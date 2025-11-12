हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFacelift Trend: कम उम्र में ही लोगों को क्यों लग रहा फेसलिफ्ट का चस्का, जानें क्यों प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे युवा?

Facelift in Young Age: आज जमाना काफी आधुनिक हो चुका है, लोग खूबसूरत दिखने के लिए कुछ नया ट्राई कर रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कम उम्र में ही लोगों को क्यों लग रहा फेसलिफ्ट का चस्का.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 12 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Young People Plastic Surgery: आज सोशल मीडिया पर एक नजर डालें, तो हर तरफ 20 और 30 की उम्र वाले लोगों के पोस्ट दिख जाते हैं कोई मिनी फेसलिफ्ट करवा रहा है, कोई पोनीटेल या डीप प्लेन लिफ्ट. पहले जहां फेसलिफ्ट सिर्फ उम्रदराज और अमीर लोगों के लिए माना जाता था, अब कम उम्र के लोग भी बड़ी संख्या में सर्जरी करवाने लगे हैं. पहले इस तरह की प्रक्रियाओं को लोग छिपाकर करवाते थे, लेकिन अब यह कोई राज नहीं रहा. कई सेलिब्रिटी खुले तौर पर अपनी फेसलिफ्ट सर्जरी के बारे में बात कर चुके हैं. अब तो कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी सर्जरी के पहले, बाद और रिकवरी के दौरान की तस्वीरें भी साझा करते हैं.

लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी कम उम्र में लोग अपनी शक्ल-सूरत बदलवाने के लिए इतने बेताब क्यों हो गए हैं? क्या ऑनलाइन दिखावे की इस दुनिया ने हमें इतना इनसिक्योर बना दिया है कि हम अपनी परफेक्ट तस्वीर पाने के लिए हजारों-लाखों रुपये खर्च करने को तैयार हैं? या फिर बार-बार बोटॉक्स और फिलर्स करवाने के बाद अब लोगों को फेसलिफ्ट अगला लॉजिकल और लॉन्ग-लास्टिंग स्टेप लगने लगा है?. चलिए आपको इसके बारे आपको बताते हैं.

क्यों शक्ल बदलवा रहे हैं लोग?

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा की एमिली ने 28 साल की उम्र में फेसलिफ्ट करवाई. उनका कहना है कि उन्होंने यह सर्जरी स्नैच्ड लुक यानी शार्प जॉलाइन, हाई चीबोन्स और फॉक्स आईज पाने के लिए करवाई. एमिली बताती हैं कि उन्होंने तुर्की में एक ही बार में छह सर्जरी करवाईं, जिनमें मिड-फेस लिफ्ट, लिप लिफ्ट और राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी शामिल थीं. सर्जरी का अनुभव उनके लिए काफी कठिन था. उन्होंने कहा कि "मुझे याद है जब मैं बेहोश हो रही थी, तो डॉक्टर मेरा पसंदीदा गाना बजा रहे थे. मैं सो गई, और जब आंख खुली तो मेरे चेहरे पर दर्द था और आईने में एक नया चेहरा दिख रहा था." दर्द और सूजन कई हफ्तों तक बनी रही और लगभग छह महीने बाद जाकर उन्हें अपने गालों में दोबारा एहसास होने लगा. 

क्यों बढ़ा ट्रेंड?

ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल में यूके में फेसलिफ्ट करवाने वालों की संख्या 8 प्रतिशत बढ़ी है. उम्र के आधार पर डेटा जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सर्जरी करवाने वालों में युवा वर्ग तेजी से बढ़ रहा है. BAAPS की अध्यक्ष नोरा नजेंट ने बताया कि  इसके कई कारण हैं, उनमें से एक है वजन घटाने वाली दवाओं का ट्रेंड. तेजी से वजन कम करने से चेहरे की स्किन ढीली हो जाती है. ऐसे में कई लोग फेसलिफ्ट करवाते हैं ताकि चेहरा टाइट दिखे. साथ ही, नई तकनीकें आने से अब फेसलिफ्ट पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा सुरक्षित और नेचुरल लगने लगी है. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि फेसलिफ्ट कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है. यह एक बड़ी सर्जरी है, जिसे सिर्फ किसी अनुभवी और रजिस्टर्ड प्लास्टिक सर्जन द्वारा ही किया जाना चाहिए.

एक्सपर्ट मानते हैं कि 40 वर्ष से कम उम्र में फेसलिफ्ट कराना अभी भी बहुत असामान्य माना जाता है. इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट बनना, इंफेक्शन, नसों को नुकसान या बाल झड़ना. यूके में एक फेसलिफ्ट सर्जरी की कीमत 15 से 45 हजार पाउंड तक होती है, जबकि कुछ क्लीनिक इसे मात्र 5 हजार पाउंड में भी ऑफर करते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो जो भी व्यक्ति सर्जरी करवाने की सोच रहा है, उसे पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और सिर्फ सर्टिफाइड सर्जन से ही प्रक्रिया करवानी चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 12 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Facelift Trend Young People Plastic Surgery Facelift In Young Age
