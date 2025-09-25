हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World lung day: शरीर में दिखने वाले इन संकेतों से समझ जाएं फेफड़ों में भर गया है पानी, तुरंत करा लें जांच

World lung day: शरीर में दिखने वाले इन संकेतों से समझ जाएं फेफड़ों में भर गया है पानी, तुरंत करा लें जांच

World lung day: विश्व लंग दिवस पर जानें फेफड़ों में पानी भरने के शुरुआती संकेत, जिन्हें नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 25 Sep 2025 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

World lung day: हमारे शरीर के लिए फेफड़े उतने ही जरूरी हैं, जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन. जब फेफड़े स्वस्थ रहते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन जब इनमें समस्या आने लगती है तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है. दरअसल आज के दिन पूरी दुनिया (World lung day) विश्व लंग दिवस के रूप में मना रही है. इसलिए आज हम आपको फेफड़ों में भरे हुए पानी के संकेत के बारे में बताएंगे.

डॉ. अरविन्द कुमार बताते हैं कि कई बार फेफड़ों में पानी भरने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में Pulmonary Edema कहा जाता है. यह स्थिति गंभीर हो सकती है और समय रहते इलाज न कराने पर जानलेवा भी साबित हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि हम इसके शुरुआती संकेतों को पहचानकर समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं.

ये भी पढ़े- Medicines To Avoid In Pregnancy: प्रेग्नेंसी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये दवाएं, ट्रंप के पैरासिटामोल विवाद के बीच जान लें जरूरी बात

लगातार सांस फूलना और थकान

अगर आपकी सांस बार-बार फूलती है तो ये लक्षण नजर आते हैं

  • चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर अत्यधिक थकान
  • लेटते ही सांस लेने में कठिनाई
  • ये लक्षण इस बात का संकेत हो सकते हैं कि फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा हो रहा है

पैरों और टखनों में सूजन

फेफड़ों में पानी भरने की स्थिति में शरीर का रक्त संचार प्रभावित होता है. इसकी वजह से पैरों और टखनों में सूजन आने लगती है

  • पैरों का फूलना
  • जूते तंग लगने लगना
  • यह संकेत हृदय और फेफड़ों दोनों की सेहत से जुड़े हो सकते हैं।

लगातार खांसी और बलगम

अगर आपको बार-बार खांसी आ रही है और उसके साथ झागदार या गुलाबी बलगम निकल रहा है तो इसे हल्के में न लें

  • रात में खांसी का बढ़ जाना
  • सीने में भारीपन या दर्द
  • ये लक्षण भी Pulmonary Edema का संकेत हो सकते हैं

नींद में समस्या और बेचैनी

फेफड़ों में पानी भरने से नींद प्रभावित होती है

  • सोते समय बार-बार जागना
  • तकियों का सहारे के बिना नींद न आना
  • ये लक्षण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि फेफड़े सही से काम नहीं कर रहे हैं

फेफड़ों में पानी भरने की समस्या यानी Pulmonary Edema को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. सांस फूलना, पैरों में सूजन, लगातार खांसी और नींद में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. साथ ही World Lung Day पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने फेफड़ों की सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे और समय-समय पर जरूरी जांच कराएंगे.

इसे भी पढ़ें- PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 25 Sep 2025 04:30 PM (IST)
World Lung Day 2025
