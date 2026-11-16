दिवाली पर घर में मिठाइयां, नमकीन और तरह-तरह के पकवान हों तो खुद को रोक पाना आसान नहीं होता. त्योहार के दौरान कई बार हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं और खाने-पीने का समय भी बिगड़ जाता है. इसके बाद पेट भारी लगना, सुस्ती और थकान जैसी परेशानी होती है. ऐसे में कई लोग अगले दिन खाना कम कर देते हैं या वजन घटाने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पीने लगते हैं. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा करने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप फिर से अपनी सेहत और दिनचर्या का ध्यान रख सकते हैं.

पानी पिएं और खाने में फाइबर बढ़ाएं

त्योहार के दौरान मिठाई और नमकीन ज्यादा खाने से कई बार शरीर में पानी की कमी हो जाती है. ऐसे में दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. पानी पीने के लिए किसी खास डिटॉक्स ड्रिंक की जरूरत नहीं है. सामान्य पानी भी पर्याप्त है. इसके साथ खाने में फाइबर वाली चीजें शामिल करें. इसके लिए मौसमी फल, हरी सब्जियां, दाल और साबुत अनाज खाएं. फाइबर पाचन को ठीक रखने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. इसके लिए आपको सिर्फ सलाद खाने की जरूरत नहीं है. अपने रोज के खाने में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाना भी काफी है.

हर खाने में प्रोटीन शामिल करें और थोड़ा चलें

दिवाली के बाद खाना कम करने या भूखे रहने के बजाय अपनी थाली को संतुलित बनाएं. इसके लिए दाल, पनीर, अंडे और दूसरी प्रोटीन वाली चीजें खा सकते हैं. प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. इसके अलावा त्योहार के दौरान अगर आपकी एक्सरसाइज छूट गई है तो धीरे-धीरे फिर से शुरू करें. इसके लिए जिम में घंटों बिताने या बहुत कठिन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. आप रोज थोड़ी देर टहल सकते हैं

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नींद पूरी करें

दिवाली के दौरान देर रात तक जागना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना और खाने का समय बदल जाना आम बात है. इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है. इसलिए त्योहार के बाद सोने और उठने का समय फिर से ठीक करें. पर्याप्त नींद लेने से शरीर को आराम मिलता है और थकान कम करने में मदद मिलती है. इसके साथ ही दिवाली पर ज्यादा मिठाई खाने के लिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है. कुछ दिनों तक खानपान बिगड़ने से आपकी सेहत से जुड़ी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाती. बस धीरे-धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटें, संतुलित खाना खाएं और रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें.

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