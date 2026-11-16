ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHealthcare Expenditure: हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ

Healthcare Expenditure: हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा है, लेकिन इलाज, दवाइयों और अस्पतालों का बड़ा बिल आज भी आम परिवारों की जेब पर भारी पड़ रहा है. जानिए क्या कहते हैं भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के आंकड़े.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के साथ ही इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. छोटी-मोटी बीमारी हो या कोई गंभीर समस्या, अस्पताल में भर्ती होने से लेकर जांच और दवाइयों तक हर स्तर पर लोगों को अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला कुल खर्च केवल सरकारी बजट का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की आर्थिक स्थिति से भी सीधे जुड़ा हुआ है.

भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 के ताजा आंकड़े देश की इसी तस्वीर को सामने रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से 4.06 लाख करोड़ रुपये लोगों ने अपनी जेब से चुकाए.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Post Diwali Health टिप्स: दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
हेल्थ
Diabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
हेल्थ
Diet for 5 Year Old: 5 साल के बच्चे की कैसी होनी चाहिए डाइट, नाश्ते में क्या-क्या दें?
5 साल के बच्चे की कैसी होनी चाहिए डाइट, नाश्ते में क्या-क्या दें?
हेल्थ
Winter Diet: सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?
सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?

10 साल में सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का आर्थिक योगदान पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है. साल 2013-14 में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च करती थी. 2023-24 में यह रकम बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गई. कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी अब 43.5 परसेंट तक पहुंच गई है. हालांकि सरकारी निवेश बढ़ने के बावजूद देश की जीडीपी में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च की हिस्सेदारी 1.43 परसेंट है. इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है, लेकिन जरूरतों के मुकाबले अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.

जेब से इलाज कराने का खर्च हुआ कम

रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में लोगों की जेब से सीधे भुगतान की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 परसेंट थी. 2023-24 में यह घटकर 42.7 परसेंट रह गई. यानी एक दशक में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है. यह बदलाव बताता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी वित्तीय सहायता व्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ी है. इसके बावजूद परिवारों ने एक साल में कुल 4.06 लाख करोड़ रुपये अपनी जेब से खर्च किए. प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह रकम औसतन 2,901 रुपये रही. इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयां, जांच और अस्पताल में भर्ती होने जैसे खर्च शामिल हैं.

सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों पर ज्यादा खर्च

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में निजी अस्पतालों की भूमिका भी काफी बड़ी है. आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में निजी अस्पतालों पर करीब 2.67 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 31.9 परसेंट है. निजी अस्पतालों में इलाज की लागत सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक होती है. बीमारी की गंभीरता, अस्पताल की सुविधाओं और भर्ती रहने की अवधि के हिसाब से मरीजों का बिल भी बदलता रहता है. यही वजह है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और बचत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी

दवाइयों पर खर्च भी कम नहीं

इलाज के दौरान अस्पताल का बिल ही नहीं, बल्कि दवाइयों का खर्च भी लोगों की जेब पर असर डालता है. रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023-24 के दौरान दवाइयों पर करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 30.2 परसेंट है. खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नियमित दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं. ऐसे में दवाइयों की कीमतें उनके मासिक बजट को प्रभावित करती हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद बना हुआ है आर्थिक दबाव

रिपोर्ट में निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिए 97,167 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है. वहीं सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के तहत यह खर्च 33,385 करोड़ रुपये रहा. इसके मुकाबले लोगों का सीधे अपनी जेब से किया गया खर्च कहीं ज्यादा है. इससे साफ है कि बीमा सुविधाओं का विस्तार होने के बावजूद हर परिवार को इलाज के खर्च से पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है.

बीमारियों की रोकथाम पर खर्च बढ़ाने की जरूरत

रिपोर्ट का एक और अहम पहलू इलाज और बचाव पर होने वाले खर्च का अंतर है. कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की हिस्सेदारी 38.2 परसेंट रही, जबकि बीमारियों की रोकथाम पर केवल 8.8 परसेंट खर्च हुआ. इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की हिस्सेदारी 46 परसेंट रही. समय पर जांच, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाओं पर निवेश बढ़ाकर कई बीमारियों को गंभीर होने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है.

राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर

स्वास्थ्य खर्च के मामले में राज्यों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है. सिक्किम में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 16,026 रुपये रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह केवल 1,399 रुपये था. वहीं लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी केरल में 65.2 परसेंट और कर्नाटक में 28.5 परसेंट दर्ज की गई.

यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा से कौन से अंग होते हैं सबसे पहले खराब, किन लोगों को बड़ा खतरा?

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Health News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Post Diwali Health टिप्स: दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
दिवाली पर ज्यादा मिठाई खा ली? ऐसे फिर से पटरी पर लाएं सेहत
हेल्थ
Diabetes Prevention: घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
घर का खाना खाने के बाद भी हो सकती है टाइप-2 डायबिटीज, जानें वजह
हेल्थ
Diet for 5 Year Old: 5 साल के बच्चे की कैसी होनी चाहिए डाइट, नाश्ते में क्या-क्या दें?
5 साल के बच्चे की कैसी होनी चाहिए डाइट, नाश्ते में क्या-क्या दें?
हेल्थ
Winter Diet: सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?
सर्दियां आते ही भूख ज्यादा क्यों लगती है, इसका शरीर पर क्या असर?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'जो जीतेगा, उसे मिलेगी सीट...', सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान
विश्व
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
Nvidia फिर जेनसन हुआंग को बनाएगा CEO? एलन मस्क ने की सिफारिश
क्रिकेट
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
2035 तक ICC इवेंट्स का पूरा शेड्यूल, जानें कब और कहां खेले जाएंगे?
बॉलीवुड
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में राहत इंदौरी का शेर पढ़ विरोधियों पर बरसे दिलजीत दोसांझ
'किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है', इंदौर में दिलजीत ने विरोधियों को दिया करारा जवाब
पंजाब
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
फगवाड़ा चीनी मिल ने खाए किसानों के 27.74 करोड़, पंजाब सरकार ने कर दी सील
विश्व
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ASEAN Summit के लिए मनीला में जुटेंगे दिग्गज, ट्रंप भी आएंगे, आज रवाना होंगे PM मोदी
ट्रेंडिंग
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
उतर जाओ भइया... छठ पर घर जाने की जिद में मौत को भूला शख्स, किया खतरनाक सफर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget