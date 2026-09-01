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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsShower Water Pressure: शॉवर में नहाने में नहीं आ रहा मजा? बिना प्लंबर बुलाए ठीक करें पानी का प्रेशर

Shower Water Pressure: शॉवर में नहाने में नहीं आ रहा मजा? बिना प्लंबर बुलाए ठीक करें पानी का प्रेशर

Low Water Pressure: शॉवर लेने जाएं और पानी तेज धार के बजाय बस धीरे-धीरे टपकने लगे, तो नहाने का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है. साबुन या शैंपू ठीक से साफ करने में भी ज्यादा समय लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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Easy Ways To Clean Clogged Shower Head: दिनभर की थकान के बाद जब आप शॉवर लेने जाएं और पानी तेज धार के बजाय बस धीरे-धीरे टपकने लगे, तो नहाने का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है. कम पानी के प्रेशर में शरीर से साबुन या शैंपू ठीक से साफ करने में भी ज्यादा समय लगता है. अगर आपके घर के शॉवर में भी पानी का फ्लो पहले के मुकाबले कमजोर हो गया है, तो हर बार प्लंबर को बुलाने की जरूरत नहीं है.

कई बार इसकी वजह बहुत छोटी होती है, जैसे शॉवर हेड में गंदगी जमा होना, पाइप या होज का मुड़ जाना या पानी की मेन सप्लाई का वाल्व पूरी तरह खुला न होना. कुछ आसान तरीकों से आप खुद ही समस्या की वजह पता कर सकते हैं और पानी का फ्लो बेहतर कर सकते हैं.

शॉवर का पानी तेज करने के आसान तरीके

 शॉवर हेड को अच्छी तरह साफ करें

समय के साथ पानी में मौजूद मिनरल्स, धूल और दूसरी गंदगी शॉवर हेड के छोटे-छोटे छेदों में जमा हो जाती है. इससे पानी निकलने की जगह कम हो जाती है और शॉवर का प्रेशर कमजोर महसूस होने लगता है. सबसे पहले शॉवर हेड को खोलकर देखें. अगर उसके छेदों पर सफेद परत या गंदगी दिखाई दे रही है, तो उसे साफ करें. इसे कुछ घंटों के लिए सिरके और पानी के घोल में भिगोकर रखा जा सकता है. इसके बाद साफ पानी से धोकर दोबारा लगा दें. कई मामलों में सिर्फ इतनी सफाई से ही पानी का फ्लो पहले से बेहतर हो जाता है.


Shower Water Pressure: शॉवर में नहाने में नहीं आ रहा मजा? बिना प्लंबर बुलाए ठीक करें पानी का प्रेशर

 शॉवर की होज को चेक करें

कभी-कभी समस्या शॉवर हेड में नहीं, बल्कि उसे पानी पहुंचाने वाली होज में होती है. अगर होज कहीं से मुड़ी हुई है, बहुत पुरानी हो चुकी है या उसमें लीकेज है, तो पानी का फ्लो कम हो सकता है. होज को सीधा करके देखें और उसके किसी हिस्से में दबाव या मोड़ तो नहीं है, यह भी जांचें. अगर होज काफी पुरानी या खराब है, तो उसे बदलना बेहतर रहता है. अच्छी क्वालिटी की फ्लेक्सिबल होज पानी के फ्लो को सुचारु रखने में मदद कर सकती है.

एरेटर में जमा गंदगी साफ करें

अगर शॉवर के साथ-साथ बाथरूम के दूसरे नलों से भी पानी कम आ रहा है, तो एरेटर भी वजह हो सकता है. एरेटर आमतौर पर नल के मुंह पर लगा छोटा हिस्सा होता है, जो पानी के फ्लो को नियंत्रित करता है. इसमें गंदगी या मिनरल जमा होने पर पानी का रास्ता कुछ हद तक बंद हो सकता है. इसे निकालकर साफ करने या जरूरत पड़ने पर बदलने से पानी का फ्लो बेहतर हो सकता है.

 कहीं पाइप में लीकेज तो नहीं?

अगर शॉवर हेड और होज साफ करने के बाद भी पानी का प्रेशर ठीक नहीं हो रहा है, तो समस्या घर की प्लंबिंग में हो सकती है. पाइप में लीकेज, अंदर गंदगी या मिनरल जमा होना और बहुत संकरी पाइपलाइन भी पानी के फ्लो को प्रभावित कर सकती है. ऐसी स्थिति में खुद पाइप खोलने या मरम्मत करने की कोशिश न करें. अगर बाकी सभी आसान उपाय काम नहीं करते, तो किसी प्रोफेशनल प्लंबर से जांच करवाना सही रहेगा.

 हाई-प्रेशर शॉवर हेड लगा सकते हैं

अगर आपके घर में पानी की सप्लाई का प्रेशर सामान्य तौर पर कम रहता है, तो हाई-प्रेशर शॉवर हेड एक विकल्प हो सकता है. ऐसे शॉवर हेड पानी के फ्लो को इस तरह डिजाइन करते हैं कि सीमित सप्लाई में भी पानी की धार ज्यादा तेज महसूस हो. कई ब्रांड्स के शॉवर और बाथरूम फिटिंग्स में ऐसे विकल्प मिलते हैं, जो डिजाइन के साथ बेहतर वॉटर फ्लो पर भी ध्यान देते हैं.



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मेन वाटर सप्लाई वाल्व जरूर देखें

घर की मेन पानी की लाइन का वाल्व अगर पूरी तरह खुला नहीं है, तो इससे घर के कई नलों और शॉवर में पानी का फ्लो कम हो सकता है. यह वाल्व आमतौर पर पानी के मीटर या मेन सप्लाई लाइन के आसपास होता है. देखें कि वाल्व आधा खुला तो नहीं है. अगर वह आंशिक रूप से बंद है, तो उसे पूरी तरह खोलने से पानी का फ्लो बेहतर हो सकता है. हालांकि, अगर वाल्व या पाइप में कोई खराबी दिखाई दे, तो उसे जबरदस्ती घुमाने से बचें.

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हर बार कम प्रेशर का मतलब बड़ी खराबी नहीं

शॉवर में पानी का प्रेशर कम होना हमेशा किसी बड़ी प्लंबिंग समस्या का संकेत नहीं होता. कई बार शॉवर हेड की सफाई, होज को सीधा करने या मेन वाल्व की स्थिति ठीक करने भर से समस्या दूर हो जाती है. अगर समस्या बार-बार होती है, तो सिर्फ शॉवर बदलने के बजाय पानी की पूरी सप्लाई और प्लंबिंग की जांच करवाना बेहतर रहेगा. वहीं, लंबे समय के लिए अच्छी क्वालिटी के शॉवर और बाथरूम फिटिंग्स का इस्तेमाल भी काम आ सकता है. सही देखभाल और कुछ छोटी-सी जांच के बाद कमजोर धार वाला शॉवर फिर से नहाने का मजा बढ़ा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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