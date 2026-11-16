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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDiabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह

Diabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह

क्या आपको लगता है कि घर का बना खाना खाने से डायबिटीज नहीं होती? अगर हां, तो यह पूरी तरह सही नहीं है. कई चीजें ब्लड शुगर बढ़ने की वजह बनती हैं.जाने किन बातों का ख्याल रखना है जरूरी

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
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अक्सर लोग बाहर का खाना खाने से बचते हैं और मानते हैं कि घर का बना खाना हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन सिर्फ घर का खाना खाने से टाइप-2 डायबिटीज का खतरा खत्म नहीं होता. इसकी वजह खाने में मौजूद चीजों के साथ-साथ उनकी मात्रा और शरीर की सेहत भी होती है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर घर के खाने में रोटी, चावल और आलू जैसी चीजें ज्यादा हैं और सब्जियों व प्रोटीन की मात्रा कम है, तो इससे भी ब्लड शुगर पर असर पड़ता है.

 घर का खाना भी कैसे बढ़ाता है ब्लड शुगर?

हम रोज के खाने में रोटी, चावल, आलू और दूसरी ऐसी चीजें खाते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है. शरीर इन्हें तोड़कर ग्लूकोज में बदलता है, जिससे खून में शुगर का स्तर बढ़ता है. अगर एक बार में कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बहुत ज्यादा खाई जाएं और साथ में फाइबर व प्रोटीन कम हो, तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है. इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रोटी या चावल खाना छोड़ देना चाहिए. बस इनकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है. खाने में हरी सब्जियां, दाल, दही और प्रोटीन वाली दूसरी चीजें शामिल करने से भोजन ज्यादा संतुलित बनता है. यानी घर का खाना तभी फायदेमंद है, जब उसमें हर जरूरी चीज सही मात्रा में हो.

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 सिर्फ खाने से नहीं, इस वजह से भी होती है डायबिटीज

टाइप-2 डायबिटीज होने की एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है. इंसुलिन एक हार्मोन है, जो खून में मौजूद शुगर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है. शरीर जब इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो शुगर खून में ही जमा होने लगती है. समय के साथ इसका स्तर बढ़ता है और डायबिटीज होने का खतरा रहता है. इसके अलावा परिवार में किसी को डायबिटीज होना, उम्र बढ़ना, पेट के आसपास ज्यादा चर्बी जमा होना और दिनभर बैठे रहना भी इसका खतरा बढ़ाता है. नींद पूरी न होना और शारीरिक गतिविधि की कमी भी शरीर में शुगर को संभालने की क्षमता पर असर डालती है. इसलिए सिर्फ बाहर का खाना छोड़ देना काफी नहीं है.

डायबिटीज से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?

डायबिटीज की शुरुआत में कई बार कोई साफ लक्षण दिखाई नहीं देते. ऐसे में व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसका ब्लड शुगर बढ़ रहा है. इसकी जांच के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c टेस्ट किए जाते हैं. HbA1c टेस्ट से पिछले करीब तीन महीनों के औसत ब्लड शुगर का पता चलता है. जिन लोगों के परिवार में डायबिटीज की समस्या रही है या जिन्हें इसका ज्यादा खतरा है, उन्हें विशेषज्ञ की सलाह से समय-समय पर जांच करानी चाहिए.

इसके साथ खाने में सब्जियों और दाल की मात्रा बढ़ाएं, रोटी-चावल सीमित मात्रा में खाएं और रोज कुछ समय पैदल चलने या दूसरी शारीरिक गतिविधि के लिए निकालें. अच्छी नींद लेना और वजन को संतुलित रखना भी जरूरी है. याद रखें, घर का खाना खाना अच्छी आदत है, लेकिन डायबिटीज से बचने के लिए खानपान के साथ पूरी दिनचर्या का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है

यह भी पढ़ें : Explained: जहरीली हवा फेफड़ों से आगे हार्ट, ब्रेन और शुगर पेशेंट कैसे बनाती है? जानें बचने के उपाय

*Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें*

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 16 Nov 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Health News ABP NEWS
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