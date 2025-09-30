हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWhite Marks On Nails: आपके नाखूनों पर बन गया है व्हाइट निशान, जानें किस बीमारी का है संकेत

White Marks On Nails: आपके नाखूनों पर बन गया है व्हाइट निशान, जानें किस बीमारी का है संकेत

white spots: नाखून हमारे शरीर में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों का पहले ही संकेत दे देते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नाखून सफेद किस कारण से होते हैं और इसको सही कैसे किया जा सकता है.

By : सोनम | Updated at : 30 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

white spots on nails: क्या आपके नाखूनों पर व्हाइट निशान दिखाई दे रहे हैं? अगर हां, तो आपको सावधान होने की जरूरत है. यह निशान आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों का संकेत हो सकता है. क्योंकि नाखून हमारे शरीर के उन अंगों में से हैं, जो शरीर में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों का संकेत हमें पहले ही दे देते हैं, ताकि समय पर हम उनका इलाज करवा सकें. चलिए आपको बताते हैं कि ये निशान शरीर में किस बीमारी का संकेत देते हैं.

किस बीमारी का संकेत

अगर आपके भी नाखून में सफेद रंग के निशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब शरीर में जिंक की कमी हो रही है. यह एक ऐसा मिनरल है, जिसकी हमारी शरीर को काफी सख्त जरूरत होती है. इम्यून सिस्टम, सेल्यूलर डिवीजन और स्किन की सेहत में इसका रोल काफी अहम होता है. इसकी कमी से सिर्फ नाखूनों में सफेद दाग ही नहीं होते, बल्कि कई अन्य लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं. जिंक की कमी के अलावा इसका एक कारण ल्यूकोनीशिया भी हो सकता है. इसमें नेल की प्लेट को काफी गंभीर नुकसान पहुंचता है और उसका कलर पहले की तुलना में काफी बदल जाता है.

क्या-क्या होते हैं कारण

मैनीक्योर के साइड इफेक्ट्स


कभी-कभी इसका कारण मैनीक्योर के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इस स्थिति में नाखून की स्किन को नुकसान होता है और उसे नेलबेड के नाम से जाना जाता है. इसमें नाखूनों में सफेद धब्बे या निशान बन सकते हैं. यह निशानी होती है कि नाखून कमजोर हो रहे हैं.

फंगल इंफेक्शन

नाखूनों में सफेद धब्बे का कारण फंगल इंफेक्शन भी बन सकता है. आसपास फैली गंदगी के संपर्क में जब हम आते हैं, तो रोगाणु कई तरीकों से हमारे नाखूनों या आसपास की स्किन की दरारों तक पहुंच जाते हैं. बाद में इनसे फैलने वाले इंफेक्शन की वजह से हमारे नाखून का रंग सफेद पड़ने लगता है. इस स्थिति में नाखूनों का रंग सफेद होने के अलावा पीला भी हो जाता है, वे टूटने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं.

दवाईयां


हम अलग-अलग बीमारियों से बचने के लिए तमाम तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से कुछ नाखून के सफेद होने का कारण बन सकती हैं. इनसे नाखून में व्हाइट लाइंस दिखने लगती हैं. इनसे नाखूनों को कई तरह की दिक्कत होती है, जैसे कि धीमी नाखून ग्रोथ, नाखून पतले और टूटने की समस्या. अगर बात करें कि किन बीमारियों की दवाइयां सबसे ज्यादा असर करती हैं, तो इसमें कैंसर के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमोथेरेपी, रेटिनोइड्स, सल्फोनामाइड्स और क्लोक्सासिलिन जैसी दवाइयां शामिल हैं.

जहरीला मेटल


कभी-कभी नाखून का रंग सफेद होना किसी बीमारी के चलते नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से भी हो सकता है. जैसे कि आर्सेनिक और थैलियम जैसे जहरीले मेटल से आपका संपर्क होता है, तो भी नाखून का रंग सफेद हो सकता है. इसमें मीस लाइन्स नाम की सफेद बैंड होने के चलते इसका रंग बदल जाता है. हालांकि इसके भी कारण हैं जैसे कि गंदा खाना खाना या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में रहना, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है.

कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए


नाखून का सफेद रंग हमेशा खतरनाक नहीं होता, कभी-कभी यह नॉर्मल स्थिति भी हो सकती है. लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सफेद निशान लंबे समय तक बने रहते हैं, नाखूनों का रंग काफी ज्यादा बदल जाता है, ये कमजोर होकर टूटकर गिरने लगते हैं और इनके साथ शरीर में थकावट और बाकी लक्षण दिखते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. Dr. Jushya Bhatia Sarin, जो कि UK में MD Dermatologist हैं, उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था. उनके मुताबिक यह शरीर में जिंक की कमी या लिवर से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है. इसलिए अगर बार-बार इस तरह की स्थिति दिखती है, तो आपको स्किन के डॉक्टर से मिलना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- Late Pregnancy Complications: 30 के बाद प्रेग्नेंट होने में क्या आ सकती हैं दिक्कतें? जानें बच्चा पैदा करने की सही उम्र

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 30 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
White Spots White Spots On Nails Leukonychia Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
ट्रैवल
Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget