INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलParentingElderly Care Tips: क्या आप भी माता-पिता के लिए चुन रहे हैं केयरगिवर? इन जरूरी बातों को कभी न भूलें

Elderly Care Tips: क्या आप भी माता-पिता के लिए चुन रहे हैं केयरगिवर? इन जरूरी बातों को कभी न भूलें

Home Caregiver: उम्र के साथ कई माता-पिता को रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत पड़ने लगती है. ऐसे में परिवार अक्सर उनके लिए एक केयरगिवर रखने का फैसला करता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

How To Choose Caregiver For Elderly Parents: बढ़ती उम्र के साथ कई माता-पिता को रोजमर्रा के कामों में मदद की जरूरत पड़ने लगती है. ऐसे में परिवार अक्सर उनके लिए एक केयरगिवर रखने का फैसला करता है. लेकिन किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अनुभव या कम खर्च देखकर चुन लेना सही नहीं है. सही केयरगिवर का चुनाव आपके माता-पिता की सेहत, सुरक्षा और मानसिक आराम से जुड़ा होता है. इसलिए कुछ जरूरी बातों को पहले समझ लेना बेहद जरूरी है. 

किस बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी?

सबसे पहले यह तय करें कि आपके माता-पिता को किस तरह की देखभाल की जरूरत है. अगर उन्हें अल्जाइमर, डिमेंशिया या किसी दूसरी गंभीर बीमारी है, तो प्रशिक्षित केयरगिवर की जरूरत होगी. वहीं अगर उन्हें सिर्फ दवा समय पर देने, खाना खिलाने या रोजमर्रा के कामों में मदद चाहिए, तो सामान्य केयरगिवर भी पर्याप्त हो सकता है. केयरगिवर तय करने से पहले रोजाना की जरूरतों की एक सूची बना लें. जैसे नहाने, कपड़े बदलने, खाना खाने, वॉशरूम जाने, दवा लेने या रात में देखभाल की जरूरत कितनी है. इससे सही व्यक्ति का चुनाव करना आसान हो जाता है. 

इसे भी पढ़ें - Why Kids Forget Overnight: रात को याद किया और सुबह भूल गए... बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? जानें इसका साइंस

सवाल पूछते समय किन बातों का रखें ध्यान?

इंटरव्यू के दौरान सिर्फ अनुभव पूछना काफी नहीं है. यह भी जानें कि उन्होंने पहले किन मरीजों की देखभाल की है, क्या वे दवाइयों का समय संभाल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर खाना बना सकते हैं और किसी मेडिकल इमरजेंसी में सही फैसला लेने की क्षमता रखते हैं. अगर मरीज व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता है या बिस्तर से उठाने में मदद चाहिए, तो इस बारे में भी पहले बात कर लें.

माता- पिता से मुलाकात?

फैसला लेने से पहले केयरगिवर की मुलाकात माता-पिता से जरूर कराएं. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि दोनों एक-दूसरे के साथ सहज हैं या नहीं. कई बार व्यवहार और बातचीत का तरीका अनुभव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है.ध्यान रखें कि हर केयरगिवर प्रशिक्षित नहीं होता. कई लोगों के पास बुजुर्गों की देखभाल का व्यावहारिक अनुभव या मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती. ऐसे में अगर मरीज को इंसुलिन देना, ब्लड शुगर की निगरानी करना, घाव की ड्रेसिंग करना या दूसरी नर्सिंग संबंधी देखभाल की जरूरत है, तो प्रशिक्षित केयरगिवर ही चुनें.

 परिवार की जिम्मेदारी

एक और बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है परिवार की जिम्मेदारी. केयरगिवर रखने का मतलब यह नहीं कि परिवार पूरी तरह जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए. समय-समय पर निगरानी रखना, मरीज की स्थिति पर नजर रखना और केयरगिवर का सहयोग करना भी उतना ही जरूरी है.

इसे भी पढ़ें - Lifestyle Tips: बिना किसी को दुखी किए ऑफिस और पर्सनल लाइफ में कैसे कहें 'ना'? ये 5 टिप्स आएंगे काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Caregiver For Elderly Parents How To Choose A Caregiver Elderly Care Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Parenting
Elderly Care Tips: क्या आप भी माता-पिता के लिए चुन रहे हैं केयरगिवर? इन जरूरी बातों को कभी न भूलें
क्या आप भी माता-पिता के लिए चुन रहे हैं केयरगिवर? इन जरूरी बातों को कभी न भूलें
Parenting
Digital Parenting: पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सेफ डिजिटल लाइफ के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये तरीके
पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा, बच्चों की सेफ डिजिटल लाइफ के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये तरीके
Parenting
Screen Time For Babies: 2 साल से छोटा है बच्चा तो गलती से भी न देना फोन, 'मम्मी' सुनने को तरस जाएंगी आप
2 साल से छोटा है बच्चा तो गलती से भी न देना फोन, 'मम्मी' सुनने को तरस जाएंगी आप
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
Advertisement

वीडियोज

Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Christopher Nolan की The Odyssey क्या है? जानिए क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का इंतजार कर रही है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
स्पोर्ट्स
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
विराट से गले मिले रोहित, ड्रेसिंग रूम की तस्वीरों ने मचाई हलचल, ऐसी फोटो जब पहले आई थी तो किस खिलाड़ी ने लिया था संन्यास
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
ABP NEWS
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Viral Video: छत्तीसगढ़ में धूमधाम से निकाली गई श्री गोंचा रथ यात्रा, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
Embed widget