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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी

नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी

सुबह तकिए पर लार के निशान दिखना सामान्य बात होती है, लेकिन बार-बार ऐसा होने पर नाक बंद होना, एलर्जी या नींद से जुड़ी समस्या इसकी वजह हो सकती है.जानिए लक्षण और कब दिखाएं डॉक्टर को

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 10:00 AM (IST)
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कई लोगों की सुबह तकिए पर लार के निशान देखकर होती है. अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. सोते समय मुंह से लार निकलना हमेशा किसी बीमारी का संकेत नहीं होता.  अगर ऐसा लगातार हो रहा है या इसके साथ खर्राटे और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण भी हैं, तो इसकी वजह जानना जरूरी है.

लार ज्यादा बनने से भी होती है परेशानी

कुछ लोगों के मुंह में सामान्य से ज्यादा लार बनती है या उसे निगलने में परेशानी होती है. ऐसे में सोते समय लार मुंह से बाहर निकलती है. मुंह और दांतों से जुड़ी कुछ समस्याएं या कुछ दवाओं का असर भी इसकी वजह बनता है. अगर दिन में भी बार-बार लार निकलती है या निगलने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर से सलाह लें. सही कारण का पता चलने पर ही इसका उचित इलाज किया जा सकता है.

नाक बंद होना और एलर्जी 

सर्दी-जुकाम, एलर्जी या साइनस की समस्या के कारण नाक से सांस लेने में परेशानी होती है. ऐसे में व्यक्ति सोते समय मुंह से सांस लेने लगता है. मुंह खुला रहने के कारण लार तकिए पर गिरती है. अगर नाक बंद रहने की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें.

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स्लीप एपनिया का भी होता है संकेत

अगर सोते समय लार निकलने के साथ तेज खर्राटे आते हैं, रात में बार-बार नींद खुलती है या सुबह थकान महसूस होती है, तो यह नींद से जुड़ी समस्या का संकेत होता है. स्लीप एपनिया में सोते समय सांस बार-बार रुकती है या सांस लेने का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो जाता है. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?

कभी-कभी सोते समय लार निकलना सामान्य है. लेकिन अगर ऐसा लगातार हो रहा है या निगलने में परेशानी और बार-बार खांसी जैसे लक्षण भी हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें. अगर अचानक चेहरे का एक हिस्सा लटकने लगे, बोलने में परेशानी हो या शरीर के एक तरफ कमजोरी आए, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें. 

यह भी पढ़ें : Sleep Tips: क्या रातभर करवटें बदलते रहते हैं? डॉक्टर से जानें गहरी नींद का राज

डिस्क्रिप्शन: सुबह उठते ही तकिए पर लार के निशान दिखना नाक बंद होने, एलर्जी या स्लीप एपनिया जैसी समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसे लक्षण बार-बार दिखने पर डॉक्टर से सलाह लें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
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