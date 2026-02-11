Worst Morning Mistakes for Heart Health: सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है. जागने के बाद के शुरुआती कुछ घंटे दिल की सेहत पर गहरा असर डालते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि सुबह के समय ब्लड प्रेशर और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन स्वाभाविक रूप से बढ़े होते हैं, इसलिए इस दौरान हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है. अगर इसी समय कुछ गलत आदतें जुड़ जाएं, तो दिल पर दबाव और बढ़ सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि आपकी सुबह की कौन सी आदतें आपकी जिंदगी घटा रही हैं और इनको क्यों सुधार करना चाहिए.

सुबह उठते ही पानी न पीना

रातभर की नींद के बाद शरीर हल्का डिहाइड्रेटेड होता है. अगर सुबह सबसे पहले पानी नहीं पिया जाए, तो खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सीधे चाय या कॉफी पीना हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठकर पानी पिया जाए, ताकि आपका शरीर रिलैक्स महसूस करे.

बिना वॉर्म-अप के तेज एक्सरसाइज शुरू करना

सुबह की एक्सरसाइज फायदेमंद है, लेकिन उठते ही हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. नींद के बाद रक्त वेसल्स थोड़ी सख्त होती हैं, ऐसे में अचानक जोर डालना दिल के लिए झटका बन सकता है. हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक से शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित है.

सुबह ब्लड प्रेशर चेक न करना

हाई ब्लड प्रेशर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है. जिन लोगों को जोखिम है, उनके लिए सुबह का समय बीपी बढ़ने का होता है. नियमित मॉर्निंग चेकअप से दिल से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती संकेत पकड़े जा सकते हैं.

नमक से भरा नाश्ता करना

अचार, प्रोसेस्ड ब्रेड या रेडी-टू-ईट स्नैक्स जैसे ज्यादा नमक वाले नाश्ते से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. सुबह के समय सोडियम का ज्यादा सेवन दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है. इसकी जगह फल, ओट्स या स्प्राउट्स जैसे हल्के और संतुलित विकल्प बेहतर हैं.

बिस्तर पर ही मोबाइल या ईमेल देखना

सुबह-सुबह काम के ईमेल या सोशल मीडिया देखना तनाव बढ़ा सकता है. इससे कॉर्टिसोल और ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ऊंचा रह सकता है. दिन की शांत शुरुआत दिल के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.

नाश्ता छोड़ देना

रिसर्च बेवसाइट frontiersin में पब्लिश एक रिसर्च के अनुसार, नाश्ता न करने से शरीर तनाव की स्थिति में चला जाता है और हार्मोनल असंतुलन बढ़ सकता है. नियमित रूप से नाश्ता छोड़ने वालों में दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा पाया गया है. सुबह संतुलित आहार लेना दिल और ब्लड शुगर दोनों के लिए जरूरी है. आपको सुबह उठकर जल्दी से जल्दी नाश्ता कर लेना चाहिए, ताकि शरीर में एनर्जी पहुंच सके.

इसे भी पढ़ें: Cancer Warning Symptoms: देश में हर साल बढ़ रहे कैंसर के 15 लाख मामले, जानें जानलेवा बीमारी के 3 सबसे कॉमन लक्षण

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator