जापानी पर्सिमोन.. एक्ट्रेस तक डाइट में करती हैं शामिल, जानें इस फल के फायदे
एक्ट्रेस तक इस फल को खा रही है, आखिर इस फल में क्या खासियत है. सालों से भारत के बाजारों में रहने वाला अचानक से क्यों लोगों के बीच ट्रेंडिग हो रहा है. जानें इसके पीछे क्या कारण है.
सोशल मीडिया के इस दौर में कौन सी चीज पर ट्रेंड में आ जाए पता नहीं चलता. कभी रातोंरात कोई हेल्दी ड्रिंक ट्रेंड में आ जाती है तो कभी को नुस्खा जेन-जी के सिर चढ़ जाता है. बहरहाल, इस समय एक जापानी फल काफी ट्रेंड में है, इतना कि कई बॉलीवुड एक्ट्रेस तक इसके फायदे गिना रही हैं. वैसे तो यह फल भारत में भी काफी समय से उगाया और खाया जा रहा है, लेकिन आचकल इसकी चर्चा ज्यादा है. फल का नाम है 'जापानी पर्सिमोन', जिसे आम भाषा में काकू या रामफल भी कहते हैं.
कई एक्ट्रेस इस फल को अपनी डाइट में भी शामिल करते दिखाई दे रही हैं, जिनमें से एक नाम कैटरीना कैफ का है. सोशल मीडिया के एक पोस्ट में कैटरीना कैफ बताते रही हैं कि कैसे वह इस फल को अपनी डाइट में रोज सुबह खाती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस भाग्य श्री ने भी इसे खाने से फायदे गिना डाले हैं. तो चलिए हम भी जानते हैं इस फल के फायदों के बारे में...
जापानी फल के नाम से आखिर क्यों फेमस?
यह फल वैसे तो चाइना का है, लेकिन जापान में व्यापक खेती के कारण यह जापानी पर्सिमोन के नाम से जाना जाता है. भारत में इसका सीजन सिंतबर और अक्टूबर से शुरू होकर दिसंबर तक चलता है. ज्यादातर लोग इस फल को संतरा और टमाटर का हाइब्रीड कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, अभी कुछ सालों से रामफल की खेती ज्यादा हुई है. कुल्लू में 2023 में केवल 200 हेक्टेयर की जमीन पर ही खेती हुआ करती थी पर आज के समय में 2025 में 404 हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है. इसकी खेती का मुख्य कारण इसकी डिमांड़ में तेजी है.
फल को खाने के फायदे
इस फल को खाने से शरीर में भर-भर के ताकत आती है. शरीर को फाइबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है. फल में भर-भर के विटामिन A, विटामिन E और फोलेट होता है. हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं. इसको ज्यादा खाने से लोगों को कब्ज जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा जिन्हें खाना पचाने में दिक्कत होती है, उन्हें भी इससे बचना चाहिए. इसके अदंर मौजूट टेनिन कांटेंट के कारण पेट खराब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
