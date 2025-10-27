हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थ20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल

20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल

20 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के कारण उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि 20 की उम्र के बाद महिलाओं को कौनसे टेस्ट जरूर कराने चाहिए.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 27 Oct 2025 08:26 AM (IST)
हेल्थ इस वेल्थ, ये बात आज के टाइम में सबसे फिट बैठती है क्योंकि आजकल हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, फिर चाहे वो आदमियों के लिए हो या महिलाओं के लिए. इसलिए हर उम्र के इंसान को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और फिटनेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को. 

ऐसे में 20 की उम्र के बाद महिलाओं की बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं, जिनके चलते कई बार उन्हें कुछ परेशानियां भी होती हैं. इसलिए महिलाओं को 20 की उम्र के बाद कुछ टेस्ट रेगुलर्ली कराने चाहिए. आइए जानते हैं कौन से टेस्ट हैं जरूरी.

एचपीवी टेस्ट जरूर कराएं 

डॉक्टर्स के अनुसार महिलाओं को 21 की उम्र से ही पैप टेस्ट कराना शुरू कर देना चाहिए और हर 3 साल में नियमित रूप से उन्हें ये टेस्ट कराना चाहिए. पैप टेस्ट के साथ-साथ 30 की उम्र से उन्हें हर 5 साल के टाइम इंटर्वल पर HPV टेस्टिंग भी करनी चाहिए. दरअसल, ये टेस्ट सर्विकल कैंसर करने वाले वायरस की जांच के लिए कराया जाता है ताकि सही समय पर इससे बचाव किया जा सके.

एसटीडी टेस्ट क्यों है जरूरी ?

ज्यादातर एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीस बिना किसी सिम्पटम्स के हो जाती हैं और इनका पता भी नहीं चलता. इसके होने का खतरा इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि ये आपके पार्टनर से भी आपको ट्रांसफर हो सकती हैं. फिर प्रेग्नेंसी के समय ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में ये टेस्ट कराना बेहद जरूरी है.  

डायबिटीज की कराएं जांच 

आजकल यंग लोगों में ज्यादातर डायबिटीज के सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते ये खतरा महिलाओं को भी हो सकता है. इसलिए 20 की उम्र के बाद अपना डायबिटीज टेस्ट रेगुलर्ली कराना बेहद जरूरी है.

ब्रेस्ट हेल्थ के लिए टेस्ट जरूरी

20 की उम्र के बाद से ही ब्रेस्ट टेस्ट करना काफी जरूरी होता है. आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते इसका खतरा काफी होता है. इसलिए सही टाइम इंटरवल पर ब्रेस्ट टेस्ट जरूर करना चाहिए और कोई भी परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 27 Oct 2025 08:26 AM (IST)
