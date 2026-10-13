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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!

इंग्लैंड के इस क्रिकेटर ने अफगानिस्तान लीग खेलने से किया मना, वजह जान आपको भी होगा गर्व!

ओली पोप ने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट से नाम वापस लिया. उन्होंने अफगानिस्तान लीग नहीं खेलने का फैसला लिया है. यहां जानिए इसके पीछे की वजह क्या है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Oct 2026 05:52 PM (IST)
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विदेशी टी20 लीग में खेलने का मौका मिले, तो शायद ही कोई क्रिकेटर उसे आसानी से छोड़ना चाहे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने अफगानिस्तान की नई टी20 लीग के ड्राफ्ट से अपना नाम वापस ले लिया है. उनका ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. 

ओली पोप अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के पहले सीजन के ड्राफ्ट में शामिल होने वाले थे. ये टूर्नामेंट इस साल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित होना है. पोप इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी हैं. उनके नाम वापस लेने से इस लीग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की भागीदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

महिलाओं के अधिकारों को लेकर विवाद

अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता लौटने के बाद से महिलाओं और लड़कियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. उनकी शिक्षा, आजादी और खेलों में भागीदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चिंता जताई जाती रही है. इसी वजह से अफगानिस्तान की इस लीग में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने को लेकर भी बहस चल रही है.

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी जताई परेशानी

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पहले ही अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के वजह से वहां की टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने का फैसला कर चुका है. बोर्ड के क्रिकेट निदेशक रॉब की ने भी कहा था कि खिलाड़ियों को इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन, उन्होंने ये भी माना कि खिलाड़ियों को ऐसी लीग में खेलने से रोकना कानूनी रूप से आसान नहीं है.

दूसरे खिलाड़ियों ने भी वापस लिया नाम

रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड के विल स्मीड और डेविड विली ने भी अफगानिस्तान प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट से अपना नाम वापस लिया है. वहीं, दूसरे खिलाड़ियों के फैसलों पर भी नजर रहेगी.

इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि विदेशी लीग में खेलने के मौके और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच खिलाड़ी किस तरह फैसला लेते हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Ollie Pope Afghanistan Premier League
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