाता है. केवल फ्रिज के डायल पर दिए नंबर पर भरोसा करने के बजाय जरूरत हो तो अलग से अपलाइन थर्मामीटर की मदद से अंदर का तापमान चेक करें. तापमान बहुत ज्यादा रखने पर फ्रिज के अंदर की सतह पर्याप्त ठंडी नहीं रह पाती और नमी पानी की बूंदों में बदल सकती है. दूसरी तरफ बहुत कम तापमान रखने से पीछे की दीवार पर जरूरत से ज्यादा बर्फ जम सकती है, जो बाद में पिघलकर पानी जमा होने की वजह बन सकती है.





खाना खुला रखकर फ्रिज में न रखें

फ्रिज में रखा खाना भी अंदर की नमी बढ़ा सकता है. फल, सब्जियां और बचा हुआ खाना धीरे-धीरे नमी छोड़ते रहते हैं. अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो यह नमी फ्रिज की हवा में मिल जाती है और बाद में बूंदों के रूप में दिखाई दे सकती है. सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले अगर उन्हें धोया है, तो अतिरिक्त पानी अच्छी तरह सुखा लें. बचे हुए खाने को ढककर रखें और कोशिश करें कि खुले कटोरे की जगह एयरटाइट डिब्बे या अच्छी तरह बंद बैग का इस्तेमाल करें.

फ्रिज को जरूरत से ज्यादा न भरें

फ्रिज में सामान ठूंसकर रखने से भी समस्या हो सकती है. अगर खाने के डिब्बे अंदर लगे एयर वेंट को ढक देते हैं या सामान पीछे की दीवार से बिल्कुल सटाकर रखा जाता है, तो ठंडी हवा ठीक से घूम नहीं पाती. इससे फ्रिज के कुछ हिस्से ज्यादा गर्म और कुछ हिस्से ज्यादा ठंडे हो सकते हैं. इसलिए सामान के बीच थोड़ी जगह रखें और एयर वेंट को खुला रहने दें. इससे ठंडी हवा पूरे फ्रिज में बेहतर तरीके से घूम सकेगी और नमी भी कम जमा होगी.

ड्रेन में रुकावट तो नहीं?

फ्रिज के अंदर जमा होने वाला अतिरिक्त पानी एक छोटी ड्रेन लाइन के जरिए बाहर निकलता है. अगर इसमें खाने के टुकड़े या गंदगी फंस जाए, तो पानी बाहर जाने के बजाय फ्रिज के अंदर जमा हो सकता है. अगर आपको ड्रेन बंद होने का शक है, तो पहले फ्रिज को अनप्लग करें. इसके बाद पाइप क्लीनर या पतली वायर की मदद से रुकावट को धीरे से हटाया जा सकता है. ड्रेन में सीधे बहुत गर्म पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे फ्रिज के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है.

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फ्रिज का लेवल भी चेक करें

कई बार फ्रिज के अंदर पानी जमा होने की वजह उसका सही तरीके से लेवल में न होना भी हो सकता है. अगर फ्रिज एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो पानी सही दिशा में ड्रेन तक नहीं पहुंच पाता और किसी एक हिस्से में जमा हो सकता है. फ्रिज के ऊपर बबल लेवल रखकर देखें कि वह सीधा है या नहीं.

छोटी गलती से बढ़ सकती है समस्या

फ्रिज में पानी की बूंदें बनने की समस्या अक्सर किसी बड़ी खराबी के बजाय छोटी-छोटी गलतियों से शुरू होती है. इसलिए सबसे पहले दरवाजे की रबर सील, तापमान, खाने को रखने का तरीका, एयरफ्लो और ड्रेन को चेक करें. साथ ही फ्रिज को सही लेवल पर रखना भी जरूरी है.

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