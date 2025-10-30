हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWho gets Baltod First: बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?

Who gets Baltod First: बाल तोड़ किन लोगों को होता है जल्दी, हमारे शरीर के लिए यह कितना खतरनाक?

Baltod: बाल तोड़ आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और अगर यह ठीक न हो, तो बाद में खतरनाक रूप धारण कर लेता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह सबसे पहले किन लोगों को होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

Causes of Baltod: आप सुबह सो कर उठे और देखें कि आपके शरीर में छोटा सा दाना या फोड़ा निकल आया है. जो लाल या सफेद दाने जैसा दिखता हो और इसके साथ खुजली या हल्का दर्द भी महसूस होता है. बस इसी को बाल तोड़ कहा जाता है. एक आम त्वचा संबंधी समस्या है. इसमें बाल की जड़ यानी हेयर फॉलिकल में सूजन या इंफेक्शन हो जाता है.आमतौर पर लोग इसे छोटी-मोटी परेशानी मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई बार यही फोड़े का रूप ले लेता है और काफी तकलीफ़ देता है. चलिए आपको बताते हैं कि यह किसको सबसे पहले होता है और यह कितना खतरनाक है, 

किसको सबसे पहले होता है बाल तोड़?

Mayo Clinic के अनुसार बाल तोड़ सबसे पहले डायबिटीज के मरीजों, ज्यादा पसीना आने वाले लोगों और उन लोगों में होता है जो बार-बार शेविंग या टाइट कपड़े पहनते हैं. अगर सरल शब्दों में कहा जाए, तो डायबिटीज के मरीजों के अलावा जिन लोगों को अक्सर तंग या हवा न लगने वाले कपड़े पहनने की आदत होती है, उनमें यह समस्या जल्दी दिख सकती है. लगातार पसीना और गर्मी फंसे रहने से बालों की जड़ों पर दबाव बढ़ता है और वहां इंफेक्शन पनप सकता है. इसके साथ ही जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनमें भी यह परेशानी आम है. पसीना त्वचा पर नमी बनाए रखता है और यही नमी बैक्टीरिया या फंगस के बढ़ने के लिए माहौल तैयार कर देती है.

बाल तोड़ के लक्षण

शुरुआत में यह छोटे-छोटे लाल या सफेद दाने जैसे दिखता है. अक्सर इनमें हल्की खुजली या जलन महसूस होती है. इसके अलावा कभी-कभी ये दाने पस से भरे छोटे-छोटे फुंसियों जैसे भी हो सकते हैं. इसके चलते कुछ लोगों को उस जगह पर दर्द या जलन भी महसूस होती है. अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए, तो दाने आपस में मिलकर बड़ा और दर्दनाक फोड़ा बना सकते हैं. अगर इसका लंबे समय तक इलाज न हो, या फिर ये ठीक न हो, तो वहां की स्किन पर दाग या दाग जैसे गहरे निशान भी पड़ सकते हैं.

अगर बात करें कि इससे बचने के उपाय क्या हैं, तो साफ-सफाई सबसे जरूरी है. रोजाना नहाएं और पसीना आने के बाद शरीर को अच्छी तरह धोकर सुखाएं. शुगर के मरीज और जिनकी इम्युनिटी कमजोर है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनमें यह समस्या जल्दी और बार-बार होती है. जिन्हें बार-बार फॉलिकुलाइटिस होता है, वे दूसरों के तौलिए, रेजर या कपड़े इस्तेमाल करने से बचें.

इसे भी पढ़ें- High Protein Diet Risks: कितना प्रोटीन इनटेक हो जाता है बॉडी में हद से ज्यादा प्रोटीन, इससे सेहत को कितनी हो सकती है दिक्कत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 30 Oct 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Folliculitis Folliculitis Causes Folliculitis Symptoms
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
यूपी में IAS अधिकारियों की जॉइनिंग के 12 घंटे बाद फिर तबादला, अब IAS गुलाब चंद बने CDO रामपुर, चर्चा तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget