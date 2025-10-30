Causes of Baltod: आप सुबह सो कर उठे और देखें कि आपके शरीर में छोटा सा दाना या फोड़ा निकल आया है. जो लाल या सफेद दाने जैसा दिखता हो और इसके साथ खुजली या हल्का दर्द भी महसूस होता है. बस इसी को बाल तोड़ कहा जाता है. एक आम त्वचा संबंधी समस्या है. इसमें बाल की जड़ यानी हेयर फॉलिकल में सूजन या इंफेक्शन हो जाता है.आमतौर पर लोग इसे छोटी-मोटी परेशानी मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यही फोड़े का रूप ले लेता है और काफी तकलीफ़ देता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किसको सबसे पहले होता है और यह कितना खतरनाक है,

किसको सबसे पहले होता है बाल तोड़?

Mayo Clinic के अनुसार बाल तोड़ सबसे पहले डायबिटीज के मरीजों, ज्यादा पसीना आने वाले लोगों और उन लोगों में होता है जो बार-बार शेविंग या टाइट कपड़े पहनते हैं. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो डायबिटीज के मरीजों के अलावा जिन लोगों को अक्सर तंग या हवा न लगने वाले कपड़े पहनने की आदत होती है, उनमें यह समस्या जल्दी दिख सकती है. लगातार पसीना और गर्मी फंसे रहने से बालों की जड़ों पर दबाव बढ़ता है और वहां इंफेक्शन पनप सकता है. इसके साथ ही जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनमें भी यह परेशानी आम है. पसीना त्वचा पर नमी बनाए रखता है और यही नमी बैक्टीरिया या फंगस के बढ़ने के लिए माहौल तैयार कर देती है.

बाल तोड़ के लक्षण

शुरुआत में यह छोटे-छोटे लाल या सफेद दाने जैसे दिखता है. अक्सर इनमें हल्की खुजली या जलन महसूस होती है. इसके अलावा कभी-कभी ये दाने पस से भरे छोटे-छोटे फुंसियों जैसे भी हो सकते हैं. इसके चलते कुछ लोगों को उस जगह पर दर्द या जलन भी महसूस होती है. अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए, तो दाने आपस में मिलकर बड़ा और दर्दनाक फोड़ा बना सकते हैं. अगर इसका लंबे समय तक इलाज न हो, या फिर ये ठीक न हो, तो वहां की स्किन पर दाग या दाग जैसे गहरे निशान भी पड़ सकते हैं.

अगर बात करें कि इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो साफ-सफाई सबसे जरूरी है. रोजाना नहाएं और पसीना आने के बाद शरीर को अच्छी तरह धोकर सुखाएं. शुगर के मरीज और जिनकी इम्युनिटी कमजोर है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनमें यह समस्या जल्दी और बार-बार होती है. जिन्हें बार-बार फॉलिकुलाइटिस होता है, वे दूसरों के तौलिए, रेजर या कपड़े इस्तेमाल करने से बचें.

